«Может, он и матчи будет пропускать?» Что значат санкции Тортореллы в отношении Мичкова

Последние сутки сложились для Матвея Мичкова крайне занимательно и противоречиво. Он третий раз подряд остался без очков и даже ненадолго присаживался на скамейку в матче с «Сент-Луисом», после чего Джон Торторелла публично его пожурил, а потом россиянина признали лучшим новичком октября в НХЛ.

«Может, он и матчи будет пропускать, кто знает? Это всё — часть развития»

Надо отметить, что Торторелла, известный своими жёсткими высказываниями и методами в отношении игроков, в этот раз был всё же довольно мягок и явно не собирается сжирать Матвея живьём. Скорее, проводит воспитательную работу. Вот его полная цитата о Матвее:

«Он 19-летний парень, который играет в лучшей лиге мира. Думаю, он начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени и пространства и всего, что с этим связано. Он будет сталкиваться с серьёзными трудностями «пять на пять», это ожидаемо. В эти моменты мне придётся его учить, если мы продолжим видеть одни и те же ошибки, то есть отсутствие концентрации в определённых моментах игры. Я ему честно сказал, что он лишится игрового времени и будет смотреть игру. Я не кричу на него, а рассказываю, как всё работает. И если я считаю, что у других игра получается, а у него – нет, и это повторяется, то он немного посидит и понаблюдает со стороны. Вот и всё. У него были некоторые трудности. Там (В России. – Прим. «Чемпионата») он не играл по четыре матча за шесть дней, не играл против таких соперников, как здесь. Так что у него будут трудности в игре «пять на пять». При игре в большинстве я уверен, что будет выделывать всякие штуки. Мне придётся за ним наблюдать. И ему придётся нести ответственность, как и любому молодому игроку.

Он замечательный парень, очень хочет, чтобы у него получалось, но это слишком для него. В большинстве всё отлично. Думаю, у него не всё шло в последних матчах, но всё звено «пять на пять» выглядело не очень, и он тоже. Однако когда доходит до ситуаций, которые мы проговаривали, а он всё ещё полностью не понимает, то нам надо объяснить ещё раз в перерывах. Я не хотел усаживать его на весь период – и не стал. Я просто хотел, чтобы он посидел, расслабился, подумал о том, что я ему сказал. Думаю, он пропустил две или три смены, после чего мы снова стали его выпускать. Вот так и будет. Может, он и матчи будет пропускать, кто знает? Я не знаю, что будет дальше. Но это всё – часть развития 19-летнего игрока».

«Он будет гораздо лучше в следующем году. Не представляю, каким он станет через пять лет»

В таком же духе недавно высказался и помощник Тортореллы Брэд Шоу: «Я даже не могу это представить. Один только языковой барьер и его возраст, многое против него. Но он заряженный парень, мы видим, какой он боец, и не сомневаемся, что он со всем разберётся и станет лучше как игрок. Мы пока на самом первом уровне. Ему 19, он будет гораздо лучше в следующем году. И не представляю, каким он станет через пять лет.

Обе стороны готовы через это пройти и найти общее решение. В конце концов, мы здесь, чтобы помочь ему стать лучше и побеждать. Чем быстрее и эффективнее мы это сделаем, тем лучше для всех нас. Ему предстоит многому научиться, но это фантастика, что он приехал и уже оказывает влияние на игру и показывает людям, на что он способен при игре с шайбой».

«Задача Тортореллы — не только развивать, но временами и приструнивать Мичкова»

Вполне логичные и спокойные заявления, которые Мичков наверняка правильно воспринимает.

Североамериканская пресса в целом придерживается такого же мнения.

«Задача Тортореллы – не только развивать игру Мичкова, но временами и приструнить его. Таких обучающих моментов будет много в этом сезоне, но Мичков уже показал, что он обучаем и быстро учится. Команда знает, что для его развития нужно терпение, и такие испытания на прочность – не повод для беспокойства», — пишет Broad Street Hockey.

«Торторелла впервые усадил его на скамейку, и наверняка таких тяжёлых уроков об НХЛ ещё будет много у подростка, который, как рассчитывают в «Филадельфии», скоро станет их главной звездой. Конечно, вокруг Мичкова было очень много хайпа, у него есть мастерство и потенциал стать суперзвездой, которая изменит всё. Но он не первый, кого усаживал Торторелла, и точно не последний. И в «Филадельфии» ясно видят, что Мичков хочет быть великолепным. Он хочет быть лучше. Чтобы им стать, придётся временами переживать непростые моменты», — считает издание Philly Voice.

