Три очка Никиты принесли «Тампе» очередную победу, а «Колорадо» остаётся радоваться только достижениям Макара.

Кучеров создал шедевр дня в НХЛ! На такие передачи способен только истинный гений

«Колорадо» после печального старта сезона набрал неплохой ход, однако в прошлом матче «лавины» оступились дома, проиграв «Чикаго», а сегодня в гости в Денвер пожаловала «Тампа».

Русской дуэли на последнем рубеже не получилось, потому что у «Колорадо» в старте вместо бедового Александра Георгиева вышел финн Каапо Кяхкёнен. Но начало игры обернулось для «Эвеланш» и их вратаря сущим кошмаром, ведь уже к шестой минуте установился счёт 0:3. Сначала девятую шайбу в сезоне забросил Никита Кучеров, продемонстрировав, что в его арсенале имеется ещё и могучий щелчок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через две минуты Кучеров показал настоящее волшебство: протащил шайбу через всю площадку, доехал до ворот «Колорадо» и выдал хитрющую передачу себе за спину, обманув всех, кроме адресата паса Джейка Гюнцеля. Шедевр дня в НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а третья шайба «Тампы» — просто коллективное издевательство над обороной и вратарём «Колорадо».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого хозяева всё-таки сумели успокоиться и даже распечатать ворота Андрея Василевского. Иван Иван удачно подставил клюшку в большинстве под бросок Кейла Макара.

Этим действием проводящий гениальный сезон канадский защитник «Эвеланш» сравнялся с Кириллом Капризовым в гонке бомбардиров регулярки, а в середине третьего периода Макар вышел на чистое первое место, когда самолично забил Василевскому, использовав трафик на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Теперь у Макара 19 (4+15) очков в 11 матчах со старта сезона – безумный результат! Но в этот вечер больше «Колорадо» радоваться было нечему. Ещё во втором периоде «Тампа» восстановила разницу в две шайбы, когда Джейк Гюнцель оформил дубль, удачно поймав отскок от лицевого борта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кучеров в этом эпизоде набрал очередное очко за передачу, на его счету стало 17 (9+8) баллов в 10 встречах. Не так уж далеко от Макара. Точку в сегодняшнем матче поставил Энтони Чирелли, поразив пустые ворота.

Второе подряд домашнее поражение «Колорадо», «лавины» по-прежнему идут непривычно низко в таблице. У «Тампы» же всё в порядке, а ещё одним героем «молний» сегодня стал Андрей Василевский, сделавший 33 сейва. Кстати, Большой Кот в одном шаге от 300 побед и рекорда НХЛ по скорости достижения этой цифры.