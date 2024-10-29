Эпичная победа худшей команды НХЛ! Нереальный камбэк закончил позор «Сан-Хосе»

Давно минули времена, когда «Сан-Хосе» стабильно шумел в плей-офф и даже доходил до финала Кубка Стэнли, а в составе команды зажигали Марло, Торнтон и Павелски. Теперь удел «акул» — прозябать на дне. Последние четыре года они не попадали в восьмёрку, а год назад пропускали х20 шайб за два матча кряду и потерпели 11 унизительных поражения на старте чемпионата.

Нынешний сезон начался для команды Райана Варсофски ничем не лучше предыдущего, а в чём-то даже и хуже. На днях они установили позорный рекорд НХЛ, второй раз за два года проиграв первые девять матчей со старта регулярки. «Это позор, настоящий позор. Естественно, все в команде сейчас недовольны. Очень много эмоций в раздевалке – злость, отчаяние, это тяжело», — говорил главный тренер после поражения в матче с «Вегасом».

Но всё когда-нибудь заканчивается, и «Сан-Хосе» был намерен положить конец своим мучениям. Хотя бы на один матч, чтобы забыть о серии поражений и попробовать начать всё с чистого листа. «Мы одержим свою первую победу в Юте. А что вы хотите, чтобы я сказал, что мы выйдем и проиграем? Нет, мы выйдем и выиграем. Я в это верю. Завтра мы победим. Может, вы в это не верите, может, люди не верят, но это ничего. Нам всё равно. Мы завтра победим», — эмоционально говорил защитник Марио Ферраро.

Что ж, вере в «Сан-Хосе» действительно взяться было неоткуда, особенно после того, как «Юта» повела 4:1 после двух периодов. В первом периоде «акулы» сами ничего не забили и пропустили дважды — очень похоже на предыдущий матч, когда «Вегас» задавил соперника уже в первом периоде, повёл 3:0 и дальше уже не ослаблял хватку на раненой жертве.

Правда, сегодня «Сан-Хосе» всё же огрызался и моменты создавал, а в середине игры смог размочить счёт, но сразу же пропустил ещё раз. Такая оплеуха легко может прибить практически любую команду, но, словно этого было мало, за несколько секунд до второго перерыва Михаил Сергачёв сделал «Шаркс» ещё больнее, забросив свою первую шайбу после обмена из «Тампы».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Видимо, «акулы» должны были испить эту чашу до дна и проверить свою веру на прочность в тот момент, когда всё (хотя куда уж больше?) было против них. У них оставалось 20 минут на исправление ситуации и нашлось достаточно веры в себя, чтобы совершить нереальный камбэк.

В третьем периоде «Сан-Хосе» практически не вылезал из зоны атаки, но долгое время это не приносило плоды. Минуты тикали, на спасение оставалось всего четыре с половиной минуты, а счёт оставался неизменным.

Зеттерлунд переправил шайбу на пятачке мимо Коннора Ингрэма в сетку, подарив надежду. 30 секунд спустя Микаэль Гранлунд набросил на ворота через трафик и сократил отставание до минимального, а ещё через пару минут Тайлер Тоффоли сыграл на добивании при игре вшестером и сравнял счёт.

В овертайме «Юта» схватила удаление, и «Сан-Хосе» завершил свой эпичный камбэк голом Александра Веннберга в большинстве. Это первая победа «акул» в октябре с 2022 года! И игроки запомнят её надолго – вся команда высыпала на лёд и прыгала от счастья. «Это первая победа, но точно не последняя», — заявил Зеттерлунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Так весело выигрывать в хоккее», — с улыбкой отметил Тоффоли.

«Мы просто никогда не будем сдаваться. Мы никогда не сдадимся, и неважно, какой счёт на табло. Какие чувства после моей первой победы в НХЛ? Облегчение. Слушайте, я сам особо ничего не сделал, это всё игроки. Они не сдавались. Временами мы делали очень хорошие вещи, просто не получали за них отдачи. Но мы не сдавались и продолжали играть. Такой у нас и будет настрой. Мы никогда не будем сдаваться», — сказал Варсофски после игры.