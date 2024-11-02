«Мог подписать контракт с другим клубом КХЛ. Но СКА — лучшее место». Интервью с Деанджело

Прошло немногим больше месяца с момента дебюта Тони Деанджело в КХЛ. За это время звёздный новичок СКА неоднократно продемонстрировал свой высокий уровень мастерства – в 14 матчах американец набрал 19 очков и уже вырвался на второе место в топе лучших бомбардиров лиги среди защитников.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое состоялось 19 октября – через два дня после первого армейского дерби сезона, в котором Тони забросил одну из шайб и позволил петербуржцам одержать победу, – Деанджело рассказал, почему решил перейти в СКА, а не в другой клуб КХЛ, оценил решение Александра Никишина пойти на понижение зарплаты, которое помогло клубу уместить американца под потолок зарплат, а также выразил несогласие с 32 генеральными менеджерами НХЛ.

«Решил, что СКА будет лучшим местом для меня»

— Как оцените первый месяц в КХЛ и России на льду и за его пределами?

— Всё прошло хорошо. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Я нахожусь в отличных условиях, в СКА организация на высшем уровне. Ещё привыкаю ко всему, но всё хорошо.

— Успели посмотреть город?

— Нет. Мы провели девять матчей за 20 дней, постоянно ездили туда-сюда. Поэтому пока особо погулять по Санкт-Петербургу не получилось.

— Насколько привыкли к образу жизни в России?

— Он отличается от того, что в Северной Америке, но тоже хорош. С хоккейной точки зрения переход дался легко — здесь хорошие игроки, хорошая команда. Если всё получается на льду, то и за его пределами тоже будет хорошо.

— Андрей Педан говорил, что первые ваши слова на русском будут не матерными. Чему-нибудь уже научились?

— Не так многому. Всё ещё пытаюсь разобраться в русском языке. Слышу много одинаковых слов, поэтому что-то, кажется, уже понимаю — вроде «доброе утро» и тому подобного.

— Вы набирали очки почти в каждом матче в КХЛ. Кажется, что вам это даётся очень легко.

— Нет, просто у нас хорошая группа нападения. У меня много голевых передач, потому что нападающие хорошо выполняют свою работу. Главное, чтобы мы побеждали.

Тони Деанджело Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Правда ли, что вы могли подписать контракт в другом клубе КХЛ?

— Да. Но решил этого не делать.

— Что заставило сделать выбор именно в пользу СКА?

— Решил, что СКА будет лучшим местом для меня.

— Почему?

— Хорошие игроки. Большой город с его образом жизни. Возможность побеждать.

«Суперзвёзды — единственная разница между КХЛ и НХЛ»

— Уровень организации в СКА близок к уровню НХЛ?

— Да, здесь всё очень хорошо — питание и всё подобное здесь на высшем уровне, как в НХЛ.

— Чего не хватает КХЛ, чтобы быть хотя бы на одном уровне с НХЛ? Ведь КХЛ создавалась как лига-конкурент.

— Не думаю, что ей чего-то не хватает. Это отличная лига, здесь замечательные болельщики, стадионы. Просто многие суперзвёзды играют в НХЛ. Мне кажется, это единственная разница.

— Когда с вами впервые связались из СКА?

— Возможно, это было где-то в середине лета или ближе к концу.

— Каким был ваш первый прямой контакт с Романом Ротенбергом?

— Всё прошло хорошо. Мы разговаривали о том, где он видит меня в команде. Это был хороший разговор. Он отлично говорит по-английски, поэтому с ним было просто взаимодействовать.

— Как можете описать свои взаимоотношения с ним?

— У нас хорошие отношения. Он отличный тренер, хорошо относится к игрокам. Ему не наплевать на команду, он постоянно нацелен побеждать.

«Я должен быть одним из лучших игроков в лиге»

— Он говорил, что вы можете играть, как Овечкин, при розыгрыше лишнего. В разговорах с вами он употреблял это сравнение?

— Могу сказать, что я точно никогда не смогу бросать, как Овечкин, это уж точно! В общем-то, у нас много хороших игроков. Мы обсуждали, где и как я могу сыграть. Меня устроит любое место, где я смогу приносить пользу команде.

— Овечкин догонит Гретцки?

— Он всё ближе к нему. Надеюсь, он скоро начнёт забивать и побьёт рекорд в этом сезоне.

— Правда, что вы извинялись перед Ротенбергом после одной из игр?

— Да. Я должен быть одним из лучших игроков в лиге, мне нужно выдавать максимум в каждой игре. Пару матчей назад я сыграл не лучшим образом. Не помню, правда, что это была за игра. Но мне нужно играть лучше.

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— Ещё Ротенберг сказал, что мы пока что не увидели вашу лучшую версию.

— О, даже близко! Нужно ещё какое-то время. Но думаю, что я на верном пути.

