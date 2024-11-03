Суперзвезда «столичных» набрал три очка и повторил уникальное клубное достижение. А до Гретцки осталось всего 35 шайб!

Что творит Овечкин?! Забил 859-й гол в любимом стиле, а «Вашингтон» разорвал «Коламбус»

«Вашингтон» подходил к матчу с «Коламбусом» в статусе одной из лучших команд Востока. Хоть «столичные» и располагались только на четвёртой строчке, по потерянным очкам занимали первое место. Команда уверенно начала сезон, потерпев лишь два поражения за девять матчей.

Более того, игра «Вашингтона» стала значительно лучше, а его капитан Александр Овечкин наколотил уже пять шайб!

«Коламбус», в свою очередь, также удивил в начале сезона. «Блю Джекетс» забрались в зону плей-офф и временами дают отпор соперникам. «Синие мундиры» перед матчем с «Вашингтоном» находились выше, чем, например, «Айлендерс» и «Бостон»!

Впрочем, во встрече с «Кэпс» «Коламбусу» это не помогло. Уже на первой минуте «Вашингтон» вышел вперёд.

Защитник «столичных» Александр Алексеев из-за своих ворот отдал длинный пас в центр площадки на Овечкина, а тот, сыграв в касание, подкорректировал траекторию шайбы, продолжив её движение. Благодаря этому Алексей Протас смог убежать в контратаку два в одного. Белорус отдал на Дилана Строума, тот вернул — и Протас переиграл Даниила Тарасова. 1:0 спустя всего 56 секунд после старта матча!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Протас продолжил свою результативную серию, набрав баллы в третьем матче подряд. А Овечкин оформил 11-е (5+6) очко в сезоне.

Второго гола ждать долго не пришлось. Спустя всего 46 секунд «Кэпиталз» удвоили своё преимущество. Расмус Сандин выиграл борьбу за шайбу в центре льда, прорвался по флангу и отдал поперечную передачу на Коннора Макмайкла. Канадец прицелился — и эффектным броском попал в верхний угол. 2:0!

На восьмой минуте «Вашингтон» убежал в новую атаку. Якуб Врана справа набросил на ворота, Тарасов спас — но отразил щитком прямо на Эндрю Манджапане. Форвард быстро сориентировался и забил третий гол в матче — и для себя в этом сезоне!

На 15-й минуте «столичные» организовали ещё одну атаку. Строум вошёл в зону и отдал в зону чуть выше левого круга вбрасывания. Там уже поджидал Овечкин, который нанёс свой классический щелчок в касание — и шайба залетела в «домик» Тарасову!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ови забил свой шестой гол в сезоне и 859-й в карьере! Капитану «столичных» осталось всего 35 шайб до Уэйна Гретцки!

Кроме того, Овечкин набрал 2+ очка в третьем матче подряд и повторил уникальное достижение «Вашингтона». Александр стал лишь вторым хоккеистом в истории «Кэпс» в возрасте 39+ лет, кому удалось провести серию из трёх встреч с 2+ баллами. Ранее это удавалось сделать лишь Адаму Оутсу, который в сезоне-2001/2002 набирал 2+ очка как раз в трёх матчах подряд.

А ещё через 24 секунды Ник Дауд довёл счёт до разгромного — 5:0! Тарасов пропустил пять голов всего за семь бросков, но его решили на менять.

На старте второго периода «Коламбус» решил, что, кажется, пора отыгрываться. Дэймон Сиверсон нанёс бросок с ползоны и попал Логану Томпсону в «домик» — шайба медленно заползла в ворота «Вашингтона». 5:1!

Впрочем, счастье «Коламбуса» долго не продлилось. Уже на 25-й минуте Уилсон и Макмайкл убежали в контратаку, Том бросил — Тарасов спас. Шайба заметалась — быстрее всех сориентировался Коннор, наудачу бросивший с нулевого угла. Форвард попал в защитника «Блю Джекетс» Давида Иржичека, от которого шайба отскочила в ворота. Дубль Макмайкла!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во втором периоде игра в целом стала более качельной — инициатива переходила от команды к команде. Томпсон и Тарасов сделали несколько шикарных сейвов. Одно из спасений Даниила и вовсе должно войти в хайлайты сезона. Вратарь «Коламбуса», казалось, уже был отыгран, но успел выставить клюшку и сделать сейв в стиле Брэйдена Холтби в финале Кубка Стэнли — 2018. А попутно лишил хет-трика Макмайкла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 35-й минуте Кевин Лабанк отыграл ещё одну шайбу, но на перерыв «Коламбус» ушёл, всё ещё крупно проигрывая — 2:6.

Уже на старте третьего периода Строум и Овечкин убежали в контратаку два в одного. Дилан сблизился с воротами, но решил не пасовать, а бросить — и попал в штангу!

«Коламбус» поддавил «Вашингтон» в заключительной 20-минутке, в несколько раз перебросав соперника. Однако у «синих мундиров» не вышло преобразовать своё преимущество в голы.

А вот «Кэпс» смогли забить седьмой гол. На предпоследней минуте встречи «столичные» отлично разыграли шайбу, Овечкин отдал Строуму на пустые ворота — и тот не промахнулся.

Матч завершился со счётом 7:2 — разгромная победа «Кэпиталз»!

«Вашингтон» продолжил своё восхождение по турнирной таблице. «Столичные» уже третьи на Востоке. Овечкин продолжил свою погоню за Гретцки — он идёт в темпе на 49 голов в этом сезоне! Получится ли столько забить — ещё предстоит узнать. А пока что просто порадуемся ещё одному успеху Ови.