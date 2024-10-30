Команда из Новосибирска потерпела пятое поражение подряд, а в Санкт-Петербурге сыграли один из лучших матчей сезона в России.

В «Сибири» продолжается катастрофа, в НХЛ сообщили о травме Макдэвида. Итоги дня в хоккее

30 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей и также рассказываем о других важных новостях из мира хоккея.

Три очка Ткачёва помогли «Трактору» разгромить «Сибирь»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Голами в составе «Трактора» отметились Михаил Котляревский, Никита Тертышный, Виталий Кравцов, Владимир Ткачёв и Артём Блажиевский. Ткачёв также отметился двумя результативными передачами. Голкипер челябинского клуба Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч. После пятой пропущенной шайбы вратарь «Сибири» Антон Красоткин был заменён на Дениса Костина.

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«Трактор» одержал вторую победу над «Сибирью» в текущем сезоне. При этом новосибирский клуб потерпел уже пятое поражение кряду, пропустив на этом кошмарном отрезке 23 шайбы. «Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 20 играх. 1 ноября клуб из Новосибирска на выезде сыграет с «Металлургом».

«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл СКА и упрочил лидерство в КХЛ

В Санкт-Петербурге прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин, которому ассистировали Павел Красковский и Мартин Гернат. Через девять секунд потрясающий гол в сольном проходе забил нападающий СКА Иван Демидов. На 15-й минуте Александр Радулов вновь вывел гостей вперёд в счёте.

Менее чем через минуту Евгений Кузнецов сравнял счёт и продлил свою результативную серию до девяти матчей. На 17-й минуте Максим Шалунов в третий раз вывел «Локомотив» вперёд в счёте. После первого периода команды в дальнейшем не смогли поразить ворота друг друга.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Инсайдер НХЛ: Макдэвид пропустит минимум две недели из-за травмы

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид пропустит пару недель из-за травмы. Канадский нападающий получил травму нижней части тела на первой минуте матча с «Коламбусом» (1:6) и не смог продолжить встречу. Форвард провёл на льду всего 37 секунд.

«Хорошие новости, поскольку, к счастью, худший сценарий не подтвердился с Коннором Макдэвидом. Похоже, что он вернётся в строй как минимум через пару недель, но точные сроки будут объявлены позже», — написал Фридман в своём аккаунте в соцсети.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач.