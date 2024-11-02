Капризов продолжает разрывать НХЛ! Отдал крутой пас и забил необычный гол Василевскому

Один из лучших игроков лиги в октябре не собирается снижать темп.

Первый месяц регулярки НХЛ у Кирилла Капризова определённо задался. В девяти октябрьских матчах россиянин только раз остался без очков, всего набрал 18 (6+12) баллов, прописался в топе бомбардиров сезона и получил заслуженное признание. Официальный сайт НХЛ признал Капризова третьей звездой месяца, а по версии The Athletic именно Кирилл стал главным героем октября.

«Суперзвезда «Миннесоты» Кирилл Капризов начал сезон «в огне». Это как раз то, что нужно команде, чтобы сбалансировать свой оборонительный стиль. «Дикари» споткнулись в начале прошлого сезона, и одной из главных причин было то, что Капризов не был похож на себя. С семью играми, где он набирал два очка и более в начале сезона, Кирилл привносит в игру тот электризующий стиль, в котором этот состав отчаянно нуждается», — сказано в статье.

В первый день ноября «Миннесота» проводила домашний матч с «Тампой», и Капризов сразу показал, что ограничиваться октябрьскими подвигами в нынешнем сезоне не намерен.

«Уайлд» пропустили первыми в концовке стартового периода, но зато «Миннесоте» удалось забить из раздевалки. Матс Цуккарелло и Капризов сделали красиво и помогли отличиться Эрикссону Эку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После второго перерыва счёт был лишь 1:1, но в третьем периоде команды прорвало. Брок Фэйбер вывел «Миннесоту» вперёд, на это в большинстве ответил Джейк Гюнцель при участии Никиты Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Было вполне похоже, что команды уйдут в овертайм, но на 55-й минуте очень вовремя для «Миннесоты» своё слово вновь сказал Капризов. Шестой гол в сезоне от Кирилла получился, что называется, с «мясом и рисом», не совсем типичный для российского форварда, но какая разница?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У этой шайбы были все шансы стать победной, но «Тампа», пропустив в пустые ворота от Мэтта Болди, забросила всё-таки свою третью шайбу усилиями Ника Пола. Но, упустив победный гол, Капризов получил возможность забить ещё один. За 29 секунд до сирены Кирилл поразил пустые ворота, подведя итог матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» одержала очередную победу, укрепив свои позиции в топе Центрального дивизиона. А Капризов снова набрал 3 (1+2) очка за матч и вновь вышел на первое место в списке бомбардиров регулярки, обойдя Кейла Макара, Марка Стоуна и Сэма Райнхарта. Пока российский лидер «Уайлд» идёт на лучшую статистику за сезон в карьере, и как же хочется, чтобы Капризов не останавливался.