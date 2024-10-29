«Когда в раздевалку заходил Фетисов, было ощущение, что это Иисус». Байки канадца о КХЛ

Давненько мы не слышали баек о России от хоккеистов, когда-либо приезжавших в нашу страну и лигу. Майк Коммодор решил это исправить — экс-защитник «Адмирала» пришёл на подкаст Athlete & Artist Show в гости к Кайлу Фортчу и Заку Бойчаку, который год назад тоже высказался о своём периоде в КХЛ. Коммодор рассказал о необычной причине, по которой завершилась его профессиональная карьера, а также назвал человека, к которому он хотел бы заглянуть в кошелёк.

«В КХЛ я получал очень много уважения»

— Я закончил, когда мне было 34 года. Это было в России. Мне хотелось отыграть ещё один сезон, потому что я подумал — 15 лет профессиональной карьеры звучит круче, чем 14. Уровень Олимпийских игр я не тянул, но мне хотелось поиграть ещё. В КХЛ я получал очень много уважения, меня даже никто не трогал особо. В том сезоне мы попали в плей-офф, и я думал, что смогу провести ещё один год. Я поддерживал форму в Северной Америке и хотел вернуться в игру.

У меня наклёвывалось кое-что. Ко мне проявляли очень большой интерес, и мне говорили, что меня возьмут. Это было в 2014-м, сразу после Олимпиады в Сочи. Я вернулся в Калгари, работал в зале. В конце сезона, когда мы проиграли в первом раунде, «Донбасс» хотел пригласить меня. Я играл против той команды, мне понравилась арена. Донецк показался мне очень приятным городом. И парни получали там чертовски хорошую зарплату — тот же Рэнди Робитайл и пара других североамериканцев, с которыми я пообщался после игры.

Рэнди Робитайл Фото: photo.khl.ru

Я спросил: «Парни, вам хорошо платят?». И мне сказали: «Да». Им реально платили очень хорошо. Для меня та сумма казалась солидной. И я подумал, что тоже хочу там играть. А пару месяцев спустя я зашёл почитать новости у себя на планшете. И первый же заголовок гласил, что в Донецке сожгли хоккейную арену дотла. Россия куда-то там зашла, и это продолжается до сих пор. Тогда «Донбассу» настал конец.

И я подумал, что это знак — 14 лет карьеры будет достаточно. Думаю, ладно, пойду играть в гольф, на этом моя карьера закончена.

— То есть Путин закончил твою карьеру?

— Да, Путин (смеётся)! Если я когда-нибудь встречу его, то скажу, что он должен мне много денег (смеётся)!

«Вы больше никогда не увидите меня в России!»

— Ты узнал в итоге, кто напрыгнул на тебя в ресторане во Владивостоке?

— Нет, так и не узнал. Больше никогда не видел этих парней. Помню, что тогда со мной в ресторане был один русский парень, который немного поиграл в «Оттаве», он отлично говорил по-английски. Илья Зубов — хороший игрок. Мы держали связь ещё пару лет после того, как я закончил карьеру. Кажется, он ещё несколько лет провёл в «Адмирале». Он писал мне что-то вроде «как дела?», просто пытался поддерживать общение.

Илья Зубов Фото: Александр Хитров, photo.khl.ru

Знаю, что ещё на протяжении пары лет те парни пытались выдвинуть обвинения против тебя. Я очень посмеялся над этим, когда услышал, подумал: «Удачи, чёрт побери, вы никогда больше не увидите меня в России!» (смеётся) Этого в итоге не произошло.

Но я так и не узнал, почему на меня напрыгнули, кто это сделал. Вообще ничего не узнал. В какой-то степени это было бы забавно, может, мне бы и хотелось чуть-чуть даже. Было бы интересно вернуться. Не знаю, какой сейчас там обменный курс. Но мне кажется, что у меня есть ещё около миллиона рублей или что-то вроде того. Почему-то, когда я закрывал счёт в российском банке, мне надо было оставить миллион. Я периодически пишу письма туда, и мне отвечают, что мои деньги всё ещё действительны. Так что у меня ещё есть немного денег в России.

Так что я периодически думаю — было бы прикольно сесть на самолёт, вернуться во Владивосток и убойно провести выходные. Потратить этот миллион рублей, или сколько у меня там осталось, и вернуться домой. Но в то же время я думаю — последнее, что мне нужно, это выяснить в аэропорту Владивостока, что мне больше нельзя будет покинуть Россию — вдруг моё имя выскочит где-нибудь.

Поэтому оставлю этот миллион там. Если из знакомых кто-нибудь есть там дайте мне знать — можете провести уикенд за мой счёт!

— Ага, вдруг появится Путин и скажет: «Что ты там сказал на том подкасте, что я тебе денег должен?»

— Да, мне точно нельзя там появляться, ведь Путин должен мне денег, и он закончил мою карьеру (смеётся)!

«Когда в раздевалку заходил Фетисов, было ощущение, что это Иисус Христос»

— Вообще, я оказался в «Адмирале» из-за Вячеслава Фетисова, он был тренером защитников, когда я играл в «Нью-Джерси». Если называть одного человека в хоккее или даже в мире, чей банковский баланс я хотел бы знать, то он с огромным отрывом был бы первым вариантом. Это же российская легенда. Он был министром спорта, был где-то в политике. Не знаю, какой у него сейчас статус, но он связан с правительством.

Когда я играл во Владивостоке, «Адмирал» только-только появился. И Фетисов добыл для меня контракт. Я просто позвонил ему, и уже на следующий день у меня был контракт. А ведь до этого я не мог найти работу. И тут сразу предложение?

Несколько раз он заходил в раздевалку после матчей. Стоило ему только зайти за порог — а он ещё в затемнённых очках, на стиле 1990-х — едва он заходил, было ощущение, что к вам зашёл Иисус Христос. Все буквально резко заканчивали разговаривать. Для меня он отличный человек, он заставлял меня работать в «Нью-Джерси», мог покричать на меня. Мы костерили друг друга, но по-доброму, он любил меня. И тут я кричу «Слава!», а все русские игроки оборачиваются на меня. Наверняка они думали: «Что он вообще делает, орёт на Славу?»

Однако я бы очень хотел знать, сколько у него денег. Не знаю, какое это число, но наверняка это миллиарды. Просто догадываюсь, не знаю наверняка. Но мне кажется, что он купается в деньгах. Его очень ценят в России.

Путин любит хоккей. Можно увидеть несколько роликов в Сети, где он играет. И все вокруг него расступаются, очевидно. Люди заполняют арену, чтобы посмотреть, как он играет. Едва он касается шайбы, публика сходит с ума. Конечно, ему дают забить. Никто не отбирает у него шайбу его броски не отбивают. Если кто-то вдруг попробует это сделать, мне кажется, такой человек не покинет арену. По крайней мере на своих двоих. Такого просто вынесут и быстренько закопают на два метра. Но он любит хоккей. Это здорово для русских, без сомнения.