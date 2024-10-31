Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа

Полтора года назад и болельщики, и пресса Питтсбурга были недовольны тем, как ведёт себя менеджмент команды. Управленцы «пингвинов» словно бы застряли на полпути: клуб не уходил в перестройку, но и дать ещё один, последний шанс своим звëздам управленческий дуэт Брайан Бурк — Рон Хекстолл тоже не мог. Кроме того, менеджеры не особо горели желанием сохранять всех лидеров команды, что вылилось в мыльную оперу с продлением контракта Малкина.

Кайл Дубас был назначен в «Питтсбург» для того, чтобы Кросби, Малкин и Летанг ещё успели что-то выиграть. Понятно, что речь о Кубке Стэнли уже вряд ли шла — но зато много писалось, что «Питтсбург» должен быть весёлой и атакующей командой, а иначе болельщик этого не поймёт. Действительно, проплешины на трибунах местной арене в последние годы стали разрастаться. Однако большая трансферная кампания, в ходе которой случился обмен Эрика Карлссона за весьма адекватную цену, вылилась в непопадание в плей-офф и относительно невзрачный сезон.

Ну а сейчас «Питтсбург» вообще обнаружил себя на последнем месте Востока — и это даже с учётом того, что Евгений Малкин идёт в топе бомбардиров лиги с 14 очками, а Кросби набирает чуть менее очка за игру (10 очков за 11 матчей). Однако атакующие достижения великого дуэта обнуляет чудовищная защита. За эти же 11 игр «Питтсбург» пропустил 48 шайб, лишь раз на этом отрезке получив менее четырёх голов в свои ворота. Хуже в лиге нет никого, даже команды в перестройке защищаются лучше.

Тристан Джерри в воротах Фото: Justin Berl/Getty Images

Можно было бы свалить вину на вратарей. Этому способствует то, что первый номер Тристан Джерри в последнее время стабильно деградирует и уже докатился до ссылки в АХЛ для набора формы. Пятилетнее продление контракта с Джерри вообще было одним из первых решений Дубаса в новой команде — вратарь мог выйти на рынок свободных агентов. Многие болельщики только поддерживали расставание: неуверенная игра первого номера во многом стоила «пингвинам» вылета от «Айлендерс» в первом раунде плей-офф-2021. Через два года, в матче с уже безнадёжным «Чикаго», Джерри пропустил несколько лёгких шайб и помог разрушить плей-оффные надежды «Питтсбурга».

После игры с «Баффало», где Джерри пропустил три гола после пяти бросков, канадец стал третьим вратарём, тренировался по отдельной программе, а недавно уехал в «Уилкс-Бэрри». Основной теперь — 23-летний Йоэль Бломквист, который этой осенью провёл первые игры в НХЛ. Однако защита не стала ему помогать. Показательна статистика гостевой игры с «Эдмонтоном»: «Ойлерз» неудачно начали этот сезон, но против «Питтсбурга» создали 24 (!) явных голевых момента за матч. Если бы не несчастный финский вратарь, счёт был бы не 0:5, а 0:10.

Матч в гостях у Макдэвида и компании вовсе не был исключением из правил. По допущенным ожидаемым голам в равных составах «Пенс» идут предпоследними в лиге — 3,46 xGA за 60 минут, опережая только «Монреаль», чья защита наполовину состоит из игроков на контрактах новичков. Для примера: прошлогодний «Сан-Хосе» позволял соперникам создавать 3,23 xGA за матч. Также «Питтсбург» допускает за матч 15,7 явного голевого момента (HDCA) и по этому показателю идёт последним в лиге.

Конечно, и в лучшие годы Майка Салливана «Питтсбург» не был защитным идеалом: лишь раз в «эру Салливана» «Пенс» заканчивали сезон выше 10-го места в лиге по пропущенным голам. Обмен Карлссона при одновременном наличии Летанга неизбежно перекособочил защиту, да и средний возраст команды даёт о себе знать. Тем не менее эта линия обороны по именам смотрится лучше, чем она играет — а играет она так, словно у всех оборонцев коллективный туман в голове.

