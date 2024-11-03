Самый дорогой хоккеист СКА получает смешное игровое время. Что происходит с Толчинским?

СКА ярко идёт по дистанции регулярного чемпионата КХЛ. У петербуржцев много побед, очень много голов – намного больше, чем у любого другого клуба КХЛ, за 23 игры армейцы уже практически выбили сотню. В таком карнавальном, атакующем хоккее у СКА раскрываются Василий Глотов и Захар Бардаков, Арсений Грицюк и Иван Демидов, Евгений Кузнецов и Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Валентин Зыков, Тони Деанджело и Александр Никишин.

Практически все, кроме Сергея Толчинского. Ему пока нет места на атакующем празднике СКА нынешнего сезона. В последнее время он не играет в большинстве, не выходит в ключевые моменты матчей, да и вообще время Толчинского на льду стремительно падает, напоминая айс-тайм какого-нибудь чекера из нижних звеньев, но никак не второго бомбардира команды образца прошлого сезона.

Сергей Толчинский Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Очевидно, что в нынешнем составе СКА у Сергея попросту нет достойной роли. Эта тенденция наметилась ещё на самом старте регулярки – по ходу первой игры сезона Роман Ротенберг усадил Толчинского (и всю четвёртую тройку нападения) на скамейку. Это уже был звоночек, ведь подобные вещи главный тренер СКА позволяет себе только в адрес тех хоккеистов, на которых не рассчитывает в полной мере. Допустим, Бардакова, Глотова, Кузнецова Ротенберг не усадит ни при каких обстоятельствах.

Дальше Толчинский вроде бы стал получать более-менее приличное время на площадке, но его статистика удручала, и где-то с середины октября Сергей ушёл на второй план. В последних матчах его игровое время переваливало за 10 минут только в трёх случаях. Во встречах с «Куньлунем» и «Витязем», когда СКА громил соперника, у команды всё получалось, а с лидеров было целесообразно снять нагрузку. И во матче с «Локомотивом», где Толчинский сыграл 11 минут из-за того, что в немилость Ротенбергу по ходу встречи впал другой крайний нападающий Владимир Алистров. В остальном у Толчинского – от четырёх до семи минут за матч. Крохи для такого игрока. Жалкие крохи для самого высокооплачиваемого хоккеиста команды, игравшего в прошлом сезоне в СКА в среднем по 17 минут.

Очевидно, что ситуация нездоровая. Но это не тот случай, когда нужно критиковать Ротенберга-тренера за то, что задвигает талантливого игрока. Нет, просто Толчинский проигрывает конкуренцию, вот и всё. И Сергею можно жаловаться только на самого себя, ведь он знал, куда шёл. Знал, что у СКА эксклюзивные возможности по мощному комплектованию состава, и стоит только дать слабину, как на его место придёт другой из гигантского резерва. Ведь Ротенберг не отличается сантиментами и легко разочаровывается в людях. Никита Серебряков и ещё куча других игроков не дадут соврать. В прошлом году Толчинский тащил СКА и был востребован, сейчас у него не пошло на старте сезона – и всё. Пока у СКА всё звенит и летает, нового шанса показать себя не предвидится, и это хорошо ещё, что Толчинский пока хотя бы проходит в состав. А то есть пример Борны Рендулича, который в последний раз переодевался на игру 10 октября.

Тут любопытно отмотать плёнку назад и вспомнить, как Толчинский оказался в СКА. В апреле 2023-го у Сергея закончился контракт с «Авангардом», в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина, MVP «золотого» для «ястребов» плей-офф, да и вообще именно в омском клубе Толчинский полноценно раскрылся в КХЛ. Переговоры с «Авангардом» у игрока были тяжёлыми. Сергей говорил, что в приоритете у него был Омск, но клуб выставил условие о переговорах без участия агента, а кроме того, «Авангард» не предложил Толчинскому пятилетний контракт, на который рассчитывал хоккеист.

А вот что в интервью «Чемпионату» говорил об этой истории тогдашний генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

— Толчинский заявил, что «Авангард» был для него в приоритете, но клуб выставил неловкое условие — вести переговоры без агента.

