«Авангарду» нужно принять очевидное решение. Иначе топ-клуб КХЛ потеряет сезон

С начала регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошло два месяца, в течение которых случились три отставки главных тренеров. Наиболее нетерпеливым оказалось высшее руководство «Барыса», успевшее за это время сменить уже двух специалистов. Сначала своей должности лишился Дэвид Немировски, а затем был уволен и Вячеслав Буцаев. Следом «Амур» принял решение расстаться с Андреем Мартемьяновым. Неудивительно, что именно эти два клуба на данный момент и располагаются в самом подвале Восточной конференции, занимая 12-ю и 11-ю строчки соответственно.

При этом всего на три очка больше «Амура» набрал идущий на 10-й позиции «Авангард». И это уже серьёзный повод бить в набат, говоря о грандиозных проблемах в игре омского клуба. Ещё до начала сезона начинавший дебютный регулярный чемпионат в роли главного тренера Сергей Звягин оказался поставлен в сложнейшую ситуацию. Из-за тяжёлой травмы на полгода выбыл из строя самый высокооплачиваемый хоккеист лиги Владимир Ткачёв. Затем сломался и американский форвард Рид Буше, вследствие чего старт сезона «ястребы» провели без своих лидеров.

Поэтому ещё в межсезонье было понятно, что сентябрь получится сложным месяцем для «Авангарда». Так и получилось. Выдав трёхматчевую победную серию на самом старте, вскоре омский клуб угодил в затяжное пике, проиграв семь матчей подряд. Уже тогда пошли первые разговоры о необходимости отставки Звягина, но на тот момент ещё можно было войти в положение тренера. Дебютный сезон в новой должности, травмы главных звёзд, необходимость экстренного поиска новых сочетаний – все эти факторы давали 53-летнему специалисту время на исправление ситуации.

Но спустя месяц положение «ястребов» изменилось лишь к худшему. Уже давно вернулся на лёд оправившийся от повреждения Буше. Был заново подписан канадский форвард Райан Спунер. Однако ни улучшения качества игры, ни хотя бы стабилизации результатов (побеждать можно и со скрипом, не показывая красивого хоккея) так и не произошло. Более того, накануне «ястребы» на домашнем льду проиграли прямому конкуренту по турнирной таблице тольяттинской «Ладе» со счётом 1:3.

Сам по себе факт, что матч с «Ладой» являлся сражением с конкурентом по таблице уже выглядит как унижение для такого клуба, как «Авангард». При всём уважении к тольяттинцам, омский клуб привык ставить перед собой задачи совершенного иного масштаба. Платёжная ведомость «Авангард» превосходит платёжку «Лады» более чем в полтора раза. К тому же в последнее время у тольяттинцев серьёзные финансовые трудности. Перед хоккеистами возникли долги по зарплате, что обычно сказывается на качестве игры. Но если посмотреть на содержание вчерашней встречи, может возникнуть логичный вопрос – хоккеистам какой из двух команд вовремя не поступают переводы на их банковские счета?

Омский коллектив предстал совершенно неуправляемым на домашнем льду. Выступление вернувшегося в состав хозяев после двухнедельной отсидки Даррена Дица стало квинтэссенцией всего худшего, что происходит в этом сезоне с «Авангардом». Вместо того чтобы использовать выданный ему шанс, некогда звёздный защитник КХЛ решил сосредоточиться на коллекционировании глупейших удалений, одно из которых и оказалось реализовано гостями.

Первое удаление Даррена Дица в матче с «Ладой» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Во втором периоде «ястребы» сравняли счёт, но затем при счёте 1:1 на всю пятёрку хозяев нашло коллективное затмение. Хоккеисты «ястребов» преспокойно наблюдали за тем, как форвард «Лады» в полном одиночестве подбирает шайбу на борту, выкатывается на убойную позицию и оттуда без единой помехи прошивает Павла Хомченко. В этот момент на льду у «Авангарда» находилась ведущая пара защитников Чистяков – Шарипзянов. И пропущенный от Данилы Моисеева гол стал лишним свидетельством того, насколько слабо в нынешнем сезоне выглядит капитан «ястребов» при выполнении своих прямых обязанностей.

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В третьем периоде «Авангард» должен был организовать мощный штурм, чтобы хотя бы перевести игру в овертайм. Но в итоге всего 10 бросков в створ ворот и пропущенная контрольная шайба от Троя Джозефса в самой концовке. В результате «Авангард» проиграл важнейший матч «Ладе», отстав от зоны плей-офф уже на шесть очков. Послематчевое же интервью защитника «ястребов» Михаила Гуляева заставляет только разводить руками.

