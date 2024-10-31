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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Расписание спортивных матчей 1 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «Динамо» — «Ростов» в РПЛ, хоккей, теннис, НБА и Ф-1
Михаил Георгиев
Спортивные события 1 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 1 ноября: сумеет ли Овечкин приблизиться к Гретцки, Малкин — оживить «Питтсбург», а «Монако» Головина — не споткнуться об «Анже»?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Малкин оживить «Питтсбург»?

Евгений Малкин в 38 лет – лучший игрок «Питтсбурга». Он играет так, как в свои лучшие годы, в одиночку накручивает соперников, забивает невероятной красоты голы и раздаёт передачи направо и налево. Какое-то время он даже шёл лидером бомбардирской гонки, но и сейчас находится всего в одном очке от очень плотной топ-10. К сожалению, если для самого Джино сезон складывается отлично, то для его «Питтсбурга» всё выглядит как настоящая катастрофа. Команда проиграла последние шесть матчей и опустилась на последнее место на Востоке. Сможет ли Евгений переломить эту ситуацию?

Весь мир знает, что НХЛ была неправа, не включив Евгения в топ-100 величайших игроков:
«Я всё ещё в ярости из-за решения НХЛ». Откровенное интервью Малкина
«Я всё ещё в ярости из-за решения НХЛ». Откровенное интервью Малкина

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Овечкин ещё сократить отставание от Гретцки?

Летом многие списывали «Вашингтон» со счетов, на что «столичные» отвечают всем скептикам отличными результатами. Да и Александр Овечкин, несмотря на солидный возраст, на полную катушку включился в погоню за Гретцки и настрелял уже четыре шайбы, включая дубль в последнем матче с «Рейнджерс». У «Монреаля» дела складываются далеко не так радужно, команда ужасающе много пропускает, в среднем по четыре шайбы за матч. А это значит, что у Ови есть отличный шанс ещё сократить отставание до великого рекорда.

Капитан «Вашингтона» продолжает творить историю:
«Ови решил, что побьёт рекорд на этой неделе». Америка вновь в восторге от Овечкина!
«Ови решил, что побьёт рекорд на этой неделе». Америка вновь в восторге от Овечкина!

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберёт ли Мичков 10-е очко в НХЛ?

Результаты «лётчиков» иначе как ужасными назвать нельзя – никуда не делась вратарская проблема, оборона трещит по швам, и в атаке тоже мало что клеится. Хотя последняя победа над «Бостоном» подарила надежду – команда впервые в сезоне не пропустила, идеально сыграв в обороне. Позитив дарит и Матвей Мичков, который, может, и не спаситель «Филадельфии», по крайней мере пока, но прямо сейчас – второй бомбардир клуба и лучший в лиге среди новичков. Однако на пятки ему наступает Логан Стэнковен из «Далласа», так что ждём от Матвея новых голов и передач, пора отрываться в споре за «Колдер». Следующее очко станет для него 10-м в НХЛ – это будет первый, пусть и маленький, юбилей.

Разбираемся, что идёт не так в королевстве Тортореллы:
Федотов не тащит, одного Мичкова мало. Что происходит с «Филадельфией»?
Федотов не тащит, одного Мичкова мало. Что происходит с «Филадельфией»?

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в противостоянии европейских талантов?

«Даллас Маверикс» отлично стартовал в новом сезоне НБА – три победы при одном поражении. Команда во главе с Лукой Дончичем побывала в финале, теперь же хочется чемпионства. Для этого был подписан контракт с четырёхкратным обладателем кубка Ларри О’Брайена Клэем Томпсоном. «Сан-Антонио Спёрс» продолжает развивать своих молодых звёзд, а Виктор Вембаньяма в возрасте 20 лет является одним из талантов поколения. Однако результаты пока не радуют – одна победа и три поражения. Удастся ли «шпорам» навязать борьбу одному из лидеров Западной конференции?