Матвей Мичков Фото: Scott Taetsch/Getty Images

«Как и у любого молодого игрока в НХЛ, у Мичкова будут взлёты и падения. В 19 лет он ещё далек он выхода на пик, и это комплимент, с учётом того, как здорово он играет в этом году. Надо отдать должное Торторелле, что он сделал такой ход в начале матча, когда понял, что ему надо объяснить Мичкову, что не так», — пишет Philly Hockey Now.

«Торторелла потянул за поводок, и к Мичкову вернулась концентрация»

«Наблюдения, даже если они противоречивые, одновременно могут быть правильными. Матвей Мичков – лучший новичок месяца, набрал 9 (4+5) очков в 11 матчах. Он второй бомбардир «Филадельфии» и лучший в команде по очкам в большинстве.

В целом Мичков – именной такой, какого и ждала «Филадельфия». Он гроза в атаке и весьма преуспевает при игре в большинстве на старте своей карьеры НХЛ. Но почести лучшего новичка месяца – это ещё не вся правда. Мичков выдерживает конкуренцию за «Колдер» и прямо сейчас является вторым в этой гонке. Это значит, что Стэнковен тоже мог бы стать новичком месяца, но НХЛ сделала свой выбор. Однако если Мичков хочет вернуться в лидеры этой гонки и быть неоспоримым лучшим новичком, ему надо прибавить.

В последних трёх матчах он не набирал очков, конечно, ему есть что улучшать. Несмотря на весь хайп вокруг него, игре в НХЛ надо учиться. Торторелла проведёт его через эти трудности и позволит ему совершать ошибки. Во встрече с «Сент-Луисом» Мичков остался на скамейке на одну смену, после чего вышел на лёд заметно более заряженным на удержание шайбы при входе в зону, при атаке как с владением шайбы, так и без шайбы.

Ещё слишком рано для настоящего беспокойства по поводу того, как Мичков адаптируется к игре в НХЛ в равных составах. Без сомнения, он перестроится. У него есть мастерство и видение, чтобы создавать позитивные перемены для «Флайерз». Но чтобы это случилось, ему надо чаще играть правильнее, а не стараться показать мастерство. Мичков может быть виртуозом с шайбой, но удержание шайбы не было его сильной стороной в этих 11 матчах. Он – худший в «Филадельфии» по потерям (18). Мичкова есть за что хвалить, но и покритиковать тоже бывает за что.

Скотт Хартнелл высказался о попытке Мичкова забить в стиле лакросс в игре с «Бостоном»: «Может, тупо – подходящее слово? Рискованно? Для такого нужен подходящий момент. Мы видели это в матче с «Монреалем», когда он старался сыграть красиво, хотя мог сделать пас на Конечны. Во встрече с «Бостоном» он мог бы сделать пас на защитника, а вместо этого сыграл, будто хотел сказать: «Смотрите, как я могу на полной скорости сделать». Это прикольно, но хоть раз уже сработало?». Может, Торторелла ему и сказал что-то на этот счёт, но Мичков просто не понял.

Если бы это я был в слоте и кто-то попробовал бы такое исполнить в равной встрече, я бы ему высказал. Это командная игра, нельзя пытаться сыграть красиво, но он особенный игрок. У него гораздо более длинный поводок. И если это будет работать, то мы будем громко радоваться».

Хартнелл высказал непопулярное мнение, но он прав. В последних матчах Мичков обесценивает свою креативность, слишком часто пытаясь зайти на лакросс-гол. Это не работает, и чем чаще соперники с этим сталкиваются, тем больше этого ждут. Он дважды пробовал так забить с «Монреалем» и один раз с – «Бостоном», ничего не получилось. Торторелла потянул за поводок в игре с «Сент-Луисом», и к Мичкову вернулась концентрация. «Филадельфия» хочет, чтобы Мичков использовал свою креативность и атакующее чутьё на полную. Когда он это сделает, соперникам останется гадать, что он придумает дальше, и это распахнёт двери для Мичкова на уровне НХЛ», — пишет блог Flyers Nation.