«О, детка»! Овечкин бахнул дубль за 107 секунд в начале игры, до Гретцки – всего ничего!

«Вашингтон Кэпиталз» после пяти побед подряд немного притормозил в Тампе, а по возвращении домой «столичных» ждал суперматч с «Рейнджерс». Команда Панарина и Шестёркина борется за лидерство в дивизионе и тоже успешно идёт по дистанции регулярки на старте сезона.

Российский хоккеист завладел вниманием публики на старте поединка, но стал им не Панарин, и не Шестёркин, а великолепный Александр Овечкин. На 4-й минуте великий снайпер открыл счёт в матче, запустив шайбу точно в «домик» голкиперу-соотечественнику.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже в начале шестой минуты Ови оформил дубль! Блестящие действия Алексея Протаса привели к тому, что Александр замкнул на пустые ворота и сделал второй в этом матче шаг к своей главной цели на остаток карьеры. «О, детка! х2», — так отреагировал «Вашингтон» в соцсетях на быстрый дубль своего лидера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К середине периода в воротах Шестёркина побывала и третья шайба – отличился Коннор Макмайкл. Вообще, стартовый отрезок «Рейнджерс» проиграли по броскам 5-19, так что его итоговый счет 1:3 мог казаться для «синерубашечников» вполне приемлемым.

На 30-й секунде второго периода для гостей забрезжила надежда: Мика Зибанеджад в большинстве направил шайбу на пятачок, где удачную позицию занял Крис Крайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но уже через четыре минуты «Вашингтон» вновь был впереди на две шайбы. Проводящий блестящий матч Протас к двум голевым передачам на Овечкина добавил и собственный гол, подставив клюшку под передачу Расмуса Сандина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» ответили на это уже через 14 секунд – Филип Хитил забросил в той же манере, что и Протас. Однако камбэка у гостей не получилось. Более того, во второй половине матча «Вашингтон» продолжал владеть преимуществом, и в конечном счёте Игорь Шестёркин, несмотря на четыре пропущенные шайбы, оформил 42 сейва.

В концовке «Рейнджерс» попытались устроить штурм, но хозяева выстояли, а точку в матче броском в пустые ворота поставил Ник Дауд. 5:3 – победа «Вашингтона». Что касается Овечкина, то у Александра теперь 857 голов в карьере, до рекорда Гретцки – лишь 37 шайб!

Сегодня Ови вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в равных составах (540), больше только у Хоу (566) и Гретцки (617). Кроме того, Александр провёл 174-й матч с 2+ голами, это второй результат, а лидер всё тот же Гретцки, на счету которого 189 таких игр.