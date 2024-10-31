19-летний талант стал первым номером СКА. В Питере нашли вратаря, которому будут доверять?

Не прошло ещё и месяца с того момента, как вратарская тема в СКА была одной из самых горячих тем для обсуждения в КХЛ. В начале октября Никита Серебряков растерял последние остатки доверия со стороны тренерского штаба армейцев и едва не сменил клубную прописку, а петербуржцы вернули из аренды в «Сочи» 19-летнего Егора Заврагина, за плечами которого к тому моменту было всего шесть матчей в главной отечественной лиге.

Молодой и неопытный на элитном уровне, пусть и очень перспективный голкипер, вместо лучшего вратаря позапрошлого сезона — на первый взгляд, не самая равнозначная замена для команды, которая ставит своей целью Кубок Гагарина, не так ли? Но, кажется, теперь именно Заврагин является первым номером СКА.

Для тех, кто пристально следит за всей вертикалью российского хоккея, имя Егора уже давно было на слуху. Уроженец Новосибирска, которого считают одним из сильнейших вратарей 2005 года рождения во всём мире, последние несколько лет провёл в системе «Югры», где успел зажечь не только в МХЛ, но и в ВХЛ. В прошлом сезоне Заврагин полноценно вошёл в подэлитную взрослую лигу и продемонстрировал там отличные показатели — 94,3% ОБ, 1,6 КН и три шат-аута в 17 матчах регулярки и 93,3% ОБ, 2,11 КН и одна «сухая» игра в восьми матчах плей-офф. Ещё и звание лучшего новичка года получил — неудивительно, что на талантливого стража ворот обратили внимание в Северной столице.

Впрочем, ещё раньше Егора мог перехватить «Авангард» — два года назад слухи отправляли Заврагина в Омск, однако в системе «ястребов» его так и не оказалось. А вот армейцы в последнее межсезонье сделали всё необходимое, чтобы заполучить ещё одного игрока, который в ближайшие годы имеет все шансы попасть в категорию «ими гордится система СКА».

Изначально планировалось, что вместе с другим «продуктом академии» Сергеем Ивановым Егор будет набираться опыта игры в КХЛ на черноморском побережье — нынешний сезон Заврагин должен был провести в уже упомянутой аренде в «Сочи». Однако шести матчей 19-летнего вратаря в составе «леопардов» хватило тренерскому штабу армейцев, чтобы принять решение о его возвращении.

Егор, конечно, успел хорошо себя зарекомендовать на юге России, но игра в СКА и в «Сочи» всё-таки немного разные вещи. Особенно с учётом того, как в Санкт-Петербурге в последние годы относятся к представителям вратарского цеха. Ирония и местами неприкрытый сарказм любителей хоккея относительно досрочного расторжения арендного договора и обратного переезда Заврагина были понятны — если уж даже Серебряков, за которым клуб с берегов Невы гнался на протяжении нескольких месяцев и вместе с которым перевёз из «Адмирала» ещё и тренера вратарей Юрия Ключникова, меньше чем за год превратился из героя в изгоя, то на что может рассчитывать неокрепший вратарь, конкуренцию которому составляют такие же неокрепшие вратари?

Однако внезапно Егор получил от Романа Ротенберга и Ко такое доверие, которого голкиперы в СКА не видели уже довольно-таки давно. Тот же Серебряков, теперь вместе с Ключниковым грустно наблюдающий за матчами своей пока что действующей команды из ложи «Ледового», в своё время оказался вне заявки армейцев на следующий же матч после дебюта, а в последующих двух играх с «Авангардом» и «Витязем» был заменён спустя 27 и 7 минут соответственно.

Заврагин впервые появился в воротах СКА по ходу матча с минским «Динамо» и с тех пор всего лишь один раз оказывался на скамейке — в гостевой встрече с «Витязем», где на последнем рубеже армейцев все 60 минут находился Артемий Плешков. Всё остальное игровое время — а это, не считая периода в игре с «зубрами», ещё семь матчей, включая четыре последних — досталось исключительно Егору.

Молодому вратарю стоит отдать должное — во многих матчах Заврагин показал себя с хорошей стороны, совершил несколько впечатляющих спасений и даже успел провести одну «сухую» игру в свитере армейцев. При этом Егор всё-таки не застрахован от ошибок, что абсолютно нормально для голкипера его возраста (да и любого возраста в целом). И в этом плане есть аспект, который с учётом специфики вратарской работы в СКА очень удивляет.

Заврагина до сих пор ни разу не заменили по ходу матча.

Во многих других командах делать на этом акцент, пожалуй, и не приходилось бы. Но в СКА? Где ещё в этом сезоне спокойно могли заменить вратаря после двух пропущенных шайб? Или после трёх, но при этом при счёте 8:3 в пользу армейцев? Волей-неволей при просмотре матчей петербургского клуба начинаешь ждать вратарскую замену едва ли не после каждого гола от соперника, но за последние восемь игр таковой не произошло ни разу.

Егор Заврагин в матче с «Локомотивом» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

А ведь возможности «встряхнуть игру» (к вратарям у Романа Ротенберга в публичной плоскости претензий, как известно, не бывает) у тренерского штаба СКА были — например, в армейском дерби. И уж точно замена ожидалась во вчерашнем матче с «Локомотивом» — после трёх пропущенных шайб с семи бросков любой другой вратарь петербуржцев последних лет уже наверняка бы отправился досматривать встречу со скамейки. А вот Заврагин остался.

Это ни в коем случае не камень в огород Егора — тем более что он надёжно провёл остаток игры и больше не позволил железнодорожникам отличиться. Вопросы исключительно к штабу армейцев — почему в аналогичных и порой даже более безобидных ситуациях предшественники Заврагина уступали своё место? Чем обусловлен такой кредит доверия последнему? Или же это станет обычной практикой СКА и доверять будут не только ему?

На пресс-конференциях Ротенберг защищает голкиперов своей команды — вчера он и вовсе выделил Заврагина, сказав, что он выступил здорово, и не став обвинять в пропущенных шайбах. Впервые за долгое время слова наставника армейцев о вратарях, кажется, соотносятся с реальным отношением. Надолго ли?