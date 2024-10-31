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Результаты матчей КХЛ за 31 октября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 1 ноября

«Авангард» не спас и звёздный новичок, поражения «Торпедо» продолжаются. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 31 октября 2024 года
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«Динамо» одержало очередную минимальную победу, «Салавату» не помогло и раннее подписание вратаря.

Представляем обзор встреч чемпионата КХЛ за 31 октября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)     1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5)     1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5)     1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)    

За «Авангард» сегодня в очередной раз дебютировал Николай Прохоркин — и главный тренер Сергей Звягин после матча сказал, что он был, возможно, лучшим игроком «Авангарда». Это печальный итог для остальных хоккеистов омского клуба, которые показывали свою игру максимум 10 минут за матч. «Лада» напоминала саму себя прошлогоднего образца — была крепкой, неуступчивой и навязывающей борьбу на каждом участке льда. Победа тольяттинского клуба получилась заслуженной, а будущее Звягина в который раз за месяц выглядит мрачным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Солянников, Николаев) – 05:50 (5x5)     0:2 Гутик – 18:17 (5x5)     1:2 Ян (Ефремов, Варлов) – 41:27 (5x5)     1:3 Родевальд (Завгородний) – 53:43 (4x4)     1:4 Завгородний (Родевальд) – 58:48 (5x5)     2:4 Горшков (Великов, Ефремов) – 59:40 (5x5)    

Другой нестабильный топ Востока тоже проиграл дома более скромному сопернику. Павел Шэн заставил вспомнить общекахаэловский мем пятилетней давности, забив команде, где всё ещё работает Николай Цулыгин. «Адмирал» нанёс 36 бросков за матч, словно передавая привет тем, кто считает команду откатной и пассивной. «Салават» уже за шесть минут до конца встречи начал играть вшестером, но это никак не помогло команде, которая слишком зависит от своих лидеров и бригады большинства.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Михеев (Адамчук, Рашевский) – 10:12 (5x5)     1:1 Яровой (Чивилёв) – 44:21 (5x5)     2:1 Джиошвили (Пыленков) – 45:00 (5x5)    

И «Торпедо» и «Динамо» неудачно проводили последние матчи: нижегородцы после сверхрезультативного отрезка игр повалились вниз по таблице, ставшей на Западе очень плотной. Минчане нанесли за встречу 47 бросков, и чуть ли не половина из них пришла с чужого пятака, который был тотально выжжен. Показательно, что четыре шайбы «Динамо» из пяти забросили молодые местные игроки. Игорь Ларионов после игры сетовал на усталость и говорил, что команде не хватает креатива в центре. Для нижегородцев поражение стало четвёртым подряд и шестым – за последние восемь игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Ковгореня, Бориков) – 13:20 (5x5)     1:1 Атанасов (Артамонов, Летунов) – 22:36 (5x4)     1:2 Пинчук (Волков, Гросс) – 23:29 (5x5)     1:3 Сотишвили (Хэмилтон, Кузнецов) – 37:47 (5x5)     2:3 Виноградов (Свечников) – 45:37 (5x5)     2:4 Волков (Энас, Пинчук) – 57:18 (5x5)     2:5 Кузнецов – 58:59 (en)    

Матчи «Динамо» в последнее время получаются скупыми на голы, но зато московская команда выходит из кризиса, а Максим Моторыгин в воротах выглядит всё увереннее. Сегодня был переигран «Витязь», который сейчас выглядит реальным претендентом на плей-офф. Победный гол был забит Максимом Джиошвили всего через 39 секунд после того, как «Витязь» сравнял счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 1 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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