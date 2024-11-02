«Авангард» вырвал желанного игрока из плена «Спартака». Но адекватна ли цена за Заседу?

Новости из «Авангарда» льются рекой на фоне пока ужасного выступления «ястребов» в этом сезоне. За последний месяц омичи вернули Райана Спунера и Николая Прохоркина, вынужденно расстались с Линденом Веем, а сейчас завершилась давняя история, связанная с Матвеем Заседой. Форвард, который ещё в прошлом сезоне потерял место в «Спартаке» (а затем и в фарм-клубе красно-белых в ВХЛ «Химике»), давным-давно попал на радары омскому менеджменту, но москвичи категорически не желали отпускать свой актив задаром. Ходили слухи о безумных компенсационных запросах «Спартака», Заседа продолжал терять время и искал правду в арбитражных судах, КХЛ ничего не могла сделать, так как красно-белые действовали хоть и сомнительно с человеческой точки зрения, но в рамках регламента.

Казалось, что ничего нового в ближайшее время ждать по этой теме не стоит, к тому же прошла информация, что Заседа продолжит карьеру в белорусской лиге. Но субботним вечером «Авангард» объявил о долгожданной для клуба сделке. И мы узнали, что за экс-форварда «Спартака» «ястребы» отдали права на воспитанника омского хоккея Глеба Трикозова, а также 17-летнего защитника из системы клуба Владислава Ухмылова. Вероятно, это не самая великая компенсация, которую просил «Спартак» за всё это время, но и назвать сделку удачной для «Авангарда» язык не поворачивается. По крайней мере, прямо сейчас.

Неплотно следящий за российским хоккеем читатель наверняка задастся вопросом: «А кто этот Заседа, из-за которого такой сыр-бор?» Нападающему 25 лет, он уроженец Хабаровска, покинул систему «Амура» в 2018 году, перебравшись в «Авангард». В КХЛ за омичей Заседа сыграл пять матчей, в следующем же сезоне и вовсе не пригодился Бобу Хартли, проведя весь год между ВХЛ и МХЛ, так что вскоре был отпущен на вольные хлеба. Вернее сказать, обменян на деньги обратно в «Амур». В системе «Спартака» Заседа оказался в конце 2021 года, где вроде бы начал прогрессировать. Для начала показал хорошую статистику в «Химике», а в сезоне-2022/2023 ярко ворвался в КХЛ, набрав 23 (14+9) очка в 55 матчах.

Иван Морозов, Матвей Заседа и Павел Порядин в «Спартаке» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Прошлый сезон Заседа начал вполне нормально, если смотреть на статистику хоккеиста нижних звеньев – 7 (2+5) очков в 13 матчах. Но, видимо, Алексей Жамнов видел массу других проблем у форварда. Матвей пропал из основы «Спартака» и так и не вернулся в неё ни в прошлом, ни в нынешнем сезонах. Таким образом, текущее состояние Заседы предсказать совершенно невозможно. Понятно, что у него есть задатки снайпера – хороший бросок, умение выбирать позицию, чутьё. Но какой он прямо сейчас по ментальности, по командности, по физическому состоянию? Это всё-таки игрок уровня чуть выше ВХЛ, или он готов дальше прогрессировать в главной лиге страны? Как на нём скажется долгий простой, ведь он не играл с февраля?

Как ни крути, а Заседа – кот в мешке для «Авангарда». Да, хоккеист, которого в клубе уже когда-то держали в руках, но пример Александра Яремчука показывает, что это вовсе не гарантия успеха. При этом за самого хоккеиста можно только порадоваться: он вырвался из плена «Спартака», где ему не собирались давать играть.

Почему в «Авангарде» так заинтересованы в Заседе: Спортдиректор «Авангарда» прокомментировал интерес клуба к форварду «Спартака» Заседе

Особняком же в этой сделке стоит вопрос компенсации со стороны «Авангарда». За игрока с одним просто хорошим сезоном в КХЛ омичи отдали двух воспитанников (пускай в случае с Трикозовым это пока только права), плюс коллеги пишут ещё и про денежную компенсацию. Адекватная ли это цена?

