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Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд, ещё 4 звезды — в топе НХЛ!
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
,
Александр Овечкин и Кирилл Капризов
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Ключевая статистика по 100+ представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» возвращается с ежемесячной рубрикой о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим первые промежуточные результаты по итогам прошедшего октября и по состоянию на сегодня.

НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин за несколько дней до старта сезона отказался от рекордного контракта с американским клубом, не став торопиться с продлением истекающего соглашения. 28-летний вратарь повысил ставки до предела, посчитав, что заслуживает получать ещё больше, чем $ 11 млн в год, и пока что полностью поддерживает это стремление своей игрой. На данный момент россиянин занимает второе место в НХЛ по числу выигранных матчей (6), а также располагается на аналогичной строчке и по проценту отражённых бросков (93,3%).

В свою очередь, выдавший потрясающий плей-офф и приведший «Флориду Пантерз» к первому в клубной истории Кубку Стэнли Сергей Бобровский пока далёк от оптимальной игры. 36-летний вратарь демонстрирует средние вратарские показатели, но уровень мастерства форвардов «Пантерз» настолько велик, что это не мешает команде одерживать победы. Насколько же будет хороша «Флорида», когда в ходе сезона прибавит ещё и Бобровский?

Почему Георгиева называют худшим вратарём на старте сезона НХЛ?
Беспросветный кошмар. Российский голкипер — худший в НХЛ на старте сезона
Беспросветный кошмар. Российский голкипер — худший в НХЛ на старте сезона

Не очень хорошо сложился старт сезона у Семёна Варламова в «Нью-Йорк Айлендерс», но у кого из россиян дела идут ещё хуже, так это у Александра Георгиева из «Колорадо Эвеланш» и Ивана Федотова из «Филадельфии Флайерз». Георгиев на локальном отрезке времени утратил статус основного вратаря в «лавинах», проиграв конкуренцию Юстусу Аннунену. В свою очередь, Федотов и вовсе переместился на роль третьего номера в «Филадельфии». Нижепредставленные сухие цифры статистики (сортировка в таблице произведена по выигранным матчам) неумолимо свидетельствуют, почему так произошло.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Шестёркин«Рейнджерс»962,2293,31
2Бобровский«Флорида»963,0889,20
3Василевский«Тампа»1062,5490,61
4Кочетков«Каролина»652,5189,30
5Сорокин«Айлендерс»732,2992,20
6Самсонов«Вегас»532,9590,60
7Тарасов«Коламбус»634,0286,00
8Варламов«Айлендерс»513,2187,60
9Георгиев«Колорадо»614,6282,20
10Федотов«Филадельфия»305,3582,10

Если говорить о полевых игроках, то российские звёзды НХЛ выдали потрясающий старт чемпионата. На момент написания этой статьи сразу двое россиян входят в топ-5 бомбардиров НХЛ. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 21 очком делит первую строчку, а уступающий ему одно очко форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров делит четвёртое место.

В топ-10 входит ещё и Артемий Панарин (18) очков из «Рейнджерс», но отдельные слова необходимо сказать о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. 39-летний россиянин начал регулярный чемпионат с семи голов в 11 матчах, благодаря чему сократил своё отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 точных бросков. Минувшей ночью Александр забросил 860-ю шайбу за карьеру в НХЛ, продолжив шаг за шагом приближаться к легендарной отметке.

Что творит капитан «Вашингтона» в начале сезона НХЛ?
Овечкин опять забил! Оформил 860-й гол в НХЛ, но его затмил бывший одноклубник
Видео
Овечкин опять забил! Оформил 860-й гол в НХЛ, но его затмил бывший одноклубник