Итоги первой недели НБА:
«Бостон» крушит, «Лейкерс» удивляют, а у Йокича проблемы. Какой была первая неделя в НБА?
«Бостон» крушит, «Лейкерс» удивляют, а у Йокича проблемы. Какой была первая неделя в НБА?

🎾 5:30*: Алина Корнеева (Россия, SR) — Анна Блинкова (Россия, 5), Мерида, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мерида. 2-й круг
01 ноября 2024, пятница. 05:30 МСК
Алина Корнеева
254
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
75
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: чем завершится российское дерби в Мериде?

Во втором круге турнира в Мериде состоится российское дерби — встретятся 17-летняя Алина Корнеева и Анна Блинкова, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Лукреция Стефанини — Сара Соррибес-Тормо.

Алина пытается вернуться на былой уровень:
Юная россиянка Корнеева вернулась спустя полгода после операции. И сразу побилась за титул
Юная россиянка Корнеева вернулась спустя полгода после операции. И сразу побилась за титул

🎾 13:30*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Сюзан Ламенс (Нидерланды), Гонконг, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гонконг. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Сюзан Ламенс
91
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Интрига: пробьётся ли Шнайдер в седьмой полуфинал за сезон?

20-летняя Диана Шнайдер успешно добралась до 1/4 финала турнира в Гонконге, где сразится с нидерландкой Сюзан Ламенс. Девушки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Лейла Фернандес — Бернарда Пера. Отметим, что до этого россиянка в нынешнем сезоне уже шесть раз проходила в полуфинал.

Диана в этом году завоевала серебро Олимпиады:
«Хранить медаль ОИ у себя дома — это невероятно». Откровения талантливой россиянки Шнайдер
«Хранить медаль ОИ у себя дома — это невероятно». Откровения талантливой россиянки Шнайдер

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья серия поражений прервётся?

Обе команды подходят к этой игре с сериями поражений. Только у «Магнитки» она длится всего два матча, а у «Сибири», которая после неудачного старта регулярки резко разыгралась и полетела обыгрывать всех, сейчас пропало всё очарование. Команда Вадима Епанчинцева не может выиграть уже пять матчей подряд, и особенно унизительным получилось последнее поражение от «Трактора», в котором она не смогла забить ни одного гола и пропустила пять. Сможет ли «Сибирь» выйти из кризиса?

Епанчинцев считает ситуацию исправимой:
«Песню слышали… Аргентина — Ямайка». Епанчинцев — о разгромном поражении от «Трактора»

⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — «Ростов», РПЛ, 14-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли команда Карпина серию без побед?

Первый матч 14-го тура РПЛ пройдёт в Москве — «Динамо» примет «Ростов». Команда Валерия Карпина проваливает концовку года — четыре поражения в шести предыдущих турах. До зоны стыков — всего два очка. «Динамо», в свою очередь, одержало три победы в четырёх турах и поднялось на четвёртое место в таблице. В прошлом сезоне «Ростов» разнёс соперника в Москве (4:1), но повторить тот результат будет невероятно сложно. Получится ли на этот раз? Или «Динамо» реабилитируется за тот проигрыш?

Похоже, слова Карпина задели комментаторов:
Комментаторы в прямом эфире ответили Карпину. Поучаствовали Генич, Черданцев и Трушечкин
Комментаторы в прямом эфире ответили Карпину. Поучаствовали Генич, Черданцев и Трушечкин

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Ак Барс» ярославский бронепоезд?

«Локомотив» — неоспоримый лидер чемпионата КХЛ, за два месяца этого сезона ярославцы потерпели всего четыре поражения, только два из которых – в основное время. У них сейчас самая длинная серия побед из всех команд лиги, которая насчитывает шесть матчей. Но и «Ак Барс» — крепкий орешек, который в последних трёх играх пропустил всего три гола и находится в отличной форме. Получится ли у Казани остановить ярославский бронепоезд?