— Да, со стороны руководства клуба было такое условие. Но что неловкого в этом? Он же мог сказать: «Нет, я не готов, меня это не устраивает, я пошёл в другую команду». Но он пришёл разговаривать! Значит, согласен был на это, даже в том контексте, что он всё согласовывал с агентом. Многие сейчас пытаются что-то додумать, но он пришёл и разговаривал.

— Также Толчинский сказал, что вы не готовы были ему дать пятилетний контракт. Почему?

— Мы, кстати, на эту тему разговаривали ещё в середине сезона. Так, абстрагировались, просто контрактную тему затронули. И он спросил, почему у нас такие длинные контракты не практикуются. Так вот, с моей точки зрения, ещё в ситуации с Грицюком пятилетний контракт на бумаге был бы логичным. Но не в разрезе истории с Толчинским. Ведь если посмотреть регламент, то при расторжении контракта с хоккеистом для расчёта компенсации значение имеет только второй год договора, но не третий, четвёртый и пятый. Они, по сути, становятся формальностью. Так что можно хоть 10-летний подписать – работают всё равно только первые два года.

Толчинский сам сказал, что условие ведения переговоров без агента стало для него неприятным, но не решающим. Также не был ключевым финансовый вопрос, ведь в «Авангарде» Сергею предлагали даже больший оклад. Выходит, всё дело в длине контракта.

Но это максимально странно. Да, СКА дал Толчинскому пятилетний контракт, но нет совершенно никаких гарантий, что хоккеист отработает его в Петербурге до конца. Летом 2023-го это тоже было очевидно. Скорее, наоборот. Вот вы можете вспомнить игроков в современной истории СКА, которые подписали бы долгосрочный договор с клубом и отработали его полностью? В Петербурге огромная текучка хоккеистов, а главный тренер, как уже было сказано, имеет свойство быстро разочаровываться в людях. Четырёх- или пятилетний контракт в СКА совершенно ничего не значит, и удивительно, если для Толчинского именно этот аргумент стал решающим при выборе клуба в то межсезонье.

И вот сейчас Сергей видит, как это работает. У него просела результативность – и вот он уже в четвёртой тройке со смехотворным айс-таймом. Потому что конкуренция сумасшедшая. А пятилетний контракт – это никакая не защита для хоккеиста, а даже наоборот. Ведь если роль Толчинского в нынешнем сезоне продолжит оставаться такой незначительной для СКА, то очевидно, что летом именно его контракт на 77 млн рублей в год одним из первых попадёт под оптимизацию «кепки» армейцев.

Сергей Толчинский Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Толчинского на данном этапе его карьеры просто жаль. Грустно, когда смотришь видео, где находящийся в своём самом праймовом возрасте нападающий в одиночестве катается по опустевшему Ледовому, добирая кондиции после матча, где он вновь провёл лишь чуть более пяти минут. Сергей – это большой мастер, который иногда теряет вдохновение. Наверное, в любом другом клубе КХЛ были бы готовы ждать, пока это вдохновение к нему вернётся, не урезая игровое время и продолжая давать шансы. Но в СКА другая философия, другой подход. И Толчинский об этом знал, выбирая именно Питер для продолжения карьеры.

Что теперь? Очевидно, пока в СКА не собираются делать никаких движений по Сергею, так что ему просто остаётся ждать и работать на тренировках. И вдохновляться примером Арсения Грицюка, который год назад через раз проходил в состав армейцев, а сейчас является лучшим бомбардиром сезона КХЛ.

Ну а ещё вся эта история показывает, что потолок зарплат в лиге работает неидеально. Ведь жёсткие ограничения для клубов вводили в том числе для того, чтобы не происходило ситуаций, когда в напичканной звёздами команде кто-то из больших мастеров неизбежно выпадает из-за искусственно созданной конкуренции. В идеальном мире КХЛ просто не должно быть так, чтобы какая-либо команда легко обходилась без хоккеиста, которому выписана зарплата в 77 млн рублей. Но, как видим, до идеала нам ещё работать и работать.