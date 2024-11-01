Овечкин скоро станет главным кошмаром вратарей в истории НХЛ. Сколько и кому надо забить?

В ночь с 31 октября на 1 ноября Александр Овечкин распечатал ещё одного вратаря в НХЛ. На этот раз «жертвой» нападающего «Вашингтона» оказался голкипер «Монреаля» Кейден Примо.
Американец стал 176-м вратарём, которому Ови смог забить. Александр приблизился практически вплотную к очень необычному рекорду. Не хватает всего лишь двух новых голкиперов, чтобы повторить лучший результат по количеству вратарей, которым хоккеист забивал в ходе карьеры в НХЛ!
Сейчас Овечкин занимает третье место по этому необычному показателю. На втором месте располагается Патрик Марло (177 вратарей), а рекорд удерживает Яромир Ягр.
И в этом сезоне капитан «Вашингтона» точно обгонит чешскую легенду.
Давайте посмотрим, кому из действующих вратарей НХЛ Ови ещё не забивал и когда можно ожидать нового рекорда.
Кому ещё не забивал?
Отвечая на этот вопрос, мы будем ориентироваться на тех стражей ворот, кто в этой регулярке провёл хотя бы один матч. Кроме того, мы разделим их на две категории: основные/частая ротация и неосновные.
Всего в сезоне-2024/2025 на лёд выходил 71 голкипер. Двоих вычёркиваем — это хоккеисты «Вашингтона» Чарли Линдгрен и Логан Томпсон. Из оставшихся 69 вратарей Ови забивал 47.
А вот кто ещё не успел пропустить от звёздного нападающего. Вратарей первой категории здесь 12.
|Вратарь
|Клуб
|Коннор Ингрэм
|«Юта»
|Лукаш Достал
|«Анахайм»
|Джоуи Даккорд
|«Сиэтл»
|Энтони Столарз
|«Торонто»
|Кевин Ланкинен
|«Ванкувер»
|Филип Густавссон
|«Миннесота»
|Йоэль Бломквист
|«Питтсбург»
|Витек Ванечек
|«Сан-Хосе»
|Юстус Аннунен
|«Колорадо»
|Илья Самсонов
|«Вегас»
|Илья Сорокин
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|Кэлвин Пикар
|«Эдмонтон»
Вратарей второй категории оказалось 10.
|Вратарь
|Клуб
|Джоэль Хофер
|«Сент-Луис»
|Артур Шилов
|«Ванкувер»
|Девон Леви
|«Баффало»
|Иван Федотов
|«Филадельфия»
|Эрик Комри
|«Виннипег»
|Арвид Сёдерблом
|«Чикаго»
|Деннис Хилдеби
|«Торонто»
|Юнас Юханссон
|«Тампа-Бэй»
|Алексей Колосов
|«Филадельфия»
|Мадс Сёгор
|«Оттава»
Говоря о голкиперах, которым Ови ещё забивал, не можем не отметить удивительный факт: Александр ещё ни разу не поражал ворота Ильи Сорокина! Казалось бы, вратарь выступает за «Айлендерс» уже долгие годы — но пока он неизменно останавливал капитана «столичных».
Из 22 голкиперов в списке оказалось три россиянина. Но, если убрать за скобки ситуацию с Сорокиным, это не удивляет. После переезда Ивана Федотова в НХЛ «Филадельфия» успела сыграть с «Вашингтоном» лишь два матча — в обоих голкипер оставался в запасе. А Илья Самсонов долгое время сам выступал за «Кэпиталз» — равно как и его бывший одноклубник Витек Ванечек.
Когда ждать новых достижений?
Что ж, самым очевидным вариантом на данный момент является «Ванкувер». «Косатки» — единственная команда НХЛ, обоим основным вратарям которой Овечкин ещё не забивал. Ни Артур Шилов, ни Кевин Ланкинен пока не пропускали от великого голеадора. В то же время не стоит забывать, что, как только Тэтчер Демко оправится от травмы, именно он займёт место в воротах «Кэнакс». А ему-то Ови забросил аж четыре шайбы.
«Филадельфия» также является хорошим вариантом, поскольку двоим из трёх вратарей нападающий «Вашингтона» ещё не забивал.
Тем не менее проблема заключается во времени. Ближайшие встречи с «Ванкувером» и «Филадельфией» «столичные» проведут уже в 2025 году.
Александр Овечкин
Фото: Nick Wass/AP/ТАСС
В остальном же шансы приблизиться к рекорду велики в матчах практически с каждой командой с вратарями из нашей первой категории. Большинство из них являются основными в своих клубах, поэтому их практически точно ждёт дуэль с Овечкиным.
В то же время вряд ли Александру удастся сыграть против кого-то из второй таблицы. Это в основном игроки глубокого запаса. Или же те, чья роль — быть бэкапом железного первого номера, как, например, в случае с Юнасом Юханссоном. Вряд ли Андрей Василевский уступит ему своё место в матче с «Вашингтоном».
Кроме того, не забываем, что могут случиться травмы. От них никто не застрахован.
В итоге что мы получаем? Одна из ближайших возможностей увеличить число своих «жертв» предоставится Овечкину уже в ночь на 9 ноября. «Вашингтон» на своей площадке примет «Питтсбург», который в последнее время даёт время и Йоэлю Бломквисту, и Алексу Недельковичу. У финна есть все шансы выйти в основе или в ходе встречи заменить американца, уже пропускавшего от Александра.
10 ноября «Кэпс» сыграют с «Сент-Луисом» Джоэля Хофера — и тут не стоит ждать рекорда. Всё-таки Джордан Биннингтон является железным выбором на место в воротах в таком матче.
А вот затем у «Кэпс» будет серия сразу из пяти матчей, в каждом из которых Ови может не просто догнать Марло — а сразу перегнать Ягра! 14 ноября «Вашингтон» примет «Торонто» — возможно, «кленовые листья» доверят место в воротах именно Столарзу. Через два дня «Кэпиталз» встретятся с «Колорадо», который продолжает испытывать сложности с игрой на последнем рубеже. В этом матче вполне может выйти Юстус Аннунен.
18 ноября «Вашингтон» проведёт встречу с «Вегасом», в воротах которого немаленькие шансы увидеть бывшего одноклубника Овечкина Самсонова. Сутки спустя капитан «столичных» с вероятностью 99% поборется против основного голкипера «Юты» Коннора Ингрэма — а вместе с тем попробует забить свой первый гол новому клубу НХЛ.
Завершится эта серия 22 ноября ещё одним матчем с «Колорадо». А 29-го «Кэпиталз» встретятся с «Айлендерс» Сорокина. Так что Овечкин вполне может не откладывать новый рекорд в долгий ящик и обойти Ягра уже к концу ноября.
А там, глядишь, начнётся погоня за званием первого хоккеиста в истории, забивавшего 200 вратарям в НХЛ.