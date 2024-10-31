«Авангард» не спас и звёздный новичок, поражения «Торпедо» продолжаются. Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор встреч чемпионата КХЛ за 31 октября 2024 года.

За «Авангард» сегодня в очередной раз дебютировал Николай Прохоркин — и главный тренер Сергей Звягин после матча сказал, что он был, возможно, лучшим игроком «Авангарда». Это печальный итог для остальных хоккеистов омского клуба, которые показывали свою игру максимум 10 минут за матч. «Лада» напоминала саму себя прошлогоднего образца — была крепкой, неуступчивой и навязывающей борьбу на каждом участке льда. Победа тольяттинского клуба получилась заслуженной, а будущее Звягина в который раз за месяц выглядит мрачным.

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Другой нестабильный топ Востока тоже проиграл дома более скромному сопернику. Павел Шэн заставил вспомнить общекахаэловский мем пятилетней давности, забив команде, где всё ещё работает Николай Цулыгин. «Адмирал» нанёс 36 бросков за матч, словно передавая привет тем, кто считает команду откатной и пассивной. «Салават» уже за шесть минут до конца встречи начал играть вшестером, но это никак не помогло команде, которая слишком зависит от своих лидеров и бригады большинства.

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И «Торпедо» и «Динамо» неудачно проводили последние матчи: нижегородцы после сверхрезультативного отрезка игр повалились вниз по таблице, ставшей на Западе очень плотной. Минчане нанесли за встречу 47 бросков, и чуть ли не половина из них пришла с чужого пятака, который был тотально выжжен. Показательно, что четыре шайбы «Динамо» из пяти забросили молодые местные игроки. Игорь Ларионов после игры сетовал на усталость и говорил, что команде не хватает креатива в центре. Для нижегородцев поражение стало четвёртым подряд и шестым – за последние восемь игр.

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Матчи «Динамо» в последнее время получаются скупыми на голы, но зато московская команда выходит из кризиса, а Максим Моторыгин в воротах выглядит всё увереннее. Сегодня был переигран «Витязь», который сейчас выглядит реальным претендентом на плей-офф. Победный гол был забит Максимом Джиошвили всего через 39 секунд после того, как «Витязь» сравнял счёт.

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