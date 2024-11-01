Ещё один суперрекорд должен покориться звезде «Вашингтона» уже в ноябре.

Овечкин скоро станет главным кошмаром вратарей в истории НХЛ. Сколько и кому надо забить?

В ночь с 31 октября на 1 ноября Александр Овечкин распечатал ещё одного вратаря в НХЛ. На этот раз «жертвой» нападающего «Вашингтона» оказался голкипер «Монреаля» Кейден Примо.

Американец стал 176-м вратарём, которому Ови смог забить. Александр приблизился практически вплотную к очень необычному рекорду. Не хватает всего лишь двух новых голкиперов, чтобы повторить лучший результат по количеству вратарей, которым хоккеист забивал в ходе карьеры в НХЛ!

Сейчас Овечкин занимает третье место по этому необычному показателю. На втором месте располагается Патрик Марло (177 вратарей), а рекорд удерживает Яромир Ягр.

И в этом сезоне капитан «Вашингтона» точно обгонит чешскую легенду.

Давайте посмотрим, кому из действующих вратарей НХЛ Ови ещё не забивал и когда можно ожидать нового рекорда.

Кому ещё не забивал?

Отвечая на этот вопрос, мы будем ориентироваться на тех стражей ворот, кто в этой регулярке провёл хотя бы один матч. Кроме того, мы разделим их на две категории: основные/частая ротация и неосновные.

Всего в сезоне-2024/2025 на лёд выходил 71 голкипер. Двоих вычёркиваем — это хоккеисты «Вашингтона» Чарли Линдгрен и Логан Томпсон. Из оставшихся 69 вратарей Ови забивал 47.

А вот кто ещё не успел пропустить от звёздного нападающего. Вратарей первой категории здесь 12.

Вратарь Клуб Коннор Ингрэм «Юта» Лукаш Достал «Анахайм» Джоуи Даккорд «Сиэтл» Энтони Столарз «Торонто» Кевин Ланкинен «Ванкувер» Филип Густавссон «Миннесота» Йоэль Бломквист «Питтсбург» Витек Ванечек «Сан-Хосе» Юстус Аннунен «Колорадо» Илья Самсонов «Вегас» Илья Сорокин «Нью-Йорк Айлендерс» Кэлвин Пикар «Эдмонтон»

Вратарей второй категории оказалось 10.

Вратарь Клуб Джоэль Хофер «Сент-Луис» Артур Шилов «Ванкувер» Девон Леви «Баффало» Иван Федотов «Филадельфия» Эрик Комри «Виннипег» Арвид Сёдерблом «Чикаго» Деннис Хилдеби «Торонто» Юнас Юханссон «Тампа-Бэй» Алексей Колосов «Филадельфия» Мадс Сёгор «Оттава»

Говоря о голкиперах, которым Ови ещё забивал, не можем не отметить удивительный факт: Александр ещё ни разу не поражал ворота Ильи Сорокина! Казалось бы, вратарь выступает за «Айлендерс» уже долгие годы — но пока он неизменно останавливал капитана «столичных».

Из 22 голкиперов в списке оказалось три россиянина. Но, если убрать за скобки ситуацию с Сорокиным, это не удивляет. После переезда Ивана Федотова в НХЛ «Филадельфия» успела сыграть с «Вашингтоном» лишь два матча — в обоих голкипер оставался в запасе. А Илья Самсонов долгое время сам выступал за «Кэпиталз» — равно как и его бывший одноклубник Витек Ванечек.

Когда ждать новых достижений?

Что ж, самым очевидным вариантом на данный момент является «Ванкувер». «Косатки» — единственная команда НХЛ, обоим основным вратарям которой Овечкин ещё не забивал. Ни Артур Шилов, ни Кевин Ланкинен пока не пропускали от великого голеадора. В то же время не стоит забывать, что, как только Тэтчер Демко оправится от травмы, именно он займёт место в воротах «Кэнакс». А ему-то Ови забросил аж четыре шайбы.

«Филадельфия» также является хорошим вариантом, поскольку двоим из трёх вратарей нападающий «Вашингтона» ещё не забивал.

Тем не менее проблема заключается во времени. Ближайшие встречи с «Ванкувером» и «Филадельфией» «столичные» проведут уже в 2025 году.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

В остальном же шансы приблизиться к рекорду велики в матчах практически с каждой командой с вратарями из нашей первой категории. Большинство из них являются основными в своих клубах, поэтому их практически точно ждёт дуэль с Овечкиным.

В то же время вряд ли Александру удастся сыграть против кого-то из второй таблицы. Это в основном игроки глубокого запаса. Или же те, чья роль — быть бэкапом железного первого номера, как, например, в случае с Юнасом Юханссоном. Вряд ли Андрей Василевский уступит ему своё место в матче с «Вашингтоном».

Кроме того, не забываем, что могут случиться травмы. От них никто не застрахован.

В итоге что мы получаем? Одна из ближайших возможностей увеличить число своих «жертв» предоставится Овечкину уже в ночь на 9 ноября. «Вашингтон» на своей площадке примет «Питтсбург», который в последнее время даёт время и Йоэлю Бломквисту, и Алексу Недельковичу. У финна есть все шансы выйти в основе или в ходе встречи заменить американца, уже пропускавшего от Александра.

10 ноября «Кэпс» сыграют с «Сент-Луисом» Джоэля Хофера — и тут не стоит ждать рекорда. Всё-таки Джордан Биннингтон является железным выбором на место в воротах в таком матче.

А вот затем у «Кэпс» будет серия сразу из пяти матчей, в каждом из которых Ови может не просто догнать Марло — а сразу перегнать Ягра! 14 ноября «Вашингтон» примет «Торонто» — возможно, «кленовые листья» доверят место в воротах именно Столарзу. Через два дня «Кэпиталз» встретятся с «Колорадо», который продолжает испытывать сложности с игрой на последнем рубеже. В этом матче вполне может выйти Юстус Аннунен.

18 ноября «Вашингтон» проведёт встречу с «Вегасом», в воротах которого немаленькие шансы увидеть бывшего одноклубника Овечкина Самсонова. Сутки спустя капитан «столичных» с вероятностью 99% поборется против основного голкипера «Юты» Коннора Ингрэма — а вместе с тем попробует забить свой первый гол новому клубу НХЛ.

Завершится эта серия 22 ноября ещё одним матчем с «Колорадо». А 29-го «Кэпиталз» встретятся с «Айлендерс» Сорокина. Так что Овечкин вполне может не откладывать новый рекорд в долгий ящик и обойти Ягра уже к концу ноября.

А там, глядишь, начнётся погоня за званием первого хоккеиста в истории, забивавшего 200 вратарям в НХЛ.