У Овечкина остался лишь один соперник в великой погоне. И это не Гретцки

Александр Овечкин начал сезон-2024/2025 достаточно успешно. За восемь матчей капитан «Вашингтона» набрал семь очков, при этом забросив четыре шайбы.

Старт этого чемпионата удаётся нападающему явно лучше, чем прошлогодняя регулярка. А ведь Ови стал на год старше — сейчас-то ему уже 39!

Хотя Овечкин успешно начал сезон и продолжил погоню за Уэйном Гретцки, сейчас у него остаётся лишь один соперник. Главный соперник.

Это возраст.

И это тот соперник, которому рано или поздно проигрывал каждый великий спортсмен.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман проанализировала возрастные изменения Овечкина и рассказала, что должно играть на пользу нападающего, а что пойдёт против него. Наша коллега из Северной Америки выпустила материал с броским названием «Чтобы превзойти рекорд Гретцки, Алексу Овечкину нужно преодолеть одну вещь, которую он не может контролировать: свой возраст». Приводим перевод этого интереснейшего текста.

«Сможет ли Алекс Овечкин стать величайшим голеадором всех времён? Это большой вопрос для суперзвезды «Вашингтона» в этом сезоне.

По своей сути Овечкин — машина по забиванию голов, несмотря на то что играл в эпоху, когда забрасывалось меньше шайб, чем в эру некоторых великих игроков прошлого. Забив 857 голов за 19 сезонов НХЛ, он уже поднялся на второе место за всю историю. А после первой шайбы в сезоне-2024/2025 Ови приблизился к отметке в 894 Уэйна Гретцки на расстояние всего 40 точных бросков. Овечкину не хватало 41 гола, чтобы войти в историю.

Забить 41 гол за один сезон — это немалый подвиг, даже с учётом роста результативности. В прошлом сезоне этой отметки достигли 14 игроков. Овечкин превышал отметку в 41 гол 13 раз за свою карьеру. С учётом его снайперского темпа, это число, вероятно, уже было бы 14, если бы не локаут и усечённый чемпионат-2012/2013.

Даже если включить некоторые из «неудачных» лет, Овечкин в среднем забивал около 45 голов за сезон за последние 19 лет. Он не так уж давно достигал отметки в 41 шайбу. Крайний нападающий забил 42 гола в 73 матчах в сезоне-2022/2023 и 50 в 77 встречах в регулярке-2021/2022.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Но между этими недавними высотами и нынешним сезоном стоят трудности прошлого года. Начало регулярки-2023/2024 выдалось для Овечкина экстремально сложным. Впервые в своей карьере он провёл 14 матчей без голов. К 20 декабря у него было всего пять шайб в 29 встречах — темп в 14 голов за чемпионат, самый низкий показатель в карьере. Ещё более тревожным было то, что только три из этих пяти шайб были заброшены, когда голкипер находился в воротах.

В конце концов, Овечкин нашёл свой ритм, проведя серию с шестью голами в конце января. В конце сезона он забросил 23 шайбы в 36 матчах, что стало одним из лучших показателей в НХЛ за этот период. В среднем он забивал 0,64 гола за матч, что является хорошим темпом — в 52 гола за весь сезон.

Вторая половина прошлого сезона придаёт некоторую уверенность, когда разговор заходит о шансах Овечкина побить рекорд в этом году, да и его два предыдущих сезона добавляют ещё больше энтузиазма. Но начало прошлого года бросает тень сомнения на то, сможет ли он побить рекорд Гретцки в этом сезоне.

Если говорить реалистично, истинная результативность Овечкина на данном этапе его карьеры, вероятно, находится где-то между вялым стартом прошлого года и горячим финишем. Но тот факт, что он закончил прошлый год только с 31 голом в 79 матчах, действительно ставит под сомнение прогноз на этот год — согласно модели Дома Лущишина из The Athletic, в начале нынешней регулярки он составлял 36 шайб в 80 встречах.

