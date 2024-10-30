Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

У Амура ни одного гола в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ, 30 октября 2024 года

Мощный провал клуба КХЛ. Почти 800-миллионный «Амур» не забивает четыре матча подряд
Павел Панышев
Мощный провал: «Амур» не забивает уже четыре матча
Аудио-версия:
Комментарии
После увольнения Андрея Мартемьянова с поста главного тренера ничего не изменилось.

Про «Амур» в последнее время сказано и написано много. Увы, отметить что-либо хорошее по-прежнему нельзя: главный тренер Андрей Мартемьянов уволен, исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костючёнок уже успел проиграть один матч, хоккеисты на льду выглядят какой-то серой массой, а не единым коллективом.

Особый вопрос, как мы уже говорили в предыдущих материалах, к дорогостоящему нападению хабаровчан. Четыре (!) матча подряд «тигры», нынче похожие на беспомощных тигрят, не могут поразить ворота соперников. Встречи проиграны с общим счётом 0:16. Иначе как катастрофой подобное положение не назовёшь. И это с огромной платёжкой порядка 800 млн рублей!

Фиаско хабаровчан и увольнение главного тренера:
Мартемьянова уволили из «Амура». Но ответить за провал должен не только он
Мартемьянова уволили из «Амура». Но ответить за провал должен не только он

«Может, это потусторонние силы? Не можем мы забросить шайбу в ворота уже четвёртую игру. Всё рядышком, на ленточке, но в ворота не идёт. Будем через работу это исправлять.

Причина того, что мы не забиваем, наверное, лежит в скованности. Очень большой груз ответственности перед болельщиками. У них [хоккеистов] большое желание забить. Ребята это могут и умеют. Но это необъяснимо. Честно скажу, в моей карьере не было такого, что нет голов четыре матча подряд», — сказал Виктор Костючёнок после вчерашнего поражения от московского «Динамо» со счётом 0:1.

Андрей Мартемьянов рассказал о своей отставке:
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»

«А каков антирекорд?» — справедливо спросите вы. Вводные на данный момент выглядят так: 317.02, ведомый Фёдором Канарейкиным «Спартак» в сезоне-2012/2013 и четыре матча без результативных действий. Получается, что если в следующей встрече с «Адмиралом» на домашнем льду хабаровчане снова не забьют, то это будет новый антирекорд лиги по количеству игр подряд без голов.

Есть и ещё один занимательный момент, на который нельзя не обратить внимание. 22 октября, ещё до отставки Мартемьянова, «Амур» уволил тренера по нападающим Евгения Фёдорова. Что мы видим после принятого решения? 0:7 от ЦСКА, 0:5 от «Локомотива», 0:3 от «Северстали» и 0:1 от московского «Динамо».

В сложившейся ситуации должен наконец-то просыпаться менеджмент. Ждём от Вадима Покотило и Евгения Лугина серьёзных и конструктивных решений, а не перекладывания вины на тренерский штаб. Покотило нужно не становиться исполняющим обязанности тренера по нападающим, как это есть сейчас, а активно работать на трансферном рынке, искать обмены, заниматься расторжениями контрактов с теми, кто откровенно валяет дурака. Пора назначать главного тренера, свободных кандидатов хватает.

В срочном порядке нужно куда-то пристраивать Алекса Бродхёрста, разговаривать с Гальченюком, реанимировать Хохлачёва, спрашивать c новоиспечённого россиянина Ли и оценивать его игру в защите. Чем занимается на льду форвард Дюрандо, забросивший всего две шайбы за регулярку? Аналогичная ситуация с Дрозгом. Огромное количество вопросов и проблем, а времени на их решение остаётся всё меньше. Такими темпами сезон дальневосточниками в скором времени будет окончательно провален.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android