В последнем матче «Локомотив» выдал настоящий триллер со СКА:
Молодой талант СКА нарисовал шедевр! Но «Локомотив» тормознул армейскую машину
Молодой талант СКА нарисовал шедевр! Но «Локомотив» тормознул армейскую машину

⚽️ 21:00: «Монако» — «Анже», Лига 1, 10-й тур

Франция — Лига 1 . 10-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Анже
Анже
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отметится ли Головин результативными действиями?

«Монако» неудачно провёл предыдущий матч Лиги 1. Команда Ади Хюттера вела в Ницце 1:0, однако пропустила два мяча и проиграла. Первое поражение в турнире оставило монегасков в трёх очках от лидера чемпионата Франции. Кажется, «Анже» — идеальный соперник для того, чтобы снова одержать победу. Команда находится на четвёртой с конца строчке в таблице. Плюс она победила всего один раз по итогам девяти туров. К тому же «Монако» обыграл соперника семь раз подряд. А мы в первую очередь ждём результативных действий от Александра Головина.

Согласны с мнением Широкова?
Широков назвал российского футболиста, который ближе всех к завоеванию «Золотого мяча»

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия, Про-Лига, 9-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли Роналду с очень неудобным соперником?

«Аль-Хиляль» — настоящий криптонит для «Аль-Насра». В прошлом сезоне команда Жорже Жезуша выиграла все внутренние турниры, а Криштиану Роналду и компания остались без трофеев. «Аль-Хиляль» снова прекрасно стартовал — восемь побед в восьми матчах, первое место в таблице. «Аль-Наср» пока находится на третьей строчке в таблице с отставанием от лидера чемпионата в шесть очков. В случае поражения команде Стефано Пиоло будет тяжело отыграть отставание, с учётом феерического темпа соперника. «Аль-Хиляль» победил соперника четыре раза в пяти предыдущих очных встречах.

Амбициозное заявление:
Айван Тони заявил, что постарается забить больше голов, чем Роналду в Саудовской Аравии

🏎 21:30: Формула-1, Гран-при Бразилии, спринт-квалификация

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
01 ноября 2024, пятница. 21:30 МСК
Не началось

Интрига: кто с ходу выберется вперёд?

Как же приятно в каждом анонсе Формулы-1 констатировать, что мы не знаем фаворита предстоящего заезда. Не станет исключением и предстоящая спринт-квалификация на «Интерлагосе»: можно только гадать, кто за единственную тренировку вырвется вперёд и завоюет поул на спринтерскую гонку. Будут ли это претенденты на титул Норрис и Ферстаппен, победители последних гонок из «Феррари»? А может, сильный круг выдаст Пиастри? Выстрелить в теории может и «Мерседес», особенно если именно «Серебряные стрелы» быстрее всех поймут, какие нужны регулировки. Плюс напомним про короткий круг (а значит, плотнейшие результаты) и вероятность дождя.

Кто же станет чемпионом?
Кто возьмёт титул в Формуле-1? Преимущества и слабости Ферстаппена и Норриса
Кто возьмёт титул в Формуле-1? Преимущества и слабости Ферстаппена и Норриса

⚽️ 22:30: «Байер» — «Штутгарт», Бундеслига, 9-й тур

Германия — Бундеслига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют два участника Лиги чемпионов?

В прошлом сезоне «Байер» радовал своих болельщиков невероятными камбэками и голами на последних минутах. Неделю назад команда Хаби Алонсо упустила победу в Бремене (2:2), пропустив в самой концовке. Да и в целом клуб из Леверкузена очень много пропускает — 15 мячей в восьми матчах Бундеслиги. С такой обороной тяжело рассчитывать на повторение прошлогоднего результата. «Штутгарт» пока что находится вне еврокубковой зоны, а именно на восьмой строчке в таблице. 3:2, 2:2, 2:2 — результаты трёх предыдущих очных матчей. Рассчитываем на ещё одну результативную игру.

Когда мы увидим Алонсо в «Реале»?
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