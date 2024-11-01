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Результаты матчей КХЛ за 1 ноября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 2 ноября

Чудо-камбэк «Сибири», «Локомотив» никто не может остановить. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 1 ноября 2024 года
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«Нефтехимик» половину матча не мог попасть в створ «Автомобилиста», «Северсталь» побила клубный рекорд.

Представляем обзор встреч чемпионата КХЛ за 1 ноября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Минулин (Козлов, Башкиров) – 05:51 (5x5)     2:0 Петунин (Вовченко, Орехов) – 19:33 (5x4)     2:1 Широков (Бутузов, Андреофф) – 22:32 (5x4)     3:1 Михайлис (Юров, Пресс) – 41:16 (5x5)     3:2 Широков (Андреофф, Бек) – 48:54 (5x4)     3:3 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 50:13 (5x5)     3:4 Кара (Гордеев) – 57:14 (5x5)    

«Сибирь» после последних побед конкурентов свалилась на вполне привычное девятое место Востока, что тут же вызвало грустные шуточки в болельщицкой среде. Перед поездкой в Магнитогорск казалось, что шансы прервать неудачную серию не очень велики, и чемпионы, открыв счёт в дебюте встречи, вели в счёте почти весь матч. Однако отпускать преимущество в счёте — вполне типичная история для команд Андрея Разина, и «Сибирь» в третьем периоде быстро превратила 1:3 в 4:3. Победный дубль оформил Владислав Кара.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Эберт (Бывальцев) – 03:28 (5x5)     2:0 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 04:43 (5x5)     2:1 Лещенко (Митякин) – 32:23 (5x4)     2:2 Митякин (Барбер, Профака) – 46:05 (5x4)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Кашников) – 49:15 (5x5)    

Свой первый бросок в створ ворот «Нефтехимик» нанёс лишь на 32-й минуте встречи. Впрочем, и «Автомобилист» к этому моменту оформил лишь девять бросков: после быстрых 2:0 на старте матча хозяева сильно расслабились и отпустили вожжи. Команда Олега Леонтьева вернулась в игру, реализовав оба удаления соперника, однако очень быстро Брукс Мэйсек забил третий и победный во встрече гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Елесин, Никулин) – 12:40 (5x5)     1:1 Барабанов (Семёнов, Яшкин) – 15:59 (5x5)     1:2 Каюмов (Берёзкин, Сергеев) – 40:35 (5x5)     2:2 Барабанов (Лямкин, Галимов) – 52:08 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

Матч против бывшего клуба пропускал Александр Радулов — и, возможно, из-за этого он потерял в зрелищности. Два клуба на двоих нацедили 41 бросок с учётом овертайма: предсказуемо, что больше оказалось всё-таки у «Локомотива». «Ак Барс» не реализовал пятиминутное удаление Максима Шалунова, но смог перевести встречу в овертайм после гола, забитого из-за штрафа за атаку вратаря. В серии буллитов Артур Каюмов принёс своей команде уже седьмую победу подряд: «Локомотив» идёт на первом месте в лиге с большим отрывом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ильин (Аймурзин) – 00:07 (5x5)     2:0 Пилипенко (Буренов) – 08:22 (5x5)     3:0 Пилипенко (Буренов) – 24:50 (5x3)     4:0 Абросимов (Пилипенко) – 26:41 (5x5)     5:0 Думбадзе – 34:56 (4x5)     5:1 Маккошен (Элинюк, Мойл) – 42:56 (5x5)     6:1 Степанов (Думбадзе, Дыбленко) – 52:31 (5x5)     6:2 О'Реган (Якупов, Локхарт) – 57:01 (5x4)     7:2 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 57:07 (5x5)    

Уже на седьмой секунде Михаил Ильин стал автором самой быстрой шайбы в истории «Северстали» в КХЛ. После этого дела у «Куньлуня» лучше не становились: команда пропустила семь шайб. Кирилл Пилипенко набрал три очка и вышел на первое место в бомбардирской гонке КХЛ, а набравший два очка Данил Аймурзин пробил отметку в 20 очков. После удачного старта «Куньлунь» снова выглядит разобранной командой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 2 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
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