«Не очень матч получился. Возможно, где-то недонастроились. Были моменты, нужно улучшать реализацию. Не скажу, что сильно мешали паузы между матчами. Было больше времени подготовиться к сопернику, исправить ошибки, что-то натренировать. Не могу сказать, что «Лада» нас лишила шайбы. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть матч», — сказал Гуляев «Чемпионату».

Что сказал Гуляев после поражения от «Лады»? «Возможно, где-то недонастроились». Игрок «Авангарда» — о третьем поражении за четыре игры

Недонастроились? В том положении, в котором сейчас пребывает команда? На домашний матч? С прямым конкурентом по таблице? На глазах 12 тысяч болельщиков, которые заплатили деньги, чтобы вас поддержать? После вчерашнего матча такого рода риторических вопросов к игрокам можно задавать ещё огромное количество.

Руководству же «Авангарда» пора уже не только задавать вопросы, но и принимать меры относительно своего тренерского штаба. Сыгранные 20 матчей с начала чемпионата составляют почти треть от всего регулярного чемпионата. В октябре в распоряжении Звягина было много времени, чтобы организовать тренировочный процесс. Возникали большие паузы между матчами, за которые можно было подтянуть состояние команды.

Однако в игре «Авангарда» до сих пор нет практически ничего положительного, за что можно было бы зацепиться. Да, где-то временами срабатывает фирменное большинство. Где-то на исполнительском мастерстве могут зарешать Буше, Спунер или Линден Вей. Временами ярко смотрится молодой Илья Рейнгардт. Совсем уж редко – на один-два матча – в исключительном порядке может собраться даже весь «Авангард». Но настроить весь командный механизм хотя бы на неделю-две выглядит непосильной задачей для Звягина.

Сергей Звягин за работой Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Долгое время говорилось, что тренера не увольняют по той причине, что его банально некем заменить. Однако сейчас на рынке есть тот же Мартемьянов, чьё появление в Омске может гарантированно встряхнуть команду. До сих пор без работы находится и Алексей Заварухин, который в прошлом сезоне в похожей ситуации сумел перезапустить «Трактор». Также в последнее время сильно участились разговоры, согласно которым руководство «ястребов» в первую очередь смотрит на рынок североамериканских специалистов. Ещё слишком свежи в памяти впечатления от успешной работы Боба Хартли.

Но на данный момент погоня за новым Хартли вряд ли исправит к лучшему положение в «Авангарде». Всё дело в том, что нанимать канадского или американского специалиста абсолютно логично в межсезонье, чтобы у нового человека была возможность подобрать тренерский штаб из единомышленников, разобраться в предоставленном ему материале из игроков и понять, в какую лигу и в какие реалии он попал. В ноябре можно потратить кучу миллионов и в экстренном порядке уговорить какого-нибудь свободного североамериканца, вот только его появление можно будет считать работой исключительно на перспективу.

Тогда как «Авангарду» сейчас нужно спасать конкретный сезон. Стоит заметить, что было бы несправедливо винить в сложившейся ситуации одного Звягина. В конечном счёте кто умудрился привезти в «Авангард» такого легионера, как Коул Касселс? Занимавший пост генерального менеджера Антон Курьянов допустил чудовищную ошибку, пригласив этого американца в КХЛ. Надо было сильно постараться, чтобы найти настолько невзрачного иностранца. Да и вся остальная селекция «Авангарда» вызывает массу вопросов.

Коул Касселс Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Вот только исправить все совершённые в межсезонье ошибки в ноябре физически невозможно. Выгнать разом всех игроков и набрать на их место новых можно только в хоккейном менеджере или в популярном фэнтези. В реальной же хоккейной жизни в такой ситуации обычно меняют главных тренеров. И при текущем раскладе для «ястребов» это выглядит как очевидный шаг.

Терпеть 13 поражений в 20 матчах, безвольно проигрывать на глазах преданных болельщиков «Ладе» и отставать на шесть очков от зоны плей-офф такой клуб, как «Авангард», просто не имеет права – ни с Касселсом, ни без Касселса. Впереди выезд на Дальний Восток, а после возвращения последует продолжительная домашняя серия, которая начнётся со встреч со СКА и московским «Динамо». Серия неудач в таком графике может окончательно поставить точку на всём сезоне. Если не принять кардинальных мер.