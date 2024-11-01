«Нефтехимик» половину матча не мог попасть в створ «Автомобилиста», «Северсталь» побила клубный рекорд.

Чудо-камбэк «Сибири», «Локомотив» никто не может остановить. Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор встреч чемпионата КХЛ за 1 ноября 2024 года.

«Сибирь» после последних побед конкурентов свалилась на вполне привычное девятое место Востока, что тут же вызвало грустные шуточки в болельщицкой среде. Перед поездкой в Магнитогорск казалось, что шансы прервать неудачную серию не очень велики, и чемпионы, открыв счёт в дебюте встречи, вели в счёте почти весь матч. Однако отпускать преимущество в счёте — вполне типичная история для команд Андрея Разина, и «Сибирь» в третьем периоде быстро превратила 1:3 в 4:3. Победный дубль оформил Владислав Кара.

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Свой первый бросок в створ ворот «Нефтехимик» нанёс лишь на 32-й минуте встречи. Впрочем, и «Автомобилист» к этому моменту оформил лишь девять бросков: после быстрых 2:0 на старте матча хозяева сильно расслабились и отпустили вожжи. Команда Олега Леонтьева вернулась в игру, реализовав оба удаления соперника, однако очень быстро Брукс Мэйсек забил третий и победный во встрече гол.

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Матч против бывшего клуба пропускал Александр Радулов — и, возможно, из-за этого он потерял в зрелищности. Два клуба на двоих нацедили 41 бросок с учётом овертайма: предсказуемо, что больше оказалось всё-таки у «Локомотива». «Ак Барс» не реализовал пятиминутное удаление Максима Шалунова, но смог перевести встречу в овертайм после гола, забитого из-за штрафа за атаку вратаря. В серии буллитов Артур Каюмов принёс своей команде уже седьмую победу подряд: «Локомотив» идёт на первом месте в лиге с большим отрывом.

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Уже на седьмой секунде Михаил Ильин стал автором самой быстрой шайбы в истории «Северстали» в КХЛ. После этого дела у «Куньлуня» лучше не становились: команда пропустила семь шайб. Кирилл Пилипенко набрал три очка и вышел на первое место в бомбардирской гонке КХЛ, а набравший два очка Данил Аймурзин пробил отметку в 20 очков. После удачного старта «Куньлунь» снова выглядит разобранной командой.

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