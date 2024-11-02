«Амур» без голов уже 300 минут, звёзды СКА растворились в Уфе. Итоги дня в хоккее

2 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей, а также рассказываем о других важных новостях из мира хоккея.

«Амур» в первом дальневосточном дерби сезона разгромно проиграл «Адмиралу»

Уже на первой минуте надежды «Амура» прервать кошмарную серию пошатнулись после шайбы Родевальда. Потом лучше не стало: за 20 минут хабаровский клуб пропустил ещё четыре шайбы, некоторые из них выглядели издевательски лёгкими для «Адмирала». «Амур» нанёс 37 бросков, но не смог пробить Василия Демченко: Леонид Тамбиев даже использовал тайм-аут, чтобы мотивировать команду сохранить «сухарь». Отставка главного тренера не помогла «Амуру» избежать пятого безголевого матча подряд. Хабаровчане без голов уже 307 минут, до антирекорда КХЛ осталось ещё 10 минут без голов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» победил СКА на домашнем льду

Игра в Уфе получилась очень весёлой, и это видно даже по статистике: две команды нанесли 145 бросков в сторону ворот, из которых до створа дошло 70. «Салават» мог забивать даже больше, чем четыре гола: команда не реализовала предостаточно контратак «два в один» и «один в ноль». Звёзды СКА не помогли: Тони Деанджело набрал очко в большинстве, но схватил «-2» и запомнился провалами в обороне, Евгений Кузнецов в третьем периоде схлопотал 2+10 за оскорбление арбитров. А вот «СЮ» наконец-то помогли победить и голы игроков из нижних звеньев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» всухую обыграл «Сочи»

«Леопарды» заиграли даже лучше после «дела Криштофа» и отъезда словака в швейцарскую лигу. Однако в матче с буксующим в последнее время «Спартаком» системная и самоотверженная игра сочинцам совсем не помогла. Дмитрий Николаев отразил все 24 броска, а ни один из игроков «Спартака» сегодня не набрал больше одного очка — но это не помешало команде победить 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Деанджело объяснил, почему решил перейти в СКА, а не в другой клуб КХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело объяснил, почему решил перейти в стан армейцев, а не в другой клуб КХЛ.

— Правда ли, что вы могли подписать контракт в другом клубе КХЛ?

— Да. Но решил этого не делать.

— Что заставило сделать выбор именно в пользу СКА?

— Решил, что СКА будет лучшим местом для меня.

— Почему?

— Хорошие игроки. Большой город с его образом жизни. Возможность побеждать, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Тони Деанджело дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

«Спартак» обменял права на Матвея Заседу в «Авангард»

Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Матвея Заседу в «Авангард». В результате обмена у московского клуба есть спортивные права на форварда Глеба Трикозова и защитника Владислава Ухмылова. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

25-летний Заседа провёл в «Спартаке» три сезона. В текущем чемпионате он не выходил на лёд в составе московской команды. Ранее он также играл в «Амуре», один сезон провёл в «Авангарде». 7 декабря 2023 года Матвей последний раз выходил на лёд в КХЛ, в ВХЛ за «Химик» он сыграл 49 матчей и заработал 36 очков.

20-летний Трикозов дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023, сыграв в общей сложности за два минувших сезона три матча в составе «Авангарда» и не набрав очков.

Ухмылов пока не дебютировал в КХЛ, в МХЛ он в текущем сезоне набрал три очка за 18 игр. В ВХЛ за «Омские Крылья» в предыдущем чемпионате Владислав набрал 21 очко в 71 встрече.

Тренер «Филадельфии» Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре Мичкова

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

«Думаю, он начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени, пространства и всего остального. У него будут некоторые проблемы при игре «5х5». Мы ожидаем этого. Не скажу, чему собираюсь учить Матвея, но если мы увидим ту же ошибку в плане неполной концентрации на игре… Я очень честен с ним насчёт этого. Я не кричу на него, я просто говорю, как здесь всё работает. То же самое касается остальных ребят из команды.

Матвей никогда не играл четыре матча за шесть дней, не играл в такой конкуренции (речь о выступлении Мичкова в КХЛ. — Прим «Чемпионата»). У него проблемы при игре «5х5», но в большинстве он здорово справляется. Как и любой игрок нашей команды, Матвей несёт ответственность за свою игру», — цитирует Тортореллу Sportsnet.

Евгений Артюхин рассказал, почему Сергею Звягину можно ещё поработать с «Авангардом»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о возможной отставке Сергея Звягина с поста главного тренера «Авангарда».

«Я считаю, что Звягину дали все шансы, ему дали возможность полностью набрать команду летом, подготовить её. Что не получилось — надо у него спросить. Главное — какая альтернатива Звягину есть в клубе, кого рассматривают на это место. Если хороший специалист с именем, который уже заявил о себе, то, конечно, можно попробовать, команде нужна встряска. А если рассматривают какого-то не очень опытного тренера, то и Звягину можно ещё дать поработать», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Матчи 3 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2