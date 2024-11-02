КХЛ превращается в изгоя? Лига сама в этом виновата

Кажется, КХЛ ждёт новый удар.

Ещё даже не успел отгреметь скандал, связанный с побегом словацкого нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в Швейцарию, а лиге уже придётся заняться новой проблемой.

На днях на форуме 2024 E.H.C. Hockey Business Forum с участием Альянса европейских клубов в Мюнхене стало известно, что ИИХФ ввела так называемое чрезвычайное законодательство. На самом форуме прозвучало предложение, которое может поставить КХЛ в тяжелейшее положение.

«КХЛ отделилась от российской федерации хоккея в августе. ИИХФ ввела чрезвычайное законодательство.

Есть три категории организаций:

Члены ИИХФ; Организации, не являющиеся членами, но признанные ИИХФ (например, НХЛ); Другие (в данное время КХЛ, BCHL).

Если игрок нарушит свой контракт и подпишет соглашение с клубом в «другой» организации, то будет отстранён на шесть месяцев (от международных матчей, на период игры) и на три года от чемпионатов мира и Олимпиад.

КХЛ не связана правилами международных трансферов ИИХФ. Международная федерация хоккея не имеет отношения к контрактным вопросам, связанным с отъездом игроков из Континентальной хоккейной лиги. Клубы КХЛ из Беларуси, Китая, Казахстана по-прежнему находятся под юрисдикцией ИИХФ», — написано в сообщении Альянса европейских клубов в социальных сетях.

Что это значит для КХЛ? Ничего хорошего. Давайте разбираться, что может грозить лиге.

Матч ЧМ по хоккею Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС

Прежде всего, нужно понимать, что возможные санкции, описанные выше, — это лишь предложение, прозвучавшее на форуме. Впрочем, опасаться всё равно нужно. За два дня до этого мероприятия ИИХФ объявила о подписании меморандума о взаимодействии с Альянсом европейских клубов (EHC), Объединением хоккейных лиг Европы (Hockey Europe) и Лигой чемпионов по хоккею (CHL).

То есть организации находятся в постоянном контакте.

Если же говорить о конкретных последствиях, то в случае одобрения со стороны Международной федерации хоккея любой игрок, который решит перебраться в КХЛ при действующем контракте с клубом-членом ИИХФ, будет серьёзно наказан. Он не сможет играть за сборную, ещё и пропустит до трёх чемпионатов мира и Олимпиаду.

Иными словами, переманить хоккеиста так, как получилось у швейцарского «Лангнау» в случае с Криштофом, у клубов КХЛ не выйдет. В то же время на данный момент другие команды спокойно могут «уводить» игроков из нашей лиги.

Хоть в пункте номер 8 Регламента международных трансферов ИИХФ говорится про необходимость уважать контракты любых хоккейных организаций — как членов Федерации, так и тех, кто её членом не является, в тех же правилах важную часть занимает пункт под номером 9. Он-то и скрылся от глаз широкой публики. А ведь именно этот пункт объясняет юридическую чистоту побега Криштофа.

«Трансферы в/из организации(-й), не являющиеся(-хся) членами ИИХФ:

9.1 Трансферы игроков в/из организации(-й), не являющиеся(-хся) членами ИИХФ, но имеющие трансферное соглашение с ИИХФ, осуществляются согласно условиям, оговорённым в таком трансферном соглашении (это не касается КХЛ, поскольку у лиги нет трансферного соглашения с ИИХФ. — Прим. «Чемпионата»).

9.2 Любой игрок, выступающий в Действующей национальной ассоциации на условиях ограниченного трансфера, который переходит из данной национальной ассоциации для выступления в организации, не являющейся членом ИИХФ, и который затем желает перейти в любую национальную ассоциацию, являющуюся членом ИИХФ, должен запросить разрешение на переход у Действующей национальной ассоциации-члена ИИХФ, откуда он перешёл в организацию, не являющуюся членом ИИХФ, и у Домашней национальной ассоциации-члена ИИХФ.

9.3 Кроме случая, описанного в статье I.9.2, если игрок желает вернуться из организации, не являющейся членом ИИХФ, чтобы выступать за любую национальную ассоциацию-члена ИИХФ, не являющуюся его Домашней национальной ассоциацией, его Новая национальная ассоциация должна отправить запрос на трансфер данного игрока, а его Домашняя национальная ассоциация должна утвердить или отказать в запросе на такой трансфер.

9.4 В случае если игрок желает вернуться из организации, не являющейся членом ИИХФ, для выступления в Домашней национальной ассоциации-члене ИИХФ, а статья I.9.2 неприменима, то трансфер не нужен», — говорится в Регламенте.

Иными словами, в случае с Криштофом действует пункт 9.3: для перехода хоккеиста швейцарской федерации хоккея было достаточно просто получить разрешение от его «Домашней национальной ассоциации» — то есть Федерации хоккея Словакии. По словам президента ИИХФ Люка Тардифа, всё было сделано по правилам.

