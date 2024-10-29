«Именно так выглядит величие!» Вадим Шипачёв — официально главная легенда КХЛ

За великой погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в НХЛ следит весь мир. Другой гонке высочайшего уровня – заочной битве Вадима Шипачёва с Сергеем Мозякиным за звание лучшего бомбардира в истории КХЛ – уделялось значительно меньше внимания. Причин много, а главные заключаются в том, что, во-первых, КХЛ ещё очень молода по сравнению с НХЛ, и рекорды здесь ещё попросту не могут быть пропитаны вечностью, а во-вторых – нам всем и лиге в том числе ещё учиться и учиться продавать свой продукт.

Погоня Шипачёва за Мозякиным, если брать каноны НХЛ, предписывающие разделять регулярку и плей-офф, была завершена ещё в начале прошлого сезона. Тогда Вадим, будучи игроком «Ак Барса», официально стал лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

19 октября 2024 года уже минчанин Шипачёв догнал Мозякина по общему количеству очков в КХЛ (регулярка+плей-офф), ассистировав на гол Брэди Лайлу на последних минутах матча «зубров» с «Нефтехимиком».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вадим в нынешнем сезоне не блещет былой результативностью, да и команда у него сейчас попроще в плане звёздных партнёров, но было совершенно очевидно, что оставшееся очко до нового рекорда – дело ближайших игр «Динамо». Три матча Шипачёв провёл всухую, но стоило ему приехать в родной Череповец, в город, где запустилась его славная карьера, как Мозякин по всем версиям стал официально вторым бомбардиром КХЛ, а Вадим – официально великим. Девятая минута игры, Шипачёв одним движением отковыривает шайбу от борта и бросает 20-летнего белорусского таланта Вадима Мороза на рандеву с белорусским же вратарём «Северстали» Константином Шостаком, и вот он – новый большой рекорд КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Теперь у Шипачёва 929 (291+638) очков в КХЛ. Ближайший преследователь, не считая Мозякина – Александр Радулов, тоже действующий хоккеист, но отрыв там колоссальный. Поэтому за своё лидерство на долгие годы вперёд Вадиму можно не переживать, ну а следующая его цель – это, конечно, 1000 очков в нашей лиге. Шипачёву в этом году исполнилось только 37 лет, ещё можно играть и играть, особенно учитывая тот факт, что Вадим всегда брал своё работой головы, а не ног.

Конечно, сразу же понеслись поздравления Шипачёву с новым рекордом. Сказал своё слово президент КХЛ Алексей Морозов, оперативно появились заранее заготовленные комментарии Мозякина, Никиты Гусева, Дмитрия Кагарлицкого. Последние двое – главные партнёры в карьере Шипачёва, помогавшие ему творить историю.

«Именно так выглядит величие», — таким постом в честь рекордсмена отметилось московское «Динамо». Клуб, за который Шипачёв набрал 300 очков, почти треть от общего количества. Разумеется, отреагировала и «Северсталь»: и сообщением в официальном телеграм-канале, и объявлением диктора по стадиону после рекордной передачи, и цветами маме Вадима Людмиле Александровне во время игры.

Но всё-таки, возвращаясь к началу текста, есть ощущение, что подача такого эпохального события могла бы быть и более глянцевой, более мощной. Почему после гола Мороза на лёд не выбежали со скамейки все хоккеисты хотя бы минского «Динамо» поздравлять рекордсмена? Отметили шайбу очень буднично, даже неловко сравнивать с тем, как чествовали юбилейные и рекордные шайбы Овечкина в НХЛ.

А где стоячие овации трибун в Череповце? Где заранее заготовленный «Северсталью» трогательный ролик на медиакубе арены? Зрители встретили это событие молча, и, лишь когда диктор сделал акцент на достижении Вадима, они разразились аплодисментами. Но ведь мощнейший рекорд установил человек, родившийся в вашем городе! Где эмоции, где праздник?

Так что, повторюсь, продавать медийный продукт нам всем ещё учиться и учиться. Может, уже к 1000-му очку Шипачёва мы подготовимся намного лучше?