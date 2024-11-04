Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд, ещё 4 звезды — в топе НХЛ!

«Чемпионат» возвращается с ежемесячной рубрикой о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим первые промежуточные результаты по итогам прошедшего октября и по состоянию на сегодня.

НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин за несколько дней до старта сезона отказался от рекордного контракта с американским клубом, не став торопиться с продлением истекающего соглашения. 28-летний вратарь повысил ставки до предела, посчитав, что заслуживает получать ещё больше, чем $ 11 млн в год, и пока что полностью поддерживает это стремление своей игрой. На данный момент россиянин занимает второе место в НХЛ по числу выигранных матчей (6), а также располагается на аналогичной строчке и по проценту отражённых бросков (93,3%).

В свою очередь, выдавший потрясающий плей-офф и приведший «Флориду Пантерз» к первому в клубной истории Кубку Стэнли Сергей Бобровский пока далёк от оптимальной игры. 36-летний вратарь демонстрирует средние вратарские показатели, но уровень мастерства форвардов «Пантерз» настолько велик, что это не мешает команде одерживать победы. Насколько же будет хороша «Флорида», когда в ходе сезона прибавит ещё и Бобровский?

Не очень хорошо сложился старт сезона у Семёна Варламова в «Нью-Йорк Айлендерс», но у кого из россиян дела идут ещё хуже, так это у Александра Георгиева из «Колорадо Эвеланш» и Ивана Федотова из «Филадельфии Флайерз». Георгиев на локальном отрезке времени утратил статус основного вратаря в «лавинах», проиграв конкуренцию Юстусу Аннунену. В свою очередь, Федотов и вовсе переместился на роль третьего номера в «Филадельфии». Нижепредставленные сухие цифры статистики (сортировка в таблице произведена по выигранным матчам) неумолимо свидетельствуют, почему так произошло.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Шестёркин «Рейнджерс» 9 6 2,22 93,3 1 2 Бобровский «Флорида» 9 6 3,08 89,2 0 3 Василевский «Тампа» 10 6 2,54 90,6 1 4 Кочетков «Каролина» 6 5 2,51 89,3 0 5 Сорокин «Айлендерс» 7 3 2,29 92,2 0 6 Самсонов «Вегас» 5 3 2,95 90,6 0 7 Тарасов «Коламбус» 6 3 4,02 86,0 0 8 Варламов «Айлендерс» 5 1 3,21 87,6 0 9 Георгиев «Колорадо» 6 1 4,62 82,2 0 10 Федотов «Филадельфия» 3 0 5,35 82,1 0

Если говорить о полевых игроках, то российские звёзды НХЛ выдали потрясающий старт чемпионата. На момент написания этой статьи сразу двое россиян входят в топ-5 бомбардиров НХЛ. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 21 очком делит первую строчку, а уступающий ему одно очко форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров делит четвёртое место.

В топ-10 входит ещё и Артемий Панарин (18) очков из «Рейнджерс», но отдельные слова необходимо сказать о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. 39-летний россиянин начал регулярный чемпионат с семи голов в 11 матчах, благодаря чему сократил своё отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 точных бросков. Минувшей ночью Александр забросил 860-ю шайбу за карьеру в НХЛ, продолжив шаг за шагом приближаться к легендарной отметке.

