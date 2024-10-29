Казино всегда в выигрыше. «Вегас» тонко обходит все законы НХЛ?

«Кажется, у «Вегаса» просто бесконечные деньги», «А там вообще слышали про потолок зарплат?», «Жду документалку с Келли МакКриминалом и Жадным Бэттменом» (так исказили имя генменеджера клуба и комиссионера НХЛ). Это вполне типичные ответы в соцсетях после того, как «рыцари» продлили контракт с Ши Теодором. Защитник, который попадает во все прогнозируемые составы олимпийский сборной Канады, который легко может играть и по 25 минут за матч, получил семилетний контракт на $ 7,425 млн в год.

Главная проблема Теодора — травматичность: ни одного полного сезона в НХЛ он пока не проводил. Однако весьма сложно найти рациональную причину того, что он взял именно такой контракт. Для сравнения: два года назад Морган Райлли в «Торонто» подписался на $ 7,5 млн, пока ещё не было известно о большом повышении потолка в будущем. Летом Брэндон Монтур получил в «Сиэтле» всего на $ 300 тыс. меньше Теодора, при этом с куда меньшими регалиями в резюме. «Монреаль» недавно выписал Кейдену Гуле $ 5,5 млн после всего лишь двух сезонов в лиге.

Ши Теодор Фото: Ethan Miller/Getty Images

Далеко ходить не надо: в том же «Вегасе» американец Ноа Хэнифин (0 баллов в голосовании за «Норрис» в карьере) получает почти те же деньги, что и Теодор. Можно сказать, конечно, что в «Вегасе» нулевые налоги и все хотят жить там банально из-за того, что это Вегас. Однако Ши всё равно оставил на столе немало денег — зачастую, когда кэпхит меньше рынка, часть выплат заложена на восьмой год, но Теодор взял сделку на год меньше максимальной длины.

Один раз это можно объяснить хорошими условиями в команде — но многие последние шаги «рыцарей» в совокупности заставляют подумать, что где-то в сейфах роскошных местных казино хранится компромат не только на всех коллег-менеджеров, но и на вообще всю НХЛ. Как весной говорил Райан Уитни: «У этих больных придурков состав на $ 140 млн. Эта команда «Вегаса» – реальная проблема. НХЛ должна что-то с этим сделать». Дошло до того, что некоторые спортивные медиа Америки не скрывали злорадства после того, как «империя зла» «рыцарей» весной вылетела в первом раунде от «Далласа».

Пожалуй, можно уверенно говорить, что Америка не любит «Вегас» ещё и за то, что они стали слишком успешными слишком рано. В первый сезон никто не верил в перспективы «рыцарей», отдавали им в лучшем случае 80-85 очков в турнирной таблице и выход в плей-офф годика через три — а команда «золотых отбросов» обскакала в том сезоне почти всех, кроме «Вашингтона». После этого руководство «Вегаса» решило не развивать ту команду обаятельных аутсайдеров, а гоняться за каждой звездой, доступной на рынке. В этом стремлении им помогала тонна активов, накопленных на драфте расширения: менеджеры других клубов в 2017-м допустили столько ошибок, что через четыре года с «Сиэтлом» уже никто предварительных сделок не заключал.

«Из милых «золотых отбросов» они превратились в «Империю Зла», одну из самых презираемых команд лиги. Сначала «Вегас» казался командой, которая ставила благополучие своих игроков на первое место: в первые сезоны они даже предоставляли хоккеистам бесплатный ремонт машин прямо на тренировочном катке. Однако после этого они стали командой, которая бесцеремонно рассталась с легендой клуба Марком-Андре Флёри, чуть не обменяли Евгения Дадонова в команду, которая была указана в его списке запретов на обмен. Некоторые говорят, что генменеджер Келли Маккриммон обращается с игроками так, словно всё ещё работает в молодёжной лиге», — писал бывший автор The Hockey News Кен Кэмпбелл два года назад.

