Капризов вырвался в лидеры бомбардиров НХЛ! И отправил «Питтсбург» на дно Востока

«Пингвины» снова не смогли удержать преимущество в две шайбы и потерпели шестое поражение подряд.

Для «Питтсбурга» сегодняшний матч с «Миннесотой» — двойная боль. Во-первых, в город последний раз в качестве действующего игрока приехал Марк-Андре Флёри – знаковая фигура для франшизы, один из тех, кто ковал славу команды в её новейшей истории.

Первый пик драфта-2003 проводит последний сезон в карьере, а лучшие свои годы отдал «пингвинам», с которыми выиграл три Кубка Стэнли. В 2017 году руководство «Питтсбурга» приняло решение отказаться от заслуженного ветерана в пользу молодого и талантливого Мэтта Мюррея, но его карьеру сгубили травмы, и «пингвины» до сих пор не могут решить вратарский вопрос.

Флёри же после ухода из «Питтсбурга» и до финала Кубка Стэнли доходил, и «Везину» выигрывал, и продолжает штурмовать выдающиеся вехи в НХЛ – вышел на второе место по победам в истории лиги, стал четвёртым с 1000 матчами за плечами.

Сегодня Флёри окончательно прощался с «Питтсбургом». «Пингвины» встретили его холодно, забив два гола в первом периоде. Однако как и в предыдущем матче с «Ванкувером», не смогли удержать это преимущество.

«Миннесота», которая заканчивает долгий двухнедельный выезд и, по идее, должна быть довольно уставшей, в концовке периода разродилась двумя голами за 55 секунд (отметим передачу Марата Хуснутдинова в голе Якуба Лауко, это второе очко россиянина в НХЛ), и в матче всё началось заново.

Во втором периоде Кирилл Капризов принялся кормить передачами партнёров. Если раньше партнёры чаще выводили его на бросок, то в этом сезоне он сам чаще выступает в роли ассистента.

Сначала Кирилл отправил Фредерика Годро на рандеву с Йоэлем Бломквистом после того, как «Миннесота» перехватила шайбу в средней зоне, и канадец вывел гостей вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На последних секундах второго периода Капризов выдал пас на дальнюю штангу Матсу Цуккарелло, которому оставалось только подставить клюшку. Вообще, ведущее звено «Миннесоты» с молодым Росси в центре показывает в этом году отличное взаимодействие, так что какая разница, кто в нём забивает голы?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это же работает. Всё что угодно, главное, чтобы они были счастливы и на одной волне», — говорил недавно защитник «Уайлд» Джейкоб Миддлтон.

Это работает более чем отлично, а главное, что положительно сказывается не только на личной статистике, но и на результатах «Миннесоты». В третьем периоде Рикард Ракелль сократил отставание, возродив интригу, но больше Флёри не пропустил, а в концовке Капризов ещё и сам забил в пустые ворота, вырвавшись в лидеры бомбардирской гонки НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На счету россиянина 18 (5+13) очков в девяти матчах, он делит первое место с Марком Стоуном, однако провёл на одну игру меньше. А «Питтсбург» после этого поражения скатился на самое дно Востока, пропустив вперёд «Филадельфию».