Всего же в октябре – начале ноября в НХЛ было задействовано 49 (10 вратарей и 39 полевых) российских хоккеистов. Дебютные матчи в лиге провели нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков и выбранный в седьмом раунде драфта НХЛ «Колорадо» Никита Прищепов. 20-летний Прищепов стал вторым игроком из седьмого раунда за последние 20 лет (после локаута-2004/2005, когда седьмой раунд стал последним), дебютировавшим в лиге в год драфта.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Капризов «Миннесота» нападающий 11 21 (7+14) +12 4 2 Кучеров «Тампа» нападающий 12 20 (10+10) +5 0 3 Панарин «Рейнджерс» нападающий 11 18 (9+9) +4 2 4 Овечкин «Вашингтон» нападающий 11 14 (7+7) +8 4 5 Малкин «Питтсбург» нападающий 13 14 (3+11) 0 4 6 Барбашёв «Вегас» нападающий 12 12 (7+5) +5 0 7 Марченко «Коламбус» нападающий 11 12 (4+8) +4 6 8 Свечников «Каролина» нападающий 10 11 (5+6) -1 12 9 Дорофеев «Вегас» нападающий 12 10 (7+3) +2 2 10 Мичков «Филадельфия» нападающий 12 9 (4+5) -8 8 11 Наместников «Виннипег» нападающий 12 9 (3+6) +10 0 12 Сергачёв «Юта» защитник 12 9 (2+7) -3 4 13 Чинахов «Коламбус» нападающий 11 8 (3+5) +6 0 14 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 12 7 (4+3) +3 7 15 Цыплаков «Айлендерс» нападающий 12 7 (2+5) +1 10 16 Кузьменко «Калгари» нападающий 12 7 (1+6) -2 4 17 Орлов «Каролина» защитник 10 6 (3+3) +8 2 18 Дадонов «Даллас» нападающий 11 4 (2+2) +2 2 19 Задоров «Бостон» защитник 13 4 (0+4) +3 23 20 Тарасенко «Детройт» нападающий 10 3 (2+1) +1 0 21 Куликов «Флорида» защитник 13 3 (1+2) +6 4 22 Проворов «Коламбус» защитник 11 3 (0+3) +3 4 23 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 12 3 (0+3) +6 2 24 Подколзин «Эдмонтон» нападающий 12 3 (0+3) -3 9 25 Минтюков «Анахайм» защитник 10 2 (2+0) -3 0 26 Михеев «Чикаго» нападающий 13 2 (1+1) +4 4 27 Любушкин «Даллас» защитник 11 2 (0+2) 0 4 28 Романов «Айлендерс» защитник 8 2 (0+2) +1 6 29 Замула «Филадельфия» защитник 8 2 (0+2) -10 0 30 Хуснутдинов «Миннесота» нападающий 11 2 (0+2) 0 0 31 Тренин «Миннесота» нападающий 11 1 (0+1) +4 8 32 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 10 1 (0+1) 0 7 33 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 10 1 (0+1) -2 6 34 Мироманов «Калгари» защитник 10 1 (0+1) 0 0 35 Костин «Сан-Хосе» нападающий 7 0 -4 4 36 Алексеев «Вашингтон» защитник 3 0 +4 0 37 Воронков «Коламбус» нападающий 2 0 -4 2 38 Зуб «Оттава» защитник 3 0 +1 2 39 Прищепов «Колорадо» нападающий 1 0 0 0

АХЛ

Ярослав Аскаров пока не пробился в НХЛ, но продолжает сиять в АХЛ. Игру за «Сан-Хосе», который последние три года не выходил в плей-офф, он начал с двух «сухарей» и в целом в октябре ни разу не проигрывал, после чего его признали лучшим вратарём месяца в АХЛ. Особенно это впечатляет на контрасте с его партнёром по команде Романовым, статистика которого оставляет желать лучшего.

Не хуже Аскарова смотрится и Ахтямов, который из «Ак Барса» уехал в систему «Торонто». Лучшего начала заокеанской карьеры и придумать нельзя – четыре матча, четыре победы.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Мурашов «Уилкс-Бэрри» 1 1 1 96,4 0 2 Аскаров «Сан-Хосе» 5 5 1,2 95,9 2 3 Ахтямов «Торонто» 4 4 1,47 94,1 1 4 Романов «Сан-Хосе» 2 1 3,51 91 0 5 Хажеев «Чикаго» 1 0 3,1 88,5 0 6 Жеренко «Спрингфилд» 3 1 4,37 85,4 0

Егора Соколова летом обменяли из «Оттавы» в «Юту», а потом отправили в АХЛ, где он идёт лучшим бомбардиром команды. Мощно начал сезон Иван Мирошниченко в «Херши», за первые пять матчей он забил пять голов, включая хет-трик в ворота «Кливленда».

Отличный старт взял и Виктор Неучев – в фарме «Баффало» он набирает в среднем по очку за матч. Для него это второй сезон в лиге, и такими темпами он должен с лихвой перекрыть личный рекорд результативности. Гораздо сложнее даётся переход на новый уровень его новому партнёру по команде Всеволоду Комарову. В QMJHL защитник впечатлял своими драками и бомбардирскими качествами, в «Рочестере» он сейчас четвёртый по количеству бросков, но пока голов не забивал и очки набирает редко.

Осваивается в системе «Торонто» Никита Гребёнкин – в основную команду после тренировочного лагеря он не пробился, но в АХЛ – четвёртый по очкам в «Марлис».

Шакир Мухамадуллин, получивший травму нижней части тела на предсезонке, только недавно восстановился и в октябре провёл за «Барракуду» один матч. А Василий Пономарёв продолжает залечивать травму и ещё за «Уилкс-Бэрри» не играл.