Генменеджер «рыцарей» Келли Маккриммон Фото: Sean Kilpatrick/Zuma/ТАСС

Первоначальная причина ненависти к «Вегасу» базировалась именно на этом: «рыцари» относились к игрокам легко и просто, выкидывая их в мусорку, словно персонаж «Истории игрушек». Не любили другие болельщики НХЛ и фанатскую базу «Вегаса»: в их глазах они рисовались случайными людьми, которые погнались за блескучей славой команды, которая быстро попала в финал. Однако в последние два года у «рыцарей» появились и другие причины для болельщицкой нелюбви.

Например, в прошлом году «рыцари» на дедлайне получают готового звёздного центра Томаша Гертла, который даже в абсолютно безнадёжном «Сан-Хосе» показывал отличный уровень. При этом «Вегас» отдаёт за игрока на длинном контракте только пик первого раунда (разумеется, поздний) и молодого шведа Эдстрёма, который проецируется игроком третьего звена. При этом «Сан-Хосе» удерживает 17% зарплаты на протяжении всего договора, надолго лишая себя гибкости (команды могут удерживать зарплаты лишь трёх игроков), при этом «акулы» ещё и сами отдают сверху два пика третьего раунда! Логически это объяснить сложно.

При этом такой шаг вообще был бы невозможен без попадания Марка Стоуна в список травмированных, что позволяет легально превышать потолок зарплат. Впервые такое случилось в чемпионский год: Стоун не играл с 12 января, но к первой игре плей-офф дисциплинированно вернулся. Тогда, конечно, это вызвало горячее обсуждение, но всё-таки «Вегас» был не первым чемпионом, который так превышал потолок.А вот второй такой случай подряд уже вызвал бурю. Маккриммон, конечно же, оправдывался: «Загуглите «разрыв селезёнки» и посмотрите, сможете ли вы сказать, когда игрок восстановится. Нелепо предполагать, что это несерьёзные травмы».

Однако и этой весной Стоун, как по заказу, вернулся в состав в первой же игре плей-офф и сразу же забил «Далласу». Лига с этим ничего не сделала, хотя второй такой случай уже выглядел подозрительно — как и относительно быстрое восстановление игрока. Более того: в 2022-м Стоун тоже попадал в LTIR в феврале перед дедлайном — однако тогда он был выведен из списка за девять игр до плей-офф, потому что «рыцарям» попадание туда гарантировано не было. Они туда и не попали.

Марк Стоун Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Идём дальше. Перед стартом сезона лига и профсоюз договорились, что контракт травмированного Робина Ленера не будет попадать под LTIR и вообще не будет учитываться под потолком! Мотивировку такого решения никто не объяснил, но все делали акцент на то, что ситуация Ленера, который даже не стал появляться в тренировочном лагере, жутко уникальная.

Почему эта ситуация реально уникальная, никто так объяснить и не потрудился. Как писал инсайдер Эллиотт Фридман, «Вегас» при этом платил Ленеру, фактически расторгнув контракт, но при этом ни получил ни цента штрафа под потолок. При этом лига всегда говорит, что весьма строго следит за тем, чтобы отправляемые в LTIR игроки реально были травмированными. НХЛ снова создала прецедент, который сработал в пользу «Вегаса».

А ведь ещё и был случай с Евгением Дадоновым, указанный выше. Тогда «Вегас» на дедлайне-2022 скинул его контракт в «Анахайм», но лига аннулировала обмен из-за того, что «утки» были в списке из 10 команд, куда Евгения по условиям контракта менять было нельзя. Это была ошибка «Оттавы», откуда Евгений и переходил в «Вегас»: её менеджмент не передал нужный список руководству «рыцарей». За такую ошибку «сенаторы» получили беспрецедентно жёсткое наказание: лига лишит их пика первого раунда на одном из двух следующих драфтов.

Нарушает ли любое из этих действий или бездействий «Вегаса» коллективное соглашение НХЛ и другие правила лиги? Нет. Ну так и действия СКА в КХЛ, между прочим, не нарушают ни один пункт регламента. Всё это не мешает нейтральным болельщикам по обе стороны океана не любить два богатых и постоянно прущих напролом клуба, ситуации которых в чём-то схожи.