Самый русский клуб НХЛ вынес финалиста Кубка Стэнли! «Эдмонтон» добила травма Макдэвида

«Коламбус Блю Джекетс» — один из самых непритязательных клубов НХЛ. «Синие мундиры» никогда не добирались до Кубка Стэнли или хотя бы до поздних стадий плей-офф, их пока главный момент в истории связан с сенсационным проходом «Тампы» в плей-офф-2019 и фамилиями Артемия Панарина и Сергея Бобровского, в штат Огайо не горят желанием ехать звёздные игроки, что обуславливает традиционно скромный статус франшизы. В нынешнем же сезоне от «Коламбуса» и вовсе ничего не ждали, так как лето превратилось для клуба в сущий кошмар: трагическая гибель Джонни Годро, серьёзные травмы Буна Дженнера и Дмитрия Воронкова, невыгодный обмен Патрика Лайне.

Состав «Блю Джекетс» даже не дотягивал до пола зарплат, и вполне логично было ожидать клуб на привычном месте – на дне Восточной конференции. Однако в первый месяц регулярки самый русский клуб НХЛ приятно удивляет и пока не собирается останавливаться. Сегодня очередной жертвой «Коламбуса» стал финалист прошлого плей-офф «Эдмонтон», а лидеры «мундиров» вновь проявили себя во всей красе.

Российская диаспора «Блю Джекетс» в этом матче слегка поредела: Воронков продолжает восстанавливаться от травмы, а голкипер Даниил Тарасов уступил место в воротах Элвису Мерзликину. Латвиец провёл блестящий матч, сделав 31 сейв, ну а нападение «Коламбуса» продемонстрировало суперэффективность, превратив 25 бросков в 6 голов.

Уже на 3-й минуте сработала связка Кирилл Марченко – Шон Монахан. При игре в большинстве россиянин покатил передачу на пятак, а канадец в касание переправил шайбу в ворота.

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До конца периода «Коламбус» забил ещё два гола. Отличились топ-проспекты «мундиров» Адам Фантилли и Коул Силлинджер. Неудачный отрезок для «Эдмонтона», который не задался буквально с первой минуты, когда Коннор Макдэвид получил повреждение и закончил матч, едва начав.

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На 28-й минуте «Коламбус» забросил четвёртую шайбу, которая сняла многие вопросы о победителе матча. И многое сказала о состоянии обороны «Ойлерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хотя, возможно, пятый гол «Блю Джекетс» более показателен в этом плане.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

При этом большую часть игры «Эдмонтон» владел преимуществом, «нефтяники» перебрасывали хозяев, но Мерзликин успешно справлялся с угрозами атаки соперника, оставшейся без вожака. «Коламбус» же на 17-й минуте периода сделал счёт 6:0. Марченко отдал под бросок Егору Чинахову, тот зарядил в лицевой борт, а Монахан поймал отскок и оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ложкой дёгтя для «Коламбуса» в этот вечер стал единственный гол «Эдмонтона» за 27 секунд до финальной сирены. Маттиас Экхольм броском в большинстве отобрал у Мерзликина заслуженный «сухарь», на что латвийский вратарь отреагировал понятным образом.

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6:1 – «Коламбус» разгромил «Эдмонтон», «Блю Джекетс» продолжают держаться в зоне плей-офф на Востоке. Интересно, как долго продлится сказка «мундиров»?