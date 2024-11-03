Очень редкая история из НХЛ! Там дебютировал необычный россиянин

На драфте НХЛ 2024 года было выбрано 26 российских хоккеистов. Среди них полно юных отечественных звёздочек, которые уже успели заявить о себе — и Иван Демидов, который сейчас феерит в СКА, и Егор Сурин, постепенно завоёвывающий место в основе «Локомотива», и Антон Силаев, в мгновение ока ставший одним из главных защитников «Торпедо», и его одноклубник Никита Артамонов — лучший бомбардир нижегородцев в этом сезоне, и даже MVP последнего Кубка Гагарина Илья Набоков.

Понятно, что ввиду своей занятости в нынешних клубах их дебют в сильнейшей лиге в мире в этом году был невозможен. Куда ближе к первому появлению в НХЛ уже в этом году был первораундник Матвей Гридин — один из немногих россиян, который на момент драфта играл в Северной Америке. Однако форвард, который уже подписал контракт новичка с «Калгари», сейчас выступает в юниорской лиге Квебека.

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Внезапно первым российским игроком класса драфта-2024, дебютировавшим в НХЛ, стал… Никита Прищепов. Многие из вас наверняка даже не обратили внимания на его имя в итоговых списках — Никита был выбран практически в самом конце седьмого (последнего) раунда, а позже него ушли только восемь человек. 20-летнего нападающего, являющегося воспитанником системы «Витязя», под общим 217-м номером забрал «Колорадо». К тому моменту Прищепов успел провести три сезона в составе «Викториавилла» в лиге Квебека, где в последнем году с 67 очками в 64 матчах регулярки стал четвёртым бомбардиром команды, а с 11 очками в 14 встречах плей-офф — только шестым.

«Лавины» сразу же выдали Никите контракт новичка и отправили в АХЛ. Там россиянин справлялся довольно-таки неплохо, набрав четыре очка в шести матчах. В обычных условиях это, конечно, вряд ли бы гарантировало ему вызов в основу «Эвеланш», однако во многом благодаря кадровой ситуации — сразу пять травмированных и ещё двое дисквалифицированных форвардов — Прищепов получил приглашение на игру с «Нэшвиллом». Хотя и в таких условиях подъём в «Колорадо» нужно было заслужить, с чем молодой нападающий успешно справился.

В матче с «хищниками» и состоялся его дебют в НХЛ — Никита стал всего третьим игроком с этого драфта, вышедшим на лёд в основе выбравшей его команды в официальных встречах. Кроме Прищепова, это были первый номер Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» и 13-й номер Джетт Лучанко из «Филадельфии» — россиянин оказался в неплохой компании. При этом он всего лишь второй игрок с 2005 года, выбранный в седьмом раунде и дебютировавший в НХЛ в год драфта.

«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» 2:5, но дебют Никиты даже без учёта предматчевой статистики выдался запоминающимся. За океаном очень высоко отзываются о его игре с «Предаторз» — Прищепов довольно быстро успел впечатлить не только болельщиков, но и прессу: «В сложившихся обстоятельствах он был невероятен в своём дебютном матче в НХЛ. У него было три отличных возможности отличиться, и каждая из них была в непосредственной близости от ворот. Он также сыграл жёстко, достаточно хорошо играя в тело. Это именно тот дебют, которого хочется видеть от паренька, который может стать хорошим игроком в будущем. Солидный дебют», — пишет Colorado Hockey Now.

Никита провёл на льду 13 минут и 30 секунд — это на минуту больше, чем у Николая Коваленко — совершил три силовых приёма и нанёс два броска в створ — действительно хороший дебют даже с точки зрения цифр.

Сразу же после окончания матча «Колорадо» отправил Прищепова обратно в фарм-клуб, однако хочется верить, что сегодня мы видели его в НХЛ далеко не последний раз.