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Получается, КХЛ не у дел. Юридически как Криштоф, так и «Лангнау» всё сделали в рамках закона.

После этого побега высказывалось мнение, что теперь единственным потенциальным «рычагом» давления КХЛ на ИИХФ остаётся «похищение» хоккеистов из других лиг при действующем контракте.

В частности, об этом на своей странице в социальной сети написал, например, агент Алёша Пилко: «В ИИХФ сказали, что Криштоф может играть в Швейцарии, потому что КХЛ больше не является частью Федерации хоккея России. Это означает, что я как агент могу легко взять игрока из Европы и привезти его в Россию, не договариваясь о выкупе. Отлично!»

Теперь и этого варианта может не стать. Цена такого побега для любого хоккеиста будет слишком высокой. Деньги явно не покроют её.

Впрочем, эта ситуация должна напомнить КХЛ о другом. Ещё летом лига неожиданно отделилась от ФХР. И это, безусловно, плюс. То, что в нынешних условиях было единственным способом продолжить развитие нашего хоккея, попутно снизив зависимость от политических вопросов.

Но, как оказалось, всё было сделано настолько поспешно и необдуманно, что теперь КХЛ на самом деле может превратиться в изгоя. Как оказалось, лига не продумала самые важные вопросы: а как взаимодействовать с другими лигами, а как клубы будут совершать международные трансферы?

«Эта новость появилась на обсуждении на форуме, когда юридический директор ИИХФ Эшли Элерт объяснила, что последствием выхода КХЛ из ФХР является то, что лига классифицируется Международной федерацией хоккея как «Другая лига». Это означает, что ИИХФ больше не имеет полномочий пересматривать контракты КХЛ. Вот почему словак Михал Криштоф мог подписать контракт со швейцарским клубом, несмотря на то что у него был договор с клубом КХЛ.

При разрыве с ФХР КХЛ рассчитывала на тот же статус, что и НХЛ — «Не член организации». Таким образом, хотя НХЛ и не является членом ИИХФ как таковым, существует соглашение о взаимном уважении контрактов. КХЛ переоценила свои возможности», — написал глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в социальной сети.

А вот, кстати, что говорится в Регламенте ИИХФ про НХЛ:

«Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Американская хоккейная лига (АХЛ):

9.5. Несмотря на вышеуказанное в статьях 9.2–9.4, в случае если организация, не являющаяся членом ИИХФ, из которой переходит игрок, является НХЛ или АХЛ, применяется следующее:

a. Если игрок желает вернуться в свою Домашнюю национальную ассоциацию — член ИИХФ, то данная национальная ассоциация должна отправить запрос на трансфер, который будет или утверждён, или отклонён национальной ассоциацией, в чьей стране находится клуб НХЛ/АХЛ;

b. Если игрок, переходит в национальную ассоциацию — член ИИХФ, не являющуюся его Домашней национальной ассоциацией, тогда Новая национальная ассоциация — член ИИХФ должна отправить запрос на трансфер, который будет или утверждён, или отклонён Домашней национальной ассоциацией — членом ИИХФ и национальной ассоциацией, в чьей стране находится клуб НХЛ/АХЛ. В случае если Домашней национальной ассоциацией игрока является Федерация хоккея США или Федерация хоккея Канады, требуется утверждение только со стороны Домашней национальной ассоциации», — говорится в сообщении.

Александр Овечкин в матче НХЛ Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кажется, сейчас КХЛ пожинает плоды поспешности своего решения. Конечно, лига впервые получила независимость, сейчас она, словно ребёнок, набивает шишки. Да вот только такие шишки могут привести к серьёзнейшим последствиям.

Повторимся, отделение от ФХР было оправданно. С этим проблем нет. А вот с тем, что КХЛ оказалась к этому не готова — есть. От первых слухов до официального отделения лиги от ФХР прошло примерно три месяца. Зачем нужно было так спешить, если фундамент для этого ещё не успели создать? Или почему его начали закладывать так поздно, если решились двигаться в сторону такого решения раньше весны 2024 года?

Поговаривают, что ответом на этот вопрос является некий клуб, у которого возникли сложности с оформлением международных трансферов…

Так ли это на самом деле или нет — неизвестно. Официально никто ничего не заявлял (и, очевидно, не заявит). Но подобные слухи ходили и продолжают ходить. Да и недоумение от реализации по-настоящему отличной задумки сохраняется.

Тем не менее хочется сосредоточиться не на критике действий, которые остались в прошлом. Исправить их уже нельзя, но можно понять, какие ошибки были совершены, и исправить их в дальнейшем. Постараться избежать их в новых спорных ситуациях.

Но и тут поведение КХЛ оставляет вопросы.

«Мы получили гневное письмо от президента КХЛ Алексея Морозова. Они требуют, чтобы мы аннулировали контракт Криштофа. Почему мы должны это делать? Его трансфер одобрила Международная федерация хоккея. Для нас процедура была проведена по регламенту.