Продолжает чахнуть в АХЛ Денисенко – он один из худших в «Хендерсоне» по показателю полезности, и очки тоже даются с трудом. Пока что всё указывает на то, что Григорию пора возвращаться в Россию, возрождать карьеру.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Соколов «Тусон» нападающий 8 10 (6+4) +1 4 2 Мирошниченко «Херши» нападающий 9 10 (6+4) +2 4 3 Чибриков «Манитоба» нападающий 6 6 (2+4) -2 0 4 Тринеев «Херши» нападающий 9 5 (3+2) +1 6 5 Гребёнкин «Торонто» нападающий 7 5 (2+3) -1 0 6 Неучев «Рочестер» нападающий 6 5 (1+4) +2 2 7 Прищепов «Колорадо» нападающий 6 4 (1+3) +3 8 8 Новиков «Рочестер» защитник 6 4 (1+3) +3 10 9 Меркулов «Провиденс» нападающий 7 4 (0+4) +1 6 10 Николаев «Калгари» нападающий 8 4 (0+4) -2 2 11 Свечков «Милуоки» нападающий 3 3 (2+1) +5 4 12 Александров «Спрингфилд» нападающий 6 3 (2+1) +3 2 13 Грошев «Сиракьюз» нападающий 7 3 (2+1) +4 5 14 Денисенко «Хендерсон» нападающий 6 3 (1+2) -6 14 15 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 5 2 (1+1) +1 0 16 Кудрявцев «Эбботсдорф» защитник 8 2 (1+1) -2 2 17 Кузнецов «Калгари» защитник 10 2 (1+1) +9 4 18 Дуда «Тусон» защитник 7 2 (0+2) -5 0 19 Комаров «Рочестер» защитник 6 1 (0+1) 0 6 20 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 1 0 -1 0 21 Осипов «Херши» защитник 2 0 -2 6 22 Павлычев «Чикаго» нападающий 3 0 -2 0 23 Чайка «Хендерсон» защитник 4 0 -3 0 24 Мисюль «Ютика» защитник 5 0 -5 8 25 Трикозов «Чикаго» нападающий 6 0 -4 0 26 Грушников «Калгари» защитник 10 0 +2 2

CHL

Матвей Гридин, выбор «Калгари» в первом раунде драфта НХЛ этого года, сменил USHL на лигу Квебека, и этот переход даётся ему вполне неплохо. Он третий в «Шавинигане» по голам и четвёртый – по количеству очков. Любопытно, что на импорт-драфте CHL, где Гридин ушёл под общим первым номером, его выбирал «Валь-д’Ор», однако затем он был обменян в «Шавиниган», а в обратную сторону проследовал другой россиянин – защитник Эдуард Бондарь, в прошлом сезоне выступавший за «СКА-Юниор» в МХЛ.

Помимо него, в канадских юниорках появилось ещё несколько российских новичков. Для Анисимова, Варосяна, Вояги, Каримова и Скворцова это дебютный сезон в Северной Америке, ранее они играли в России. Ещё одна новая фамилия – Никита Михайлов. Внук легендарного Бориса Петровича Михайлова уехал в Америку ещё год назад и провёл сезон в Бостонской хоккейной академии, а в 17 лет перешёл на следующий уровень, в WHL. Теперь будем следить за ним в «Портленде».

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Медведев «Лондон», OHL 8 4 3,2 90 0

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Шавиниган», QMJHL нападающий 11 10 (3+7) +1 9 2 Муранов «Калгари», WHL нападающий 13 5 (2+3) -3 10 3 Варосян «Оуэн Саунд», OHL нападающий 11 5 (1+4) +2 12 4 Каримов «Сарния», OHL нападающий 13 5 (1+4) +1 18 5 Горюнов «Шарлоттаун», QMJHL нападающий 8 4 (1+3) -1 14 6 Анисимов «Принс Джордж», WHL защитник 7 3 (0+3) +4 2 7 Скворцов «Гуэльф», OHL защитник 11 2 (1+1) -6 2 8 Фролов «Флинт», OHL защитник 11 2 (1+1) +1 6 9 Бондарь «Валь-д'Ор», QMJHL защитник 10 1 (0+1) -5 4 10 Михайлов «Портленд», WHL нападающий 4 0 -1 0 11 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 4 0 0 0 12 Вояга «Шарлоттаун», QMJHL защитник 5 0 -4 6

NCAA

NCAA – не самый популярный вариант для развития среди молодых российских хоккеистов. В этом году здесь пока что один наш новичок – проспект «Флориды» Владислав Лукашевич, который прошлый сезон провёл в USHL, став там третьим бомбардиром среди защитников. В университете Мичигана он пока очков не набирал.

