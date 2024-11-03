Русский форвард зажигает в «Вегасе». И как Дорофеева просмотрели в КХЛ?

Летом 2020-го в КХЛ устроили крупный трёхсторонний обмен: сразу девять игроков сменили клуб. «Металлург» тем летом избавлялся от тяжёлых контрактов эпохи Геннадия Величкина, а Илья Воробьёв искал знакомых ему хоккеистов — тогда в «Магнитку» перешёл Николай Прохоркин, в итоге продержавшийся в команде лишь сезон. «Металлург» отдал «Трактору» сразу четырёх молодых игроков, среди которых был и Павел Дорофеев.

Дорофеев на тот момент считался одним из новых талантов магнитогорской школы, которая к тому моменту выдала несколько скудных выпусков. В сезоне-2019/2020 он был основным лимитчиком «Магнитки», при этом не просто числился в заявке, но и получал почти 10 минут за матч. «Они мне все говорят: «Ждём тебя». А я отвечаю: «Пока не до вас, ребята». У меня контракт с «Металлургом» до 30 апреля 2022 года. Сейчас все мысли о моей команде, я хочу помогать «Магнитке» побеждать», — говорил форвард об интересе со стороны «Вегаса», который выбрал Павла в третьем раунде драфта.

Владимир Брюквин, Павел Дорофеев. Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако в «Тракторе» прогресса не вышло. Дорофеев получил там четыре с половиной минуты… за весь сезон, проведя почти весь год в ВХЛ. «Хоккей такая штука — не получилось найти понимание с руководством клуба и главным тренером «Трактора». Ничего необычного», — кратко описал ту ситуацию игрок. Анвар Гатиятулин тогда сказал: «Поднимали его в первую команду, давали возможности, но на данный момент он не был сильнее игроков, которые находятся здесь». В результате в феврале 2021-го Павел уехал в фарм-клуб «Вегаса».

Через год Дорофеев высказался об этой ситуации даже жёстче: «По поводу моего развития шли одни разговоры, в которых мне должны были дать шанс в КХЛ, а на деле получилось совсем другое. И мы с агентом решили, почему бы не попробовать свои силы за океаном». Павел сказал, что никакого общения с Гатиятулиным не было.

Перед драфтом игровой стиль форварда описывался так: «Типичный русский вингер. Ловкие руки вместе с высоким интеллектом при владении шайбой позволяют Дорофееву хорошо контролировать игру в зоне соперника и быть в равной степени хорошим снайпером и плеймейкером. Без шайбы он не слишком вовлечён в прессинг соперника, но не отлынивает от игры в обороне, чаще стараясь действовать на перехвате и перекрывая сопернику пространство для передачи или броска». При этом большинство рейтингов ставили Павла аж в первый раунд, и его падение в середину третьего стало тотальной неожиданностью.

Дорофеев попал в специфичный клуб: из восьми игроков, выбранных «Вегасом» в первом раунде драфта, шестеро уже сменили команду. Молодые игроки никогда не были для «рыцарей» приоритетом, в Неваде всегда искали громкие имена. Поэтому о форсированном пути в основу не могло быть и речи: наверху чаще всего было занято, если только не случалось травм. Павел провёл всю весну 2023-го в основе после дедлайна обменов и успел забить свой первый гол в лиге, причём сделано это было головой!

«Каждый спортсмен, который хочет проявить себя на высшем уровне, желает забить свой первый гол не таким образом, каким получилось у меня. Наверное, все представляют себе, как обыгрывают пятерых соперников — ещё и вратаря вдогонку. Эта шайба надолго останется в памяти у людей. Как и у меня. На всю жизнь у меня останется в памяти этот гол», — говорил нападающий в интервью «Чемпионату».

Весна 2023-го для Дорофеева была мощной (девять очков в 18 матчах), но в плей-офф форвард не играл: в чемпионском походе Брюс Кэссиди доверился более опытным парням. Сезон-2023/2024 Павел провёл в основе, пусть зачастую оказывался в запасе. Несколько неприятных моментов выбивали Дорофеева из игры: в ноябре он лишился нескольких зубов после удара клюшкой в лицо от Брендана Галлахера. В феврале один из самых безбашенных защитников лиги Джейк Труба был дисквалифицирован на два встречи за удар локтем в лицо Дорофееву. В плей-офф Павел провёл лишь матч: на дедлайне «рыцари» снова устроили массовую закупку.

Однако этим летом неопределённость в статусе должна была исчезнуть. «Вегас» потерял многих значимых игроков из-за потолка зарплат — молодые игроки из системы неизбежно получали свой шанс. Дорофеев летом получил относительно скромное продление контракта на $ 1,85 млн, однако ожидалось, что российский форвард займёт место в топ-6: честных пахарей у команды было много, а тонких игроков — уже меньше.

И если в прошлом году Дорофеев часто менял звенья, то сейчас с первого же матча сезона получил место во второй тройке с Томашем Гертлом, которое пока что не покидает. Сравнительно недавно у чеха был успешный опыт с другим русским вингером, пусть и совсем иного игрового плана — с Александром Барабановым, который два года назад выдал лучший сезон в НХЛ. «Гертл играет в динамичном стиле, быстро проходит середину площадки и заходит в чужую зону с контролем. Дорофеев прекрасно дополняет его, принимая умные решения, когда получает пас», — пишет автор The Athletic Томас Дрэнс.

Павел Дорофеев Фото: Candice Ward/Getty Images

Эта парочка стала играть вместе ещё с предсезонки, где выдавала яркие концерты. Благодаря этому сайт Fansided перед началом регулярки предположил, что Дорофеев в новом году выбьет 30 голов: «В арсенале Павла есть немало классных приёмов, в том числе и обводки в стиле Дацюка. В новом году Дорофеев должен показать ещё больше моментов для хайлайтов», — писал сайт. «Я просто искал передачей Павла. Сейчас за его игрой весело наблюдать, он горяч и может забивать голы», — сказал Гертл после голевого паса на Дорофеева, ставшего для чеха 500-м очком в НХЛ.

При этом планировалось, что Дорофеев начнёт сезон слева, однако Кэссиди перевёл форварда на правый фланг. Этот шаг никак не помешал результативности, и даже наоборот. «Офисом» это назвать пока ещё сложно, но все три гола Павла в большинстве пришли либо из зоны перед правой штангой, либо из правого круга вбрасывания. Среди семи шайб есть и настоящие шедевры — например, этот гол «Лос-Анджелесу». Увы для болельщиков «Вегаса», Дорофеев «раздел» защитников «ЛА» уже при счёте 2:6 в концовке игры.

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В начале этого сезона много говорилось о звене Барбашёв — Айкел — Стоун, но тройка Хауден — Гертл — Дорофеев даже чуть опережает их по голам в пересчёте на 60 минут (5,41 против 5,29). Все смелые предсезонные прогнозы оправдываются, и помешать им может только одно: желание «Вегаса» получить ещё одну блестящую звенящую игрушечку. Павел с его продуктивностью, возрастом и удобным контрактом как раз мог бы стать ценным активом для очередной звезды — если такое желание снова у менеджмента появится.