Если руководители КХЛ недовольны, пусть обращаются к Федерации хоккея России, которая является членом ИИХФ. Для нас этот вопрос закрыт», — сообщил глава Швейцарской национальной лиги Дэни Воше.

Люк Тардиф на вопрос, связывалась ли с ним КХЛ для обсуждения контрактного соглашения — своего рода меморандума, подобного НХЛ — с ИИХФ, рассказал нам: «Никто не связывался с нами по этому вопросу».

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Более того, КХЛ выступила со своим заявлением.

«Нарушение ИИХФ установленного ею же фундаментального принципа уважения контрактов и Регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию ИИХФ в отношении КХЛ и российского хоккея в целом, создаёт опасные прецеденты, способные разрушить механизм международных переходов, основанный на добросовестном поведении всех его участников.

КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми «Сочи» может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав. Лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу», — написано в обращении на официальном сайте КХЛ.

Что ж, получается, КХЛ решила не вступать в диалог с ИИХФ — ни для того, чтобы внести правки в Регламент, ни для создания меморандума-соглашения, подобно НХЛ, чтобы считаться «не членом организации, но признанным». Вместо этого лига пошла требовать уважение, когда швейцарцы поступили в соответствии с Регламентом, а за нашей лигой тянулся шлейф дела Ивана Федотова. Она же не вчиталась в сам Регламент, в котором всё было чётко разъяснено. А в конце ещё и обвинила ИИХФ, считай, в политической предвзятости, хотя — опять-таки, в соответствии с документами организации — швейцарцы ничего не нарушили, и это представители самой КХЛ не вчитались в документы, которые обязаны знать.

Обвинять других, когда вина полностью на тебе, ещё и приплетая острые темы, — это в корне неправильная позиция. Даже если не касаться вопросов морали. Это просто попытка обелить себя, и это не позволяет найти общий язык с теми, с кем его найти следовало бы.

Тут можно вспомнить и недавнее решение КХЛ оштрафовать «Спартак» за кричалки болельщиков. Ещё один не самый очевидный поступок лиги за последнее время.

В третий раз скажем, дабы избежать клейма «агенты ФХР». КХЛ поступила правильно, получив независимость. Но во многих остальных важных ситуациях пока справляется не лучшим образом.

Конечно, можно возразить: ситуация с «единственным рычагом» и так едва ли проявится. Разве так уж много игроков, которых можно переманить при действующем контракте, даже пока нет санкций, предложенных на мюнхенском форуме? Вряд ли. Кроме того, решение должно быть принято на конгрессе — либо ежегодном, либо осеннем. Осенний уже прошёл — следовательно, ИИХФ может одобрить предложение не раньше мая.

Да вот только суть не совсем в самом предложении.

Суть в том, что Альянс европейских клубов, увидев опасность, отреагировал на неё так, как это необходимо делать: вынес проблему на обсуждение и начал диалог с ИИХФ. КХЛ же этого не сделала. И что будет дальше, непонятно. Проблема с потенциальным отъездом вообще любого хоккеиста из нашей лиги сохраняется. Но сама лига не реагирует!

Можно, конечно, вновь кинуть камень в огород ИИХФ: мол, почему организация сама не рассмотрит эту проблему? Да вот только для Международной федерации хоккея здесь попросту нет проблемы. Её Регламент был утверждён задолго до отделения КХЛ. То есть это не какая-то инициатива, направленная на усложнение жизни нашей лиге, не «политически мотивированная позиция». Так что, если КХЛ что-то не устраивает, ей нужно самой выйти на диалог с ИИХФ. Ровно так же, как это сделал Альянс европейских клубов.

«Теперь КХЛ должна воевать с ИИХФ? Нет, ИИХФ всё сделала по регламенту, и к ней нет вопросов. Дело Криштофа — частная и небольшая история одного клуба и одного игрока, которые почему-то не смогли нормально договориться о расставании. Но у неё могут быть последствия. Сейчас произведён только предупредительный выстрел в воздух. Будем медлить — последует контрольный в голову. Я уже сказал, что надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней. В конфликте нет никакого смысла», — высказался чуть позже Пилко в интервью нашим коллегам.

Нельзя забывать, что разговор — это главное и единственное оружие, которым можно и нужно разрешать разногласия и конфликты. Все проблемы нужно решать словами, а не силой. Нельзя забывать об уважении и о дипломатии — равно как и видеть во всех врагов. Это всё-таки тоже люди, коллеги.

В противном случае будут страдать те, кто этого не заслуживает, те, кто этого недостоин. Просто из-за неспособности «верхов» разговаривать и выходить на диалог. Пока что пострадал только «Сочи». Но это может быть лишь началом.

Что будет дальше — неизвестно. Пока нам остаётся надеяться, что у КХЛ получится воспользоваться своей независимостью и начать диалог с коллегами из ИИХФ. Избежать новых страданий для тех, кто от лиги зависит. А у нас — не повторять ошибок КХЛ. Это и будет первый самостоятельный, огромный шаг к взрослению.