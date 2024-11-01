«Сумасшедший русский!» Подколзин с двух ударов нокаутировал канадца в НХЛ

Переход в «Эдмонтон» не слишком помог Василию Подколзину перезапустить карьеру в НХЛ. Некогда топовый российский проспект, в котором видели задатки суперзвезды, осел в нижних звеньях «Ойлерз» и забыл про набранные очки: два балла в одиннадцати матчах – явно не то, о чём мечтал Василий.

Но если Подколзин хочет играть в НХЛ, то должен принимать ту роль, в которой его видят тренеры. Силовой нападающий из нижних звеньев? Хорошо, пусть так. Думается, примерно в таком ключе рассуждает Василий, а сегодня россиянину удалось значительно укрепить свою репутацию в «Эдмонтоне» и заслужить уважение партнёров.

«Ойлерз» приехали в гости к «Нэшвиллу». Обе команды не слишком удачно начали этот сезон, «Предаторз» и вовсе идут предпоследними во всей лиге, зато «Эдмонтон» на пару недель потерял главную звезду Коннора Макдэвида.

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Подколзин проявил себя на первых же секундах встречи. Василий обокрал в углу Александра Каррье, и запустил атаку, которую голом завершил Виктор Арвидссон. Швед, кстати, бурно отметил шайбу в ворота бывшей команды.

Этот гол «Нэшвилл» отыграл достаточно быстро – Форсберг реализовал большинство. Но в середине периода «Эдмонтон» вновь вышел вперёд, и с тех пор «Ойлерз» только увеличивали преимущество. Автором победной шайбы стал ветеран Кори Перри, затем дубль оформил Леон Драйзайтль. Второй гол немца получился на заглядение.

Вскоре после этого шедевра и показал себя Подколзин. Василий в игровом эпизоде сцепился с канадским защитником «хищников» Жереми Лозоном, стычка переросла в драку, в ходе которой российский форвард с двух ударов нокаутировал оппонента!

Бой вызвал бурную реакцию в североамериканских хоккейных соцсетях. Болельщики и журналисты восхищались тем, как Подколзин уложил Лозона на лёд, а вот один из самых забавных комментариев: «Лозон должен был подготовиться к игре и понять, что Подколзин – сумасшедший русский, который вырос, лупя по груше в подвале».

Конечно, это похоже на стереотипную шутку, но победа Василия в драке была настолько убедительна, что действительно можно подумать о мощной бойцовской подготовке Подколзина.

Это не первый бой в заокеанской карьере Василия. Два года назад 21-летний Подколзин сцепился с Эй Джей Гриром, но тогда бой закончился для россиянина печально.

Была у Подколзина драка и в КХЛ: в сентябре 2020-го тогда ещё игрок молодёжки СКА сцепился с Никитой Дыняком из «Ак Барса», и первым упал казанский нападающий. Но такого успеха, как сегодня в дуэли с Лозоном, у Василия ещё не было.

После боя «Эдмонтон» забросил ещё одну шайбу в ворота Юусе Сароса, подведя итог встречи. 5:1 – «Ойлерз» уверенно выиграли без Макдэвида, улучшив своё турнирное положение. У «Нэшвилла» же всё очень плохо.