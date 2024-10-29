«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»

Роман Рукавишников провёл прошлый сезон в основе московского «Спартака», но перед началом новой регулярки внезапно оказался в списке отказов. 32-летнего защитника не забрал ни один клуб, поэтому он был вынужден дебютировать в ВХЛ, откуда в конце сентября всё-таки перебрался в «Сибирь».

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое состоялось вскоре после дебюта Романа в составе новосибирцев, экс-игрок красно-белых рассказал об обмене из московского клуба, вспомнил уход из СКА и порадовался за Максима Цыплакова.

«Разговоры шли ещё с июля»

— Какие ощущения от первого матча в КХЛ после такого перерыва?

— Разговоры шли ещё с июля, просто были определённые условия, которые не позволяли вернуться. Всё это время я работал, постоянно готовился вернуться. Впечатления положительные. Отдельное спасибо хочу сказать штабу воскресенского «Химика», всем ребятам. Ко мне там относились тепло, всё было хорошо.

— Насколько тяжело было входить физически?

— Не приходилось выбирать. Меня обменяли, я прибыл в расположение «Сибири», чтобы играть. Нужно брать, что дают, как говорится. Поэтому сегодня старался делать всё, что от меня требовалось.

— В каких кондициях вы сейчас?

— Я пропустил несколько дней, не выходил на лёд в это время. Вчера вечером приехал в расположение «Сибири», сегодня только один раз провёл раскатку с командой. В первом периоде, конечно, было тяжеловато, но затем потихоньку начал втягиваться. Впереди ещё много работы, нужно набирать кондиции.

— Был особый настрой на СКА? Клуб-то для вас не чужой.

— Клуб не чужой, да, но сейчас больше было мыслей о том, что мне доверился тренерский штаб «Сибири». Меня подписали в эту команду, хотелось не подвести и правильно выполнить свою работу.

— Ваш четырёхлетний контракт со СКА был расторгнут после всего одного сезона. Не осталось осадка?

— Тут нечего комментировать. Такие вещи случаются. Поэтому нельзя сказать, что я к этому не был готов. Неожиданностью для меня это тоже не было, потому что играл очень мало. Так решили.

— Когда и как узнали, что переходите в «Сибирь»?

— Два дня назад утром позвонил агент. Я в это время был в расположении «Химика». Затем поставили подписи в документах. Мне тогда сказали, что вечером следующего дня нужно быть с «Сибирью» в Петербурге. Буквально за день собрал вещи в Воскресенске, всё перевёз домой. Затем собрался, сел на поезд и приехал сюда, в Петербург. Были сумасшедшие два дня. Эмоции, конечно, положительные от этого, был очень рад вернуться в КХЛ. Но при этом была суета.

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«Жамнов со мной не попрощался»

— Если расторжение контракта со СКА не стало удивлением, то что скажете о ситуации, в которой вы оказались в «Спартаке»?

— Не хочу комментировать эту ситуацию, если честно. (После паузы.) Такая сложилась ситуация. Даже не хочу говорить об этом.

— Были ли у вас разговоры с Алексеем Жамновым во время этой ситуации?

— Нет, ни одного личного разговора. Последний раз поговорили в конце плей-офф, с тех пор больше не общались.

— С вами даже не попрощались?

— Нет.

Роман Рукавишников в «Спартаке» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— «Сибирь» сейчас в непростом положении — четыре поражения подряд. В каком эмоциональном состоянии встретили команду?

— Все прекрасно понимают, что идёт серия неудач. Нужно доказывать работой, потому что необходимо исправлять ситуацию. Никто, кроме нас, это не сделает. Нужно выходить на каждый матч и от смены к смене стараться выигрывать.

— До третьего периода игра была равной. Что случилось в последние 20 минут?

— Мы пропустили два гола подряд. Затем открылись, побежали, начали играть в догонялки. Пошёл открытый хоккей.

— Следите ли за успехами Максима Цыплакова в НХЛ?

— Очень рад, что он закрепился в основном составе «Айлендерс». Желаю ему только удачи, чтобы он продолжал в том же духе и наращивал темп.