Всего же в октябре – начале ноября в НХЛ было задействовано 49 (10 вратарей и 39 полевых) российских хоккеистов. Дебютные матчи в лиге провели нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков и выбранный в седьмом раунде драфта НХЛ «Колорадо» Никита Прищепов. 20-летний Прищепов стал вторым игроком из седьмого раунда за последние 20 лет (после локаута-2004/2005, когда седьмой раунд стал последним), дебютировавшим в лиге в год драфта.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Капризов«Миннесота»нападающий1121 (7+14)+124
2Кучеров«Тампа»нападающий1220 (10+10)+50
3Панарин«Рейнджерс»нападающий1118 (9+9)+42
4Овечкин«Вашингтон»нападающий1114 (7+7)+84
5Малкин«Питтсбург»нападающий1314 (3+11)04
6Барбашёв«Вегас»нападающий1212 (7+5)+50
7Марченко«Коламбус»нападающий1112 (4+8)+46
8Свечников«Каролина»нападающий1011 (5+6)-112
9Дорофеев«Вегас»нападающий1210 (7+3)+22
10Мичков«Филадельфия»нападающий129 (4+5)-88
11Наместников«Виннипег»нападающий129 (3+6)+100
12Сергачёв«Юта»защитник129 (2+7)-34
13Чинахов«Коламбус»нападающий118 (3+5)+60
14Бучневич«Сент-Луис»нападающий127 (4+3)+37
15Цыплаков«Айлендерс»нападающий127 (2+5)+110
16Кузьменко«Калгари»нападающий127 (1+6)-24
17Орлов«Каролина»защитник106 (3+3)+82
18Дадонов«Даллас»нападающий114 (2+2)+22
19Задоров«Бостон»защитник134 (0+4)+323
20Тарасенко«Детройт»нападающий103 (2+1)+10
21Куликов«Флорида»защитник133 (1+2)+64
22Проворов«Коламбус»защитник113 (0+3)+34
23Гавриков«Лос-Анджелес»защитник123 (0+3)+62
24Подколзин«Эдмонтон»нападающий123 (0+3)-39
25Минтюков«Анахайм»защитник102 (2+0)-30
26Михеев«Чикаго»нападающий132 (1+1)+44
27Любушкин«Даллас»защитник112 (0+2)04
28Романов«Айлендерс»защитник82 (0+2)+16
29Замула«Филадельфия»защитник82 (0+2)-100
30Хуснутдинов«Миннесота»нападающий112 (0+2)00
31Тренин«Миннесота»нападающий111 (0+1)+48
32Торопченко«Сент-Луис»нападающий101 (0+1)07
33Гущин«Сан-Хосе»нападающий101 (0+1)-26
34Мироманов«Калгари»защитник101 (0+1)00
35Костин«Сан-Хосе»нападающий70-44
36Алексеев«Вашингтон»защитник30+40
37Воронков«Коламбус»нападающий20-42
38Зуб«Оттава»защитник30+12
39Прищепов«Колорадо»нападающий1000

АХЛ

Ярослав Аскаров пока не пробился в НХЛ, но продолжает сиять в АХЛ. Игру за «Сан-Хосе», который последние три года не выходил в плей-офф, он начал с двух «сухарей» и в целом в октябре ни разу не проигрывал, после чего его признали лучшим вратарём месяца в АХЛ. Особенно это впечатляет на контрасте с его партнёром по команде Романовым, статистика которого оставляет желать лучшего.

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Не хуже Аскарова смотрится и Ахтямов, который из «Ак Барса» уехал в систему «Торонто». Лучшего начала заокеанской карьеры и придумать нельзя – четыре матча, четыре победы.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Мурашов«Уилкс-Бэрри»11196,40
2Аскаров«Сан-Хосе»551,295,92
3Ахтямов«Торонто»441,4794,11
4Романов«Сан-Хосе»213,51910
5Хажеев«Чикаго»103,188,50
6Жеренко«Спрингфилд»314,3785,40

Егора Соколова летом обменяли из «Оттавы» в «Юту», а потом отправили в АХЛ, где он идёт лучшим бомбардиром команды. Мощно начал сезон Иван Мирошниченко в «Херши», за первые пять матчей он забил пять голов, включая хет-трик в ворота «Кливленда».

Отличный старт взял и Виктор Неучев – в фарме «Баффало» он набирает в среднем по очку за матч. Для него это второй сезон в лиге, и такими темпами он должен с лихвой перекрыть личный рекорд результативности. Гораздо сложнее даётся переход на новый уровень его новому партнёру по команде Всеволоду Комарову. В QMJHL защитник впечатлял своими драками и бомбардирскими качествами, в «Рочестере» он сейчас четвёртый по количеству бросков, но пока голов не забивал и очки набирает редко.

Осваивается в системе «Торонто» Никита Гребёнкин – в основную команду после тренировочного лагеря он не пробился, но в АХЛ – четвёртый по очкам в «Марлис».

