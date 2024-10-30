«Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Металлург», а ЦСКА опять победил.

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Чудо-гол «Спартака» в овертайме, «Амур» идёт на жуткий антирекорд. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 29 октября 2024 года.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» на своей площадке

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хоккеисты уфимской команды со счётом 2:1.

На четвёртой минуте матча голом в формате «5 на 3» счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передачи Александра Шарова. На первой минуте второго периода удвоил преимущество хозяев Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда. Голкипер уфимской команды Семён Вязовой получил в конце третьего периода двойной малый штраф за удар концом клюшки. «Адмирал» реализовал большинство, отличился Никита Сошников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.

«Куньлунь» прервал пятиматчевую серию поражений, всухую обыграв «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Куньлунем». Победу в упорной встрече одержал китайский клуб со счётом 2:0.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье, которому ассистировал Иэн Маккошен. В третьем периоде хозяева тщетно пытались отыграться, но пробить вратаря Джереми Смита хоккеистам «Барыса» не удалось. В концовке голом в пустые ворота отметился Дойл Сомерби.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Куньлунь» прервал пятиматчевую серию поражений. «Барыс» впервые за последние три матча уступил. Следующая встреча между этими командами состоится 19 декабря на площадке китайского клуба.

Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков.

Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф. Вадим забросил 291 шайбу и отдал 638 результативных передач. На счету Мозякина 928 (419+509) очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Шипачёв также установил рекорд по сыгранным матчам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001). Вадим проводит свой 1006-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Шипачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014). Также он – лучший ассистент (638 передач) в истории Лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).

В текущем сезоне на счету 37-летнего Шипачёва 9 (2+7) очков в 19 матчах.

«Северсталь» обыграла минское «Динамо» в рекордном матче Шипачёва в КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.

На седьмой минуте матча счёт открыли хозяева благодаря голу Данила Аймурзина, которому ассистировали Кирилл Пилипенко и Михаил Ильин. Всего через 13 секунд Андрей Чуркин удвоил преимущесто «Северстали». В середине первого периода размочил счёт Вадим Мороз с передач Вадима Шипачёва и Николя Мелоша. Это очко стало для Шипачёва рекордным 929-м в КХЛ. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ещё по голу в составе «Северстали» забили Давид Думбадзе, Никита Коростелёв и Андрей Чуркин. За гостей отличился Даниил Сотишвили.

«Сухой» матч Подъяпольского помог «Ладе» обыграть «Нефтехимик» на выезде

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Ладой». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Уже на 17-й секунде счёт открыли гости, отличился Иван Романов с передачи Владислава Сёмина. В середине второго периода «Лада» забросила две безответные шайбы, отличились Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин. Хозяева так и не смогли пробить ворота голкипера тольяттинцев Владислава Подъяпольского.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Лада» прервала серию из двух поражений и вышла вперёд в личных встречах с нижнекамцами в текущем сезоне.

«Сухарь» Моторыгина помог московскому «Динамо» нанести «Амуру» седьмое поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и хабаровским «Амуром». Победу в упорной встрече одержали бело-голубые со счётом 1:0.

На 14-й минуте матча нападающий «Динамо» Егор Римашевский открыл счёт с передачи Артёма Ильенко. Голкипер бело-голубых Максим Моторыгин сохранил свои ворота в неприкосновенности и оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Амур» потерпел седьмое поражение подряд. Это был первый матч хабаровского клуба после увольнения Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды. Команда не смогла забить в четвёртой встрече подряд и повторила антирекорд КХЛ.

ХК ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв «Торпедо» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Торпедо» и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

Уже к седьмой минуте встречи ЦСКА вёл со счётом 2:0. Голами отметились Максим Соркин и Егор Афанасьев. Гол в составе нижегородской команды записал на свой счёт Егор Виноградов в середине третьего периода. Форвард ЦСКА Иван Дроздов забросил третью шайбу. Результативными передачами в составе ЦСКА отметились Виталий Абрамов, Денис Гурьянов, Руслан Исхаков, Константин Окулов и Владислав Каменев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, московские армейцы одержали третью победу подряд после четырёхматчевой серии поражений. Нижегородское «Торпедо», в свою очередь, уступило в третьем матче подряд.

«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Витязем», уступая после второго периода

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Витязем». Волевую победу одержали красно-белые со счётом 4:3 в овертайме.

На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Николай Голдобин и Иван Морозов. До конца второго периода гости забросили две шайбы — отличились Иван Чехович и Дерек Барак.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Спартак» усилил давление на ворота гостей, в результате чего в середине третьего периода забросил две быстрые шайбы и вновь вышел вперёд в матче. Отличились Герман Рубцов и Иван Морозов. «Витязю» вновь удалось сравнять счёт благодаря голу Фредерика Готье. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.

Дубли Яшкина и Галимова принесли «Ак Барсу» победу в матче с «Металлургом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, оформивший дубль. Ещё один гол в составе казанского клуба оформил Артём Галимов. Магнитогорцы смогли ответить лишь голом Данилы Юрова. Голом в пустые ворота в концовке встречи отметился Артём Галимов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Магнитка» расположилась на пятом месте. Кроме того, «Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне оказался сильнее магнитогорцев.