«Миф о скучном хоккее Гатиятулина развеялся». Интервью с Яруллиным

В свой 31 год Альберт Яруллин является одним из самых опытных действующих защитников Континентальной лиги. Вернувшись из Челябинска в Казань, игрок обороны вновь воссоединился с тренером Анваром Гатиятулиным. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Яруллин рассказал о хоккейном буме в Челябинске, возвращении на родину, нынешней системе игры «Ак Барса» и близкой дружбе с Эмилем Гариповым и Ярославом Дыбленко.

«Ак Барс» и «Трактор»

— Позади у «Ак Барса» 18 матчей. Как оцените игру команды?

— В целом неплохо. Поначалу притирались, потом случилась хорошая серия из семи побед. Затем появилась самоуверенность, думали, что так и будет продолжаться, но так не работает. Провели работу над ошибками, разобрали определённые тактические моменты, как раз появилось время благодаря паузе. Возобновили свои наработки, которые сложно разбирать, когда матчи идут через день.

— В каких компонентах игры ещё надо прибавлять?

— Все тактические моменты нужно довести до автоматизма, не задумываясь, выполнять то, что от нас требуется. Да, пропускаем шайбы, бывают ошибки, все ошибаются. Это может быть индивидуальная неточность, какая-то техническая вещь, но система должна быть чётко отлажена. Аналогично и с игрой в неравных составах: в большинстве хотелось бы побольше забивать.

— После трёх сезонов в «Тракторе» счастливы снова выступать на родной земле?

— Конечно. Родной город, клуб, болельщики — это всегда приятно. Здесь мои родные, близкие, мой дом.

— Казань для вас лучший город мира?

— Один из лучших. Челябинск в хоккейном плане отмечу на 100%, город живёт этим. Казань — родной город. Здесь есть другие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол. Есть люди, которые чуть подальше от спорта. В Челябинске больше внимания именно к хоккею.

— Казанский клуб сильно обновился, ушло много лидеров. Можно сказать, что идёт строительство новой команды?

— Наверное, смена поколений идёт, но я бы не сказал, что у нас глобальная перестройка. В нынешнем сезоне, за исключением пары человек, не было совсем каких-то молодых ребят, которые проводили бы свои первые матчи в КХЛ. Опыт у нас по-прежнему есть, однако согласен, что команда омолодилась. Есть немало поигравших ребят, а самый взрослый у нас сейчас Алексей Марченко.

Альберт Яруллин в «Ак Барсе» Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Гатиятулин

— Правда, что подписание контракта с Анваром Гатиятулиным стало одним из главных факторов вашего возращения в «Ак Барс»?

— Не скажу, что главный и фундаментальный момент, но это действительно стало одним из факторов моего возвращения. Я давно знаком с Анваром Рафаиловичем и тренерским штабом. Понимал, чего ждать, какие требования будут.

— Татарин руководит татарстанской командой. Всё логично!

— Да, конечно (смеётся). Это здорово, в плане медийности тоже немаловажный момент. У нас клуб из Татарстана, среди болельщиков много татар. Если вспоминать историю, то все громкие победы мы одержали при Зинэтуле Хайдаровиче Билялетдинове. Так что всё символично.

— Вы работали с Анваром Рафаиловичем и в «Тракторе», и в «Ак Барсе». Подели́тесь ощущениями: методика у него одинаковая или есть различия?

— Схожесть есть, но и различия тоже присутствуют. Помню, как мы начинали вместе прошлый сезон в «Тракторе», и сравниваю с тем, что есть сейчас: нет такого, что всё под копирку. Некоторые изменения в работе заметны.

— Можете развеять миф, что Гатиятулин прививает командам скучный хоккей?

— Я думаю, об этом больше говорили до начала сезона, а сейчас, когда мы вовсю играем, миф развеялся. Мы ни в одной встрече не начинали играть в откат, такой задачи не стояло. Стараемся давить, атаковать, показывать активный хоккей.

— Есть ли, на ваш взгляд, какие-то сходства в системах Билялетдинова и Гатиятулина?

— Два разных специалиста. У каждого тренера можно найти какую-то схожесть, в этом сезоне её, на мой взгляд, стало чуть побольше.

— Как Гатиятулин ведёт себя с командой, на чём делает основные акценты? Это спокойный и рассудительный тренер?

— Всегда разговаривает с игроками, постоянно открыт для общения, проблем нет. Можно созвониться или зайти в тренерскую, решить бытовой момент или рабочий вопрос. Но в то же время нет такого, что он постоянно добрый. Когда нужно – становится строгим, может и втык дать приличный, высказать какие-то моменты. Доверие есть, однако, если человек что-то делает не так, с него спросят: «Объясни, почему к тебе хорошее отношение, а ты в ответ себя так ведёшь?»

