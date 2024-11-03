Топ-матчи понедельника: «Каролина» — «Вашингтон», баскетбол и футбол

Начинаем новую неделю с ярких афиш: Первая лига в футболе, Капризов и Овечкин — в НХЛ и «Сочи» — «Спартак» в КХЛ!

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🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько ещё до 895?

«Вашингтон» отлично усилился летом, пригласив немало классных игроков и не потратив много активов — но вряд кто-то мог представить, что «столичные» так стартанут в этом сезоне. Александр Овечкин пока разносит всех хейтеров: команда вовсе не пытается любыми способами дотянуть его до рекорда — наоборот, Ови показывает себя и как распасовщик. Сможет ли превосходная оборонительная система «Каролины» справиться с этим?

🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: закроет ли канадский клуб Капризова?

Кирилл Капризов — лучший игрок НХЛ на старте сезона и пока явный главный претендент на «Харт Трофи». Неудивительно, что владелец «Миннесоты» якобы готов дать Кириллу любой контракт, только чтобы он остался в команде: форвардов лучше в истории клуба просто не было. «Торонто» на старте сезона пока шатает: крутой матч приходится на нестабильный.

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: финалисты НБА одолеют соперника без лидера?

Для «Орландо Мэджик» сезон стартовал просто великолепно – три победы в четырёх матчах. К огромному сожалению, в игре с «Чикаго» травму на финальных секундах встречи получил лидер команды Паоло Банкеро. Форвард выбыл как минимум на четыре недели, а его клуб после этого успел проиграть «Кливленду». «Даллас Маверикс» же пока обходят травмы стороной. Все лидеры в строю, а значит, Лука Дончич, Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон готовы продолжить своё восхождение на топовые позиции турнирной таблицы Западной конференции.

⚽️ 14:00: «Урал» — «Родина», Первая лига, 17-й тур

Интрига: уральцы прервут неудачную серию?

«Урал» в предыдущем матче победил «Балтику», что весьма статусно. Правда, дело было в Кубке России, а прямо за три дня до этого калининградцы екатеринбуржцев переиграли. В итоге «Урал» отстаёт от «Торпедо» уже на семь очков. И на столько же — от как раз «Балтики», если та дома окажется сильнее «СКА-Хабаровск», а задача не кажется невыполнимой. Да, впереди ещё полсезона, тем не менее конкуренция в Первой лиге бешеная. Упустишь двух соперников – останутся лишь места в стыках, а за них соискателей ой как много. «Родину» нужно побеждать при любых раскладах, тем более она не выигрывает шесть матчей подряд.

🎾 15:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Рыбакина шансы на выход из группы?

На старте третьего игрового дня на Итоговом чемпионате WTA сразятся две теннисистки, потерпевшие поражения на старте соревнований — Елена Рыбакина и Чжэн Циньвэнь. И та, которая проиграет второй раз, практически лишится шансов на попадание в плей-офф. Ранее спортсменки встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была теннисистка из Казахстана — на Уимблдоне-2022 и в Пекине-2023.

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервётся ли кризис нижегородского клуба?

«Торпедо» в честь Дня народного единства проведёт матч в специальной форме, общей со всеми клубами из Нижнего. Ради этого динамовцы даже согласились сыграть в белом на домашней арене. В турнирном плане клубы находятся на разных полюсах: «Торпедо» после атакующего всплеска уступило в нескольких встречах подряд, «Динамо» играет прагматично, но побеждает с минимальным преимуществом.

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🏒 17:00: «Сочи» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как закончится вторая подряд игра тех же соперников?

Вчера соперники уже встречались на сочинском льду, и «леопарды» не смогли забить команде, которая бо́льшую часть сезона испытывает немалые проблемы с обороной. «Сочи» после скандального отъезда Криштофа словно бы взбодрился, но бедной на имена команде теперь нужно набирать очки в каждом матче, чтобы бороться за восьмёрку.

🎾 18:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 4), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Соболенко вырваться в единоличные лидеры группы?

Игровой день в понедельник на Итоговом чемпионате WTA закроет матч между двумя теннисистками, уже добившимися по победе в группе, Ариной Соболенко и Жасмин Паолини. И та из них, кто добьётся на этот раз победы, практически гарантирует себе место в плей-офф. Девушки ранее встречались четыре раза, и счёт поединков у них равный — 2-2. Жасмин была сильнее на ITF100 в Илкли-2017 и в Индиан-Уэллсе-2022, а Арина — в Линце-2020 и в Пекине-2023.