Шакир Мухамадуллин, получивший травму нижней части тела на предсезонке, только недавно восстановился и в октябре провёл за «Барракуду» один матч. А Василий Пономарёв продолжает залечивать травму и ещё за «Уилкс-Бэрри» не играл.

Продолжает чахнуть в АХЛ Денисенко – он один из худших в «Хендерсоне» по показателю полезности, и очки тоже даются с трудом. Пока что всё указывает на то, что Григорию пора возвращаться в Россию, возрождать карьеру.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Соколов«Тусон»нападающий810 (6+4)+14
2Мирошниченко«Херши»нападающий910 (6+4)+24
3Чибриков«Манитоба»нападающий66 (2+4)-20
4Тринеев«Херши»нападающий95 (3+2)+16
5Гребёнкин«Торонто»нападающий75 (2+3)-10
6Неучев«Рочестер»нападающий65 (1+4)+22
7Прищепов«Колорадо»нападающий64 (1+3)+38
8Новиков«Рочестер»защитник64 (1+3)+310
9Меркулов«Провиденс»нападающий74 (0+4)+16
10Николаев«Калгари»нападающий84 (0+4)-22
11Свечков«Милуоки»нападающий33 (2+1)+54
12Александров«Спрингфилд»нападающий63 (2+1)+32
13Грошев«Сиракьюз»нападающий73 (2+1)+45
14Денисенко«Хендерсон»нападающий63 (1+2)-614
15Петров«Бейкерсфилд»нападающий52 (1+1)+10
16Кудрявцев«Эбботсдорф»защитник82 (1+1)-22
17Кузнецов«Калгари»защитник102 (1+1)+94
18Дуда«Тусон»защитник72 (0+2)-50
19Комаров«Рочестер»защитник61 (0+1)06
20Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник10-10
21Осипов«Херши»защитник20-26
22Павлычев«Чикаго»нападающий30-20
23Чайка«Хендерсон»защитник40-30
24Мисюль«Ютика»защитник50-58
25Трикозов«Чикаго»нападающий60-40
26Грушников«Калгари»защитник100+22

CHL

Матвей Гридин, выбор «Калгари» в первом раунде драфта НХЛ этого года, сменил USHL на лигу Квебека, и этот переход даётся ему вполне неплохо. Он третий в «Шавинигане» по голам и четвёртый – по количеству очков. Любопытно, что на импорт-драфте CHL, где Гридин ушёл под общим первым номером, его выбирал «Валь-д’Ор», однако затем он был обменян в «Шавиниган», а в обратную сторону проследовал другой россиянин – защитник Эдуард Бондарь, в прошлом сезоне выступавший за «СКА-Юниор» в МХЛ.

Помимо него, в канадских юниорках появилось ещё несколько российских новичков. Для Анисимова, Варосяна, Вояги, Каримова и Скворцова это дебютный сезон в Северной Америке, ранее они играли в России. Ещё одна новая фамилия – Никита Михайлов. Внук легендарного Бориса Петровича Михайлова уехал в Америку ещё год назад и провёл сезон в Бостонской хоккейной академии, а в 17 лет перешёл на следующий уровень, в WHL. Теперь будем следить за ним в «Портленде».

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Медведев«Лондон», OHL843,2900
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Шавиниган», QMJHLнападающий1110 (3+7)+19
2Муранов«Калгари», WHLнападающий135 (2+3)-310
3Варосян«Оуэн Саунд», OHLнападающий115 (1+4)+212
4Каримов«Сарния», OHLнападающий135 (1+4)+118
5Горюнов«Шарлоттаун», QMJHLнападающий84 (1+3)-114
6Анисимов«Принс Джордж», WHLзащитник73 (0+3)+42
7Скворцов«Гуэльф», OHLзащитник112 (1+1)-62
8Фролов«Флинт», OHLзащитник112 (1+1)+16
9Бондарь«Валь-д'Ор», QMJHLзащитник101 (0+1)-54
10Михайлов«Портленд», WHLнападающий40-10
11Дианов«Ниагара», OHLнападающий4000
12Вояга«Шарлоттаун», QMJHLзащитник50-46

NCAA

NCAA – не самый популярный вариант для развития среди молодых российских хоккеистов. В этом году здесь пока что один наш новичок – проспект «Флориды» Владислав Лукашевич, который прошлый сезон провёл в USHL, став там третьим бомбардиром среди защитников. В университете Мичигана он пока очков не набирал.