Заварухин и изменившийся хоккей

— Удивлены, что тренер Алексей Заварухин, с которым вы в прошлом году в «Тракторе» совершили рывок, до сих пор без работы?

— Удивлён, ведь прошлый сезон показал, что этот специалист готов возглавлять команды, которые ставят перед собой большие задачи. В тренерском цеху появляются люди новой волны. Нет такого, что всё идёт по кругу, ситуация меняется. Думаю, далеко не все ожидали, что мы с Алексеем Борисовичем в «Тракторе» добьёмся такого серьёзного результата. Не знаю всех нюансов, возможно, у него были предложения, а он ждёт чего-то другого. Хотелось бы поскорее увидеть его за работой.

— С кем-то из челябинской команды продолжаете поддерживать отношения?

— Да, мы на связи, списываемся, видимся вживую, могу и со всей командой пообщаться. Но чаще переписка, созвоны, обсуждаем разные события. Поздравляем друг друга с праздниками, поддерживаем. Это касается не только игроков, но и персонала.

Альберт Яруллин в «Тракторе» в сезоне-2023/2024 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Теоретическая серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Трактором» стала бы для вас символичной?

— До плей-офф ещё далеко, сейчас рано загадывать. Перед «Ак Барсом» в любом случае стоит только одна задача. Кто бы ни попался – любая серия станет символической. Уфа, «Магнитка», «Авангард», «Трактор», – с каждым есть свои подоплёки. «Металлург» — действующий чемпион, а с Омском играли и уступили им в седьмом матче овертайма в 2021 году, когда они выиграли Кубок Гагарина. Ни одна команда тогда не могла выиграть домашний матч, побеждая только на выезде. Это, наверное, самая интересная серия в моей карьере.

— Нынешняя регулярка станет самой длинной в истории КХЛ. Согласны, что хоккей изменился, игра стала быстрее, нужно больше выносливости и физической подготовки?

— В принципе, многие команды уходят в быструю игру, делают акцент на физических моментах, они важны. Хоккея в календаре стало больше, у болельщиков возрастает интерес. Раньше команды, не попавшие в плей-офф, едва ли не с марта уходили в отпуск, зрители не видели хоккея до сентября. В те времена мы переключались от клубного хоккея к чемпионату мира, а сейчас нас ничего не держит, можно играть чаще и больше. Входишь в ритм, вполне нормально.

Гарипов и Дыбленко

— Недавно ваш друг Эмиль Гарипов в своих социальных сетях намекнул, что завершил профессиональную карьеру. Как вы на это отреагировали?

— Я всегда отношусь к его решениям положительно. Это мой брат, я его поддержу в любой момент. Мы живём рядом, на одной улице, часто видимся и беседуем. Я сказал: «Это твоё решение, ты об этом думал, никто советов здесь не даст». Человек чувствует своё тело, понимает для себя, есть ли смысл играть дальше, видит и анализирует мотивацию, а затем делает вывод.

— Здорово, что у вас такие тёплые отношения.

— Да, в свободное время семьями ходим на ужин. С ними всегда приятно пообщаться.

— Осталась ностальгия по совместному выступлению в «Ак Барсе» и чемпионству 2018 года?

— Такие моменты не забываются, это ведь история, которую всегда помнишь. Мы и так очень близки: на протяжении 10 лет играли в «Ак Барсе», жили в одном номере в отелях, виделись чаще, чем с родителями и жёнами. Вспоминаешь всё это, на душе приятно, но жизнь идёт дальше. Всем рано или поздно придётся попрощаться с хоккеем, поэтому нужно готовиться к этому ментально.

Эмиль Гарипов и Альберт Яруллин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Непростой этап в карьере у ещё одного вашего товарища – защитника «Северстали» Ярослава Дыбленко.

— Да, конечно, с ним мы тоже на связи. Мы близкие друзья, он мой брат и товарищ. Всегда можем друг с другом поделиться, когда что-то не идёт или, наоборот, вместе разделить радость. Я поддерживаю его, а он — меня.

— У вас уже 665 матчей в КХЛ. До Евгения Бирюкова и Вадима Шипачёва, у которых больше 1000, доберётесь?

— В планах у меня играть по максимуму, пока есть здоровье, интерес, мотивация. Как Всевышний даст и решит, так и будет. В хоккее же всякое случается: травмы и так далее. Никто не знает, что и как будет дальше. Всегда хочется пройти карьеру без повреждений. Помню, как сам пропускал семь месяцев, когда переходил из «Ак Барса» в «Атлант». Дальше с серьёзными травмами обошлось. Организм не обманешь, он стареет. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание подготовке и своему здоровью.