— Если 15 очков за девять матчей — не лучшая версия, то какая лучшая?

— Очки не имеют значения для меня, хотя в этом аспекте всё отлично. Но в плане самой игры я могу быть гораздо лучше, чем сейчас.

«Никишин — настоящий зверь!»

— Знаете, что Александр Никишин пошёл на сокращение зарплаты, чтобы вы влезли под потолок?

— Да. Это показывает, что мы все хотим побеждать. Я очень ценю это. Это показывает, насколько он хороший капитан и лидер. Не просто так он один из лучших игроков КХЛ.

— Вас удивил такой поступок?

— Нет. Иногда игроки идут на жертвы, чтобы помочь своей команде побеждать.

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— Он спрашивал у вас о «Каролине»?

— Нет. Мы особо не разговаривали об этом, пока что фокусируемся на том, чтобы получше узнать друг друга и хорошо играть здесь. Уверен, что со временем мы поговорим об этом и я обязательно дам ему несколько советов, если они ему потребуются. Но пока я не знаю, что он будет делать дальше.

— Согласны, что он лучший игрок за пределами НХЛ?

— Он очень хорош. Если Александр решит уехать в НХЛ, то будет очень хорош и там. Он идеально подходит для НХЛ — большой, сильный, с отличным броском. Настоящий зверь!

— Насколько комфортно играть с ним в паре?

— С каждой игрой у нас получается всё лучше, появляется «химия». Думаю, может быть гораздо лучше.

— У кого из СКА видите шансы заиграть в НХЛ?

— У многих игроков. Зависит от того, захотят ли они сами попробовать свои силы там.

«Не знаю, в чём настоящая причина того, что я не остался в НХЛ»

— Летом в одном из подкастов вы рассказали о драке с Александром Георгиевым. Многие отзывались о вас не только как о хорошем игроке, но и как о хорошем человеке. Не задавались вопросом, почему в той ситуации никто не заступился за вас?

— Нет. Ничего страшного, это было давно.

— Считаете ли честным такое отношение к себе со стороны СМИ в Северной Америке?

— Оно такое, какое есть. Меня это не беспокоит.

— Был ли тогда момент, когда думали, что больше не получите контракт в НХЛ?

— Нет. Знал, что предложения точно будут, просто не знал, в какой команде окажусь. Были переговоры со многими командами. В итоге я вернулся и провёл лучший сезон в карьере.

— Почему вас обменяли из «Каролины»?

— Мы не смогли договориться об условиях нового контракта. Я сказал — если не удастся договориться с «Каролиной», мне хотелось бы получить обмен в «Филадельфию», команду из родного города. Период там не сложился удачно, но на тот момент тот переход казался правильным.

— Почему у вас не сложилось во время второго захода в «Каролину»?

— Я почти не играл (смеётся)! Сложно что-либо сделать, когда сидишь в ложе. Я играл недостаточно хорошо. У меня был шанс в начале сезона, но я играл плохо. К сожалению, сложилось вот так. Что есть, то есть.

— Летом вы говорили, что можете пригодиться многим командам НХЛ. Как считаете, почему не получили контракт там?

— Этот вопрос стоит задать 32 генеральным менеджерам в НХЛ! Я задавал себе тот же вопрос. Но я не знаю, в чём настоящая причина. Не согласен с их решением, но ничего не могу с этим поделать.

«Был бы круто стать побить рекорд по очкам для защитников за сезон в КХЛ»

— Помните точный момент, когда решили переехать в КХЛ?

— В начале июля я начал думать, что, если не получу контракт в НХЛ сразу, подожду какое-то время. В середине августа уже всё шло к тому, что я сменю лигу. В итоге оказался здесь.

— Вы говорили, что не задумываетесь о личной статистике, но у вас есть шансы побить рекорд по очкам среди защитников в рамках одного сезона в КХЛ. Ставите такую цель?

— Если я смогу, то это было бы круто! Конечно, я ценю такую возможность. Но в первую очередь всё-таки фокусируюсь на победах команды, а очки придут. Если удастся побить рекорд, будет здорово.

— В матче с ЦСКА вы впервые забросили шайбу в «Ледовом дворце». Особенный момент для вас?

— Это было здорово. В последнее время я редко забивал. Мне нужно чаще бросать по воротам. Забить в такой игре, с ЦСКА. было круто. Знаю, что это особое противостояние. У ЦСКА хорошая, физически сильная команда. Это был матч регулярного сезона, но накал был такой, будто это плей-офф.

— Слышали песню, которая играла после вашего гола? Felicita — ваш выбор?

— Нет, но круто, что в клубе для меня выбрали такую!

— Насколько сильна ваша связь с Италией?

— Никогда не был там, но у меня корни оттуда. Надеюсь, что вскоре удастся посетить страну.