У Рубцова – лучшего российского бомбардира NCAA в прошлом сезоне – нынешний чемпионат пока складывается не лучшим образом. В отличие от Айдара Суниева, который набирает в среднем больше очка за игру, много забивает и является лучшим снайпером команды университета Массачусетса.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Пенн Стейт541,7992,81
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Суниевун. Массачусетсанападающий79 (6+3)+44
2СардарянМичиганский технологический ун.нападающий43 (2+1)04
3ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий63 (2+1)+14
4Кабановун. Боулинг-Гриннападающий42 (0+2)00
5Спицеровун. Вермонтанападающий41 (0+1)+30
6Рубцовун. Аляска-Фэрбенкснападающий61 (0+1)00
7Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник61 (0+1)-12
8Лукашевичун. Мичиганазащитник60+20

USHL

О Студенческой хоккейной лиге Америки вы могли услышать несколько недель назад, когда начал разгораться громкий скандал вокруг форварда московского «Динамо» Ивана Рябкина. Клуб USHL «Маскегон Ламберджекс» неожиданно на официальном сайте объявил, что один из главных претендетов на топ-3 драфта НХЛ должен прибыть в их расположение в середине ноября. Однако 17-летнего форварда бело-голубых связывает трёхлетний контракт со столичным клубом, который он заключил всего несколько месяцев назад. Вполне возможно, что «Маскегон» заметно торопит события, форсируя ситуацию вокруг Ивана.

Что говорит сам Рябкин об этой ситуации?
Иван Рябкин отреагировал на информацию о своём переходе в американский клуб

Пока же в USHL зажигает российский нападающий Даниил Шлаин. 19-летний форвард родился в Москве, но уже много лет выступает в американских лигах. Нынешний сезон он начал с 14 очков в 13 матчах, благодаря чему входит в топ-5 бомбардиров всей лиги. Рядом с ним располагается и Артемий Низамеев из «Трай-Сити», набравший 12 очков в 14 встречах.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»722,5390,51
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Шлаин«Линкольн»нападающий1314 (5+9)+52
2Низамеев«Трай-Сити»нападающий1412 (6+6)-18
3Чалый«Сю-Фоллс»защитник109 (2+7)+42
4Морозов«Трай-Сити»нападающий146 (3+3)-22
5Клёпов«Сю-Сити»нападающий115 (3+2)-24
6Рыбаков«Сю-Фоллс»защитник115 (2+3)+112
7Власов«Сю-Фоллс»нападающий44 (4+0)+10
8Воронин«Янгстоун»нападающий124 (3+1)+16
9Семёнов«Омаха»нападающий82 (1+1)+22
10Кулебякин«Линкольн»нападающий1000
11Федотов«Грин Бэй»защитник60-30
12Катин«Омаха»защитник140-319

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне уже были задействованы четыре российских голкипера. Вряд ли планировал выступать в ECHL покинувший в межсезонье «Локомотив» Сергей Мурашов, но против новичка системы «Питтсбург Пингвинз» сыграл случай. Голкипер Тристан Джерри настолько слабо начал сезон в НХЛ, что был переведён в АХЛ для набора игровых кондиций, что, в свою очередь, привело к переводу Мурашова лигой ниже.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Бутеец«Тулса»423,2987,10
2Мурашов«Уилинг»313,4086,80
3Пекса«Цинцинатти»304,2684,10
4Хажеев«Блумингтон»106,6580,00

Среди полевых игроков продолжает выделяться Максим Андреев. Он и в прошлом сезоне демонстрировал высокую результативность в ECHL. Вот и на этот раз Максим начал чемпионат, идя по графику 1,83 очка за матч. А вот Максим Барбашёв — брат нападающего «Вегаса» Ивана — пока не может набрать и первое очко в новом сезоне.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий611 (3+8)+918
2Газизов«Тулса»нападающий79 (4+5)02
3Смирнов«Норфолк»нападающий76 (2+4)+26
4Тимофеев«Норфолк»нападающий76 (2+4)+527
5Кулаков«Аллен»защитник62 (1+1)-713
6Баканов«Вустер»нападающий61 (1+0)00
7Гурьев«Уичита»защитник31 (0+1)-12
8Кныжов«Цинцинатти»защитник51 (0+1)-72
9Барбашёв«Блумингтон»нападающий4000
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