Модель включает данные за три года, но придаёт больше веса последним данным и корректируется с учётом возраста.

Возраст — это слон в комнате, когда речь идёт о результативности Овечкина на данном этапе его карьеры.

Овечкин опускался ниже отметки в 41 гол всего шесть раз за свою карьеру в НХЛ, и два из этих сезонов были сокращёнными.

Потерянное время в прошлые годы способствует затягиванию миссии Овечкина. Локаут 2004-2005 годов отложил его первый сезон в НХЛ. Затем, между локаутом 2012-2013 и сокращёнными сезонами-2019/2020 и 2020/2021, было потеряно ещё 87 матчей. Эти простои — важная причина, по которой Овечкин продолжает свой квест в 39 лет и почему теперь ему приходится соревноваться с Отцом Временем, чтобы превзойти Гретцки.

Отец Время не щадит никого, даже одного из величайших голеадоров всех времён. Большинство игроков начинают ощущать последствия возрастного спада в начале-середине четвёртого десятка — а затем следует ещё более крутой спад. Элитные таланты часто бросают вызов условностям, касающимся кривых старения. Их пиковые годы могут быть настолько выше, чем у среднестатистических хоккеистов, что годы спада выйдут не такими уж плохими.

Кроме того, «старение» некоторых архетипов игроков проходит лучше, чем у других. Ставка на хоккеистов, которые бросают очень часто, как правило, более предпочтительна, чем на тех, чьей сильной стороной является точность, как обнаружили Эрик Тулски (ныне генеральный менеджер «Каролины») и Райан Стимсон. Согласно работе Тулски, ещё одним элементом игры, который лучше сохраняется в последние годы карьеры хоккеиста, является производительность в большинстве.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Всё это — в теории — работает в пользу Овечкина и может объяснить его успехи в 37 лет в сезоне-2022/2023 и даже в 38 лет в прошлом году. На протяжении всей своей карьеры он бросал много. А результативность в большинстве всегда была отличительной чертой его игры; именно в таком формате он забил около 37% своих голов перед этим сезоном.

Но в 39 лет реальный вопрос заключается в том, сможет ли он заделать трещины, которые образовались в его игре. У Овечкина всегда были проблемы с игрой без шайбы, однако в прошлом году он был далеко не таким энергичным, даже когда она оказывалась на его крюке. Он бросал не так часто или не так эффективно. И, хотя позади не так много матчей, эта тенденция начинает проглядываться и в новой регулярке.

На этом этапе Овечкину, вероятно, будет гораздо сложнее противостоять эффектам старения самостоятельно, из-за чего бо́льший акцент делается на игроках вокруг него. Возьмите его лучшее оружие: бросок в одно касание из левого круга вбрасывания в большинстве — области, которую считают его «офисом» из-за того, какую опасность он несёт оттуда. Это подвело Овечкина в первой половине прошлого сезона — и, возможно, причина заключалась в том, что он настаивал на игре вместе с Джоном Карлсоном, который должен был отдавать поперечный пас из точки напротив правого круга. Вратари могли лучше читать его и реагировать на опасные моменты, из-за чего Ови не мог попасть в протокол дольше, чем ожидалось.

«Вашингтон» серьёзно изменился в это межсезонье, чтобы создать состав калибра плей-офф и усилиться на каждой позиции. Возможно, это даёт Овечкину импульс и позволяет ему превзойти ожидания, несмотря на некоторые ограничения, с которыми он столкнулся. Тренеры уже вносят коррективы, переводя его на правый фланг в равных составах.

Будет ли этого достаточно, чтобы помочь Овечкину наверстать упущенное в прошлом году и преодолеть любые дальнейшие спады в своей игре? Это может стать решающим фактором и определить разницу между тем, как Овечкин сотворит историю и укрепит своё наследие как величайший голеадор за всё время существования НХЛ в этом сезоне».