Эрик Карлссон Фото: Derek Cain/Getty Images

Несмотря на опытность имен, вопросы к кадровым решениям есть. Возвращаясь к Карлссону: в прошлом сезоне он чаще всего играл вместе с другим шведом Маркусом Петтерссоном. В защите это сочетание не было идеальным, но в чужой зоне создавало и реализовывало больше, чем допускало у своих ворот. В этом году «Питтсбург» подписал экс-защитника «Бостона» Мэтта Грызлика. Его пара с Карлссоном всего за 60 сыгранных вместе минут быстро стала худшей в НХЛ по разнице голов — как ожидаемых, так и реально созданных. Почему Грызлика изначально выпускали со шведом хотя бы на коротких отрезках, оставалось загадкой: этого игрока сложно назвать домоседом.

«Питтсбург» словно бы застрял в лиге образца семилетней давности, когда сам и заложил основы нового стиля НХЛ, основанного только на скорости, быстром переходе в атаку, технике, а в тело играть как будто бы и не надо было. Однако уже победа «Сент-Луиса» в 2019-м тренд слегка прибила, а три последних триумфатора окончательно доказали, что без силовых чемпионами всё-таки не становятся. Пока многие команды лиги этим летом искали силовых хоккеистов и тренеров, которые могли бы привить команде жëсткий стиль, «Пенс» остались в своём 2017-м, который уже сложно вернуть. Немногие рабочие лошадки команды, типа Майкла Бантинга, старт сезона проваливают.

«Нынешние затруднения «Питтсбурга» на старте сезона не напоминают прошлые сезоны. Раньше у клуба была одна конкретная проблема — большинство, травмы, плохая игра вратарей, затруднения у возрастных игроков. Сейчас проблемы есть везде. Всё настолько жутко, что главный тренер Майк Салливан впервые за 10 лет стал выпускать Кросби и Малкина в одном звене и сказал после матча, что заигрывал их больше, чем когда-либо за время своей работы.

Если «Питтсбург» не хочет или не может меняться, то команда должна побеждать за счёт большего количества голов. Этот состав скроен не для того, чтобы сушить матчи — но проблема в том, что не годится он и для того, чтобы устраивать атакующие гоночки с другими командами. Прямо сейчас даже отличных матчей от Кросби и Малкина хватает лишь для того, чтобы команда в этих играх набирала 50% очков», — пишет автор The Athletic Роб Росси.

Дела у «Питтсбурга» сейчас не клеятся везде, и искать одного конкретного виновника было бы странно. Однако стоит обратить внимание на нового ассистента Салливана. Главный тренер не хотел, чтобы руководство убирало его помощника Тодда Рирдена, а когда это произошло, попросил выбрать ассистента самому. Выбор пал на однокашника по Бостонскому университету, которого зовут Дэвид Куинн. Да-да, человек, которого буквально уволили из гестапо за жестокость (убрали за плохие результаты из сливавшего сезон «Сан-Хосе»), теперь отвечает в «Пенс» за оборону. Логично, что теперь она стремится догнать по ненадёжности прошлогодних «акул».

Майк Салливан Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Самое неприятное для «Питтсбурга» — происходящее сейчас было абсолютно ожидаемо. Очень сложно поддерживать жизнь вокруг нескольких постепенно стареющих звёзд. Стремление «Детройта» до последнего дарить Дацюку и Зеттербергу шансы поиграть в плей-офф привело команду к нынешней ситуации. Перестройка «Чикаго», которую менеджмент команды осторожно начал несколько лет назад, была прервана из-за недовольства Кейна и Тэйвза, которые хотели ещё на что-то претендовать. «Ястребы» агрессивно провели лето 2021-го, но сезон для них завершился чудовищным провалом.

Прямо сейчас мы видим относительно успешную (хотя бы на коротком отрезке времени) перестройку «Вашингтона» — однако у «столичных» была лишь одна возрастная звезда, которую необходимо было сохранять в составе и отталкиваться от неё, но никак не три. Так что прямо сейчас у «Питтсбурга» есть лишь один способ в последний раз встряхнуть этот костяк — отставка главного тренера, к которой болельщики призывают уже года четыре. Но здесь всё снова зависит от звëздных игроков и их мнения.