У Рубцова – лучшего российского бомбардира NCAA в прошлом сезоне – нынешний чемпионат пока складывается не лучшим образом. В отличие от Айдара Суниева, который набирает в среднем больше очка за игру, много забивает и является лучшим снайпером команды университета Массачусетса.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Пенн Стейт 5 4 1,79 92,8 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Суниев ун. Массачусетса нападающий 7 9 (6+3) +4 4 2 Сардарян Мичиганский технологический ун. нападающий 4 3 (2+1) 0 4 3 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 6 3 (2+1) +1 4 4 Кабанов ун. Боулинг-Грин нападающий 4 2 (0+2) 0 0 5 Спицеров ун. Вермонта нападающий 4 1 (0+1) +3 0 6 Рубцов ун. Аляска-Фэрбенкс нападающий 6 1 (0+1) 0 0 7 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 6 1 (0+1) -1 2 8 Лукашевич ун. Мичигана защитник 6 0 +2 0

USHL

О Студенческой хоккейной лиге Америки вы могли услышать несколько недель назад, когда начал разгораться громкий скандал вокруг форварда московского «Динамо» Ивана Рябкина. Клуб USHL «Маскегон Ламберджекс» неожиданно на официальном сайте объявил, что один из главных претендетов на топ-3 драфта НХЛ должен прибыть в их расположение в середине ноября. Однако 17-летнего форварда бело-голубых связывает трёхлетний контракт со столичным клубом, который он заключил всего несколько месяцев назад. Вполне возможно, что «Маскегон» заметно торопит события, форсируя ситуацию вокруг Ивана.

Что говорит сам Рябкин об этой ситуации? Иван Рябкин отреагировал на информацию о своём переходе в американский клуб

Пока же в USHL зажигает российский нападающий Даниил Шлаин. 19-летний форвард родился в Москве, но уже много лет выступает в американских лигах. Нынешний сезон он начал с 14 очков в 13 матчах, благодаря чему входит в топ-5 бомбардиров всей лиги. Рядом с ним располагается и Артемий Низамеев из «Трай-Сити», набравший 12 очков в 14 встречах.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 7 2 2,53 90,5 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Шлаин «Линкольн» нападающий 13 14 (5+9) +5 2 2 Низамеев «Трай-Сити» нападающий 14 12 (6+6) -1 8 3 Чалый «Сю-Фоллс» защитник 10 9 (2+7) +4 2 4 Морозов «Трай-Сити» нападающий 14 6 (3+3) -2 2 5 Клёпов «Сю-Сити» нападающий 11 5 (3+2) -2 4 6 Рыбаков «Сю-Фоллс» защитник 11 5 (2+3) +11 2 7 Власов «Сю-Фоллс» нападающий 4 4 (4+0) +1 0 8 Воронин «Янгстоун» нападающий 12 4 (3+1) +1 6 9 Семёнов «Омаха» нападающий 8 2 (1+1) +2 2 10 Кулебякин «Линкольн» нападающий 1 0 0 0 11 Федотов «Грин Бэй» защитник 6 0 -3 0 12 Катин «Омаха» защитник 14 0 -3 19

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне уже были задействованы четыре российских голкипера. Вряд ли планировал выступать в ECHL покинувший в межсезонье «Локомотив» Сергей Мурашов, но против новичка системы «Питтсбург Пингвинз» сыграл случай. Голкипер Тристан Джерри настолько слабо начал сезон в НХЛ, что был переведён в АХЛ для набора игровых кондиций, что, в свою очередь, привело к переводу Мурашова лигой ниже.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Бутеец «Тулса» 4 2 3,29 87,1 0 2 Мурашов «Уилинг» 3 1 3,40 86,8 0 3 Пекса «Цинцинатти» 3 0 4,26 84,1 0 4 Хажеев «Блумингтон» 1 0 6,65 80,0 0

Среди полевых игроков продолжает выделяться Максим Андреев. Он и в прошлом сезоне демонстрировал высокую результативность в ECHL. Вот и на этот раз Максим начал чемпионат, идя по графику 1,83 очка за матч. А вот Максим Барбашёв — брат нападающего «Вегаса» Ивана — пока не может набрать и первое очко в новом сезоне.