В целом понятно, что Трикозов настроен покорять НХЛ, 17-летний Ухмылов пока не слишком котируется даже в МХЛ, а 15 миллионов для топ-клуба не деньги. Заседа же приедет играть здесь и сейчас, он должен быть предельно замотивирован после всех своих страданий, так что вроде как «Авангард» ничего не потерял, а приобрёл хоккеиста в основной состав.

Но проблема тут в том, что это уже не первая подобная сделка за последние годы, когда «Авангард» щедро раздаёт воспитанников в обмен на готовых хоккеистов. По совокупности уже кажется, что руководство «ястребов» использует свои активы вовсе не рационально, особенно с учётом того факта, что приходящие на их место игроки себя никак не проявляют.

Судите сами. В 2023 году «Авангард» отпустил в «Северсталь» Тимура Муханова и Тимофея Давыдова, получив взамен Игоря Гераськина и Дмитрия Соловьёва. Гераськин в Омске провалился, перед дедлайном уехал в Магнитогорск к своему тренеру Андрею Разину, с которым выиграл Кубок Гагарина. Приехавший в «Авангард» взамен Гераськину Дамир Жафяров тоже ничем не запомнился и в межсезонье перешёл в «Барыс». Что касается Соловьёва, то он сыграл за «Авангард» только на предсезонке, потом некоторое время провёл в ВХЛ и по ходу сезона отправился в систему «Спартака». Ну а Давыдов и Муханов продолжают выступать за «Северсталь». Не блещут, но играют стабильно в КХЛ и ещё должны расти под руководством филигранно работающего с молодёжью Андрея Козырева.

Уже в 2024-м «Авангард» в рамках сделки по голкиперу Михаилу Бердину расстался с Тимуром Колом – одним из самых перспективных защитников системы клуба. Сейчас Кол, конечно, не выдерживает конкуренции в обороне СКА, но Бердин-то и вовсе пока не сыграл ни одного официального матча за «Авангард». Он получил травму в предсезонном матче и с тех пор долго и загадочно восстанавливается.

Сейчас за Заседу «Авангард» отдаёт права на Трикозова – форварда с большим хоккейным талантом, но с не самым простым характером, который ему помешал зайти в КХЛ ещё в прошлой регулярке. Глеб в межсезонье уехал в Америку, там пока играет в АХЛ, и не факт, что пробьётся выше в силу целого ряда причин. Скорое возвращение хоккеиста на родину исключать точно нельзя, а в «Спартаке» уже не раз доказывали, что умеют раскрывать хоккеистов, которые стали не нужны другим клубам и не заиграли в НХЛ. Александр Пашин, Герман Рубцов, Иван Морозов не дадут соврать.

Глеб Трикозов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В августе 2023-го Антон Курьянов, тогда ещё генеральный менеджер «Авангарда», говорил мне в интервью правильную вещь, что Академия клуба работает не только на резерв основной команды, но и для создания обменного фонда. Действительно, всех перспективных воспитанников в клуб КХЛ не завести, кого-то разумнее выгодно обменять. При этом всеми подряд Омск, разумеется, не разбрасывается, и мы видим, как сейчас в «Авангарде» делают результат другие воспитанники системы – Семён Чистяков, Михаил Гуляев, Илья Рейнгардт, Никита Холодилин.

Но с выгодными обменами, как показывают примеры, у руководства «Авангарда» пока не клеится. Поэтому и не воспринимается сейчас сделка по Заседе как удачная и позитивная для омичей. Только сверхуспешная игра Матвея (ну и Бердина, конечно, по возвращении в строй) сможет заставить посмотреть на сделки с участием «кровинушек» «ястребов» под другим углом.