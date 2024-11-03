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Дебют Никиты Прищепова в НХЛ, кто такой, первый россиянин с драфта-2024, Нэшвилл — Колорадо, статистика

Очень редкая история из НХЛ! Там дебютировал необычный россиянин
Дмитрий Сторожев
Дебют Никиты Прищепова в НХЛ
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Никита Прищепов прошёл путь от седьмого раунда драфта до основы «Колорадо» всего за несколько месяцев.

На драфте НХЛ 2024 года было выбрано 26 российских хоккеистов. Среди них полно юных отечественных звёздочек, которые уже успели заявить о себе — и Иван Демидов, который сейчас феерит в СКА, и Егор Сурин, постепенно завоёвывающий место в основе «Локомотива», и Антон Силаев, в мгновение ока ставший одним из главных защитников «Торпедо», и его одноклубник Никита Артамонов — лучший бомбардир нижегородцев в этом сезоне, и даже MVP последнего Кубка Гагарина Илья Набоков.

Понятно, что ввиду своей занятости в нынешних клубах их дебют в сильнейшей лиге в мире в этом году был невозможен. Куда ближе к первому появлению в НХЛ уже в этом году был первораундник Матвей Гридин — один из немногих россиян, который на момент драфта играл в Северной Америке. Однако форвард, который уже подписал контракт новичка с «Калгари», сейчас выступает в юниорской лиге Квебека.

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На драфте НХЛ — 2024 было выбрано 26 российских хоккеистов

Внезапно первым российским игроком класса драфта-2024, дебютировавшим в НХЛ, стал… Никита Прищепов. Многие из вас наверняка даже не обратили внимания на его имя в итоговых списках — Никита был выбран практически в самом конце седьмого (последнего) раунда, а позже него ушли только восемь человек. 20-летнего нападающего, являющегося воспитанником системы «Витязя», под общим 217-м номером забрал «Колорадо». К тому моменту Прищепов успел провести три сезона в составе «Викториавилла» в лиге Квебека, где в последнем году с 67 очками в 64 матчах регулярки стал четвёртым бомбардиром команды, а с 11 очками в 14 встречах плей-офф — только шестым.

«Лавины» сразу же выдали Никите контракт новичка и отправили в АХЛ. Там россиянин справлялся довольно-таки неплохо, набрав четыре очка в шести матчах. В обычных условиях это, конечно, вряд ли бы гарантировало ему вызов в основу «Эвеланш», однако во многом благодаря кадровой ситуации — сразу пять травмированных и ещё двое дисквалифицированных форвардов — Прищепов получил приглашение на игру с «Нэшвиллом». Хотя и в таких условиях подъём в «Колорадо» нужно было заслужить, с чем молодой нападающий успешно справился.

В матче с «хищниками» и состоялся его дебют в НХЛ — Никита стал всего третьим игроком с этого драфта, вышедшим на лёд в основе выбравшей его команды в официальных встречах. Кроме Прищепова, это были первый номер Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» и 13-й номер Джетт Лучанко из «Филадельфии» — россиянин оказался в неплохой компании. При этом он всего лишь второй игрок с 2005 года, выбранный в седьмом раунде и дебютировавший в НХЛ в год драфта.

«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» 2:5, но дебют Никиты даже без учёта предматчевой статистики выдался запоминающимся. За океаном очень высоко отзываются о его игре с «Предаторз» — Прищепов довольно быстро успел впечатлить не только болельщиков, но и прессу: «В сложившихся обстоятельствах он был невероятен в своём дебютном матче в НХЛ. У него было три отличных возможности отличиться, и каждая из них была в непосредственной близости от ворот. Он также сыграл жёстко, достаточно хорошо играя в тело. Это именно тот дебют, которого хочется видеть от паренька, который может стать хорошим игроком в будущем. Солидный дебют», — пишет Colorado Hockey Now.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Миттельштадт, Маккиннон) – 22:54 (pp)     1:1 Стэмкос (Йози, О'Райлли) – 28:31 (pp)     2:1 Сиссонс (Дель Гаизо, Л'Эрё) – 38:40     3:1 Йози (Стэмкос, Маршессо) – 45:15 (pp)     3:2 Маккиннон (Тэйвз, Макар) – 57:43     4:2 Форсберг (Нюквист) – 58:46     5:2 Нюквист – 59:19    

Никита провёл на льду 13 минут и 30 секунд — это на минуту больше, чем у Николая Коваленко — совершил три силовых приёма и нанёс два броска в створ — действительно хороший дебют даже с точки зрения цифр.

Сразу же после окончания матча «Колорадо» отправил Прищепова обратно в фарм-клуб, однако хочется верить, что сегодня мы видели его в НХЛ далеко не последний раз.

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