Топ-матчи четверга: много хоккея, футбол, НБА и теннис

За чем следить 31 октября: выйдет ли Захарян в составе «Сосьедада» на игру Кубка Испании и состоится ли дуэль российских вратарей в НХЛ?!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «иноходцы» нанесут первое в сезоне поражение «кельтам»

«Бостон Селтикс» даже с травмированным Кристапсом Порзингисом продолжает штамповать одну победу за другой на старте регулярного чемпионата НБА. Команда под руководством Джо Маззуллы выиграла четыре матча кряду, возглавляя турнирную таблицу Восточной конференции. «Индиана Пэйсерс» пока проявляет себя не лучшим образом – три поражения при одной победе. Удастся ли Тайризу Халибёртону и компании поквитаться с «кельтами» за поражение в финале Востока прошлого плей-офф?

🏀 2:30: «Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: подопечные Тибодо найдут свою игру?

«Майами Хит» стартовал в сезоне-2024/2025 с поражения от «Орландо», но затем клуб одержал две уверенные победы над «Шарлотт» и «Детройтом». У «Нью-Йорк Никс» дела обстоят несколько хуже, так как команда обыграла «Индиану» и уступила «Бостону» и «Кливленду». Правда, уровень соперников у подопечных Тома Тибодо был гораздо сильнее. Команде необходимо время на раскачку в связи с тем, что в ней появились два новичка – Микал Бриджес и Карл-Энтони Таунс. «Никс» наладят дела внутри состава?

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 октября 2024, четверг. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: состоится ли дуэль российских вратарей?

Нынешний сезон продолжает складываться просто кошмарным образом для голкипера «Колорадо» Александра Георгиева. 28-летний вратарь одержал всего одну победу в шести матчах, в том числе потерпев поражение и в последней встрече с «Чикаго» (2:5). Перед матчем с «ястребами» бэкап россиянина финн Юстус Аннунен выиграл четыре матча кряду, но, как только Георгиев вернулся в ворота, «лавины» вновь уступили. Дадут ли в «Эвеланш» шанс Александру быстро реабилитироваться во встрече с «Тампой» Андрея Василевского и Никиты Кучерова?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: опередит ли Марк Стоун Кирилла Капризова в бомбардирской гонке НХЛ?

На данный момент в бомбардирской гонке НХЛ царит неожиданное двоевластие. На первом месте с 18 очками располагаются форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун. Сумеет ли канадский форвард отметиться результативным действием в матче с «Лос-Анджелесом» и выйти на чистое первое место, опередив Капризова?

🏒 16:30: «Авангард» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обыграет ли «Авангард» конкурента по турнирной таблице?

К концу второго месяца регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» сенсационным образом продолжает располагаться вне зоны плей-офф в Восточной конференции. Коллектив Сергея Звягина занимает лишь 10-ю строчку, отставая от восьмёрки уже на четыре очка. В ближайшем матче «ястребы» на домашнем льду примут «Ладу», идущую на Востоке на девятом месте. Сумеет ли «Авангард» обыграть прямого конкурента по турнирной таблице?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у «Адмирала» взять реванш?

«Салават Юлаев» и «Адмирал» второй раз за несколько дней сыграют на уфимском льду. В первом матче во вторник уфимцы одержали непростую победу со счётом 2:1. Сумеет ли приморский коллектив взять реванш за это поражение? Если этого не случится, то общая серия поражений «Адмирала» достигнет четырёх встреч.

🎾 19:00*: Карен Хачанов (Россия) – Алексей Попырин (Австралия), Париж, 3-й круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Хачанова на «Мастерсе» в Париже с обидчиком Медведева?

Карен Хачанов третью неделю подряд успешно выступает на турнирах ATP. На «Мастерсе» в Париже он уже справился с непростыми соперниками — Кристофером О'Коннеллом и Джованни Мпетчи Перрикаром. Теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится с обидчиком Даниила Медведева — австралийцем Алексеем Попыриным. Теннисисты ранее играли 4 раза и счёт пока 3-1 в пользу Хачанова. В частности, он выиграл их единственную встречу в 2024 — в полуфинале Дохи. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Григор Димитров — Артур Риндеркнеш.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Витязь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продлит ли московское «Динамо» серию с набранными очками?

После невразумительного старта чемпионата московское «Динамо» постепенно набрало ход и стало завоёвывать очки. В последнем матче бело-голубые с трудом, но всё-таки переиграли «Амур» (1:0), благодаря чему поднялись на шестое место в Западной конференции КХЛ. Команда Алексея Кудашова на данный момент имеет в своём активе шестиматчевую серию с 11 очками. Продлится ли эта серия в домашней встрече с «Витязем»?

Что сказал главный тренер «Динамо» о победе над «Амуром»? Кудашов: может быть, и некрасивая победа «Динамо», но она заслуженная

⚽️ 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли», Саудовская Аравия, Про-Лига, 9-й тур

Интрига: битва двух сильных саудовских команд

«Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» обладают мощными составами, но распоряжаются ими по-разному. Первые бьются за золото, отставая всего на три очка от «Аль-Хиляля». А вот «Аль-Ахли» занимает всего лишь 10-е место. Но, может, именно со встречи с «Аль-Иттихадом» начнётся их восхождение?

Дела Роналду в Саудовской Аравии складываются скверно: «Аль-Наср» с Роналду победил только в одном турнире, проиграв при этом в восьми

⚽️ 23:00: «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, первый раунд

Интрига: выйдет ли на поле Захарян?

«Реал Сосьедад» ждёт не самый сложный матч в Кубке Испании. Команда Иманола Альгуасиля едет в гости к «Хове Эспаньолу» из низшего дивизиона. Победа басков даже не обсуждается. Главный вопрос: дебютирует ли в нынешнем сезоне Арсен Захарян? Российский полузащитник «Сосьедада» восстановился от травмы и готов к играм.