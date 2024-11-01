Всего у Ови три очка в матче с «Монреалем», а у «Вашингтона» — очередная победа на старте сезона.

Овечкина не остановить! Нашёл новую вратарскую жертву в НХЛ, забив уже 858-й гол в карьере

«Вашингтон» очень хорош на старте нового сезона НХЛ. В прошлом матче «Кэпиталз» разобрались с «Рейнджерс», сегодня же в гости в столицу США пожаловал «Монреаль».

Первый период прошёл с небольшим преимуществом «Вашингтона», но голов болельщики не увидели. Зато во втором отрезке атака с обеих сторон стала переигрывать оборону, игра раскрылась.

На 24-й минуте хозяева открыли счёт в большинстве. Александр Овечкин разменял восьмую сотню передач в НХЛ, ассистировав Тому Уилсону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода «Монреаль» перевернул было игру в течение 39 секунд. Коул Кофилд забил в большинстве свой уже 10-й гол в сезоне, а затем отличился Брэндан Галлахер. Но прошло полторы минуты, и уже «Вашингтон» выстрелил дуплетом. Брэндон Дюхэйм сравнял счёт, а Якуб Врана вывел «столичных» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Монреаль» не сдавался, и Ник Судзуки забросил третью шайбу в ворота Чарли Линдгрена ещё до перерыва. Но в заключительном отрезке «Кэпиталз» дожали оппонента. Победный гол оформил Коннор Макмайкл, разобравшийся на пятачке владений Кейдена Примо, а затем на авансцену вышел капитан «Вашингтона». Сначала Овечкин отправил забивать Алексея Протаса, и белорус при помощи рикошета забросил третью шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем уже Протас блестяще вывел Ови на гол. Александр забросил пятую шайбу в сезоне и 858-ю в карьере. Дистанция до Гретцки сократилась до 36 голов!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол Овечкина подвёл итог матча – «Вашингтон» выиграл 6:3 и поднялся на второе место Столичного дивизиона. Александр же открыл новую вратарскую жертву в НХЛ – Примо стал 176 вратарём, которому забивал Ови. Большее количество голкиперов распечатывали только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178), так что мало сомнений, что Александру в ближайшее время покорится и этот рекорд.