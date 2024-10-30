Молодой талант СКА нарисовал шедевр! Но «Локомотив» тормознул армейскую машину

СКА — лучшая атакующая команда КХЛ последних двух недель. Та глубина, которую в Петербурге собрали потолочными ухищрениями и сверхлимитными бонусами, начала работать не сразу со старта сезона, но очень мощно. Неудобный для СКА Михаил Кравец и его «Куньлунь», чётко организованный «Автомобилист», начавший матч с 2:0 «Спартак» — все эти и некоторые другие клубы в последних матчах стабильно получали пять и более шайб в свои ворота.

Игорь Никитин, который совсем недавно получил новый контракт в «Локомотиве», как будто нашёл противоядие против СКА в последние годы. «Локомотив» часто называют оборонительной командой, но это вовсе не значит, что команда играет пассивно. Ярославские игроки проделывают огромный объём работы, всегда готовы прессинговать, идти в перехват, и такой стиль вместе с давней сыгранностью зачастую помогает им минимизировать бросковые попытки соперника. СКА же, несмотря на наличие звёздных имен, все равно долгое время играл вертикально, от броска: такая простота становилась для «Локомотива» решаемой.

Команды довольно осторожно начали матч и присматривались друг к другу: СКА атаковал в дебюте чуть чаще, но не создавал сверхопасных моментов. Однако забил «Локомотив»: Александру Полунину повезло, что шайба после его броска была заблокирована Александром Никишиным так, что отскочила прямо на клюшку Полунина. Ко второму броску за короткое время Егор Заврагин словно не был готов, шайба залетела в «домик».

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Играть против «Локомотива», ведущего в счёте — задача архисложная, и для её решения нужен большой талант и креатив. В этом помог Иван Демидов, чей взлёт игрового времени как раз совпал с ростом результативности СКА. Юный суперталант играючи просочился мимо двух опытнейших ярославских защитников и обыграл вратаря. Возможно, говорить об этом рано, но Демидов сейчас смотрится даже более уверенно, чем Мичков в этом же возрасте.

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Гол, пропущенный через 10 секунд после своего, «Локомотив» никак не смутил. Ярославль забил вполне рабочий гол в своём стиле, Александр Радулов подправил бросок Марка Ульева, стоя при этом спиной к воротам.

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СКА на этот раз ответил не сразу после вбрасывания в центральном круге, но все равно довольно быстро. Звено Кузнецова зажало гостей в зоне, словно бы играя в большинстве, и за двадцать секунд нанесло шесть бросков в створ. Шестой оказался голевым: Кузнецову помог отличиться рикошет.

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Безумный первый период фактически закончила красивая комбинация, расписанная двумя ярославскими Максимами. Берёзкин за воротами умно оттянул на себя внимание защитников и отдал красивейший пас не глядя на пятак, где Шалунов оставался один и перед пустым углом ворот. Такой момент было сложно не реализовать.

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Безумие первых 20 минут на оставшиеся 40 уже не передалось. Ротенберг ответил на три пропущенных шайбы максимально привычным для себя шагом: фактически перешёл на игру в три звена уже во втором периоде. Совсем на скамейку присел Владимир Алистров, который в этом году выглядит куда менее ярко, чем в прошлом, а Павел Дедунов и Захар Бардаков получали лишь спорадические смены. Кроме того, Сергей Сапего уступил место Ивану Выдренкову.

Ну а «Локомотив» после перерыва вышел куда более собранным. Больше СКА не запирал гостей в чужой зоне и вообще пробивался на чужой пятак с огромным трудом. Между 21-й и 58-й минутами, когда СКА перешёл на игру вшестером, хозяева нанесли лишь 11 бросков в створ ворот Исаева. Ярко в равных составах снова выглядело в основном звено Кузнецова, где Демидов делал красоту и заставлял журналистов усмехаться, вспоминая преддрафтовые слова американских экспертов о «плохом катании» Ивана.

В концовке матча СКА мог сравнять счёт, но Василий Глотов попал в штангу за 30 секунд до сирены, бросая с близкого расстояния. Не сработало и большинство питерского клуба, которое давно было одной из главных угроз в лиге. Несмотря на сложности в игре против юного таланта (которые через год, вполне возможно, будут испытывать клубы уже совсем другой лиги) «Локомотив» показал, что системно всё ещё скроен так, чтобы останавливать любые атаки КХЛ. Уже в конце октября команда Игоря Никитина играет так, словно это плей-офф.