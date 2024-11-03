Шалунов отметил юбилей и отказался драться, Рябкин сделал признание. Итоги дня в хоккее

«Локомотив» седьмой раз кряду обыграл «Трактор», а претендент на топ-3 драфта НХЛ — 2025 рассказал, останется ли он в России.

3 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей и также рассказываем о других важных новостях из мира хоккея.

«Локомотив» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Трактор» в гостях

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Артём Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров. За «Локомотив» забили Александр Радулов, оформивший дубль, Максим Шалунов, Павел Красковский и Степан Никулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В середине первого периода жёсткий силовой приём провёл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон на форварде «Локомотива» Артуре Каюмове. За партнёра по команде вступился Шалунов, спровоцировавший драку с американским форвардом. Победу в бою одержал более опытный Робинсон, так как Шалунов всем видом пытался показать, что драться он не будет. Тем не менее оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку, а Робинсон был дополнительно наказан двумя штрафными минутами за блокировку.

Стоит заметить, что гол, забитый в ворота «Трактора», стал для Шалунова 200-м в КХЛ. Максим стал 13-м игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб. Среди игроков, рождённых с 01.01.1993, Шалунов является лучшим снайпером.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр. Примечательно, что с учётом прошлого сезона «Локомотив» седьмой раз кряду обыграл «Трактор» в официальных встречах.

«Барыс» обыграл «Нефтехимик», у нижнекамцев третье поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в буллитной серии.

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий и Батырлан Муратов. За «Нефтехимик» забил Вячеслав Лещенко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это третья победа казахстанской команды за последние четыре матча. 17 и 18 октября в клубе произошли серьёзные кадровые перестановки. Место главного тренера занял Галым Мамбеталиев, а генеральным директором стал Нурлан Оразбаев.

«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 24 встречи. «Барыс» располагается на 11-й строчке, заработав 13 очков после 21 игры.

Иван Рябкин отреагировал на информацию о предстоящем переходе в американский клуб

Нападающий юниорской сборной России (U18) и системы московского «Динамо» Иван Рябкин прокомментировал информацию о переходе в клуб студенческой хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс». Ранее на официальном сайте клуба была опубликована информация о предстоящем переходе россиянина из системы московского «Динамо». Согласно заявлению американцев, один из главных претендентов на топ-3 драфта НХЛ – 2025 должен присоединиться к «Маскегону» после завершения Кубка Будущего.

— Что за история с американским клубом?

— Пока не могу вам ответить на этот вопрос, но это, похоже, сам клуб решил. Я ещё даже не думал об этом, — передаёт слова Рябкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

Главный тренер молодёжной сборной России рассказал о подготовке к Кубку Будущего

Главный тренер молодёжной сборной России (U20) Николай Воеводин рассказал о подготовке к турниру «Кубок Будущего». Традиционный международный турнир пройдёт в Санкт-Петербурге в «Юбилейном» с 7 по 10 ноября.

— Есть игра, есть материал, посмотрим, что у нас не получилось в игре (двусторонка между юниорской и молодёжной сборными России на тренировочном сборе в Новогорске. – Прим. «Чемпионата»). Ребятам сказали, что нужно реализовывать моменты и ценить их. У нас был немного усечённый состав в силу некоторых причин. С завтрашнего дня он будет полный. К турниру в Питере 7 ноября мы подойдём в полной боевой готовности.

— Чувствуется, что у молодёжной сборной России очень хорошее поколение? Есть Мичков в НХЛ, Демидов здорово выглядит в КХЛ.

— Есть ещё Артамонов, Силаев из «Торпедо». Мы ребят из КХЛ даже не приглашали. Сейчас у нас ребята, которые играют в ВХЛ и в МХЛ на ведущих ролях. Поэтому поколение хорошее, надо только работать усиленно.

— Если была бы возможность сыграть на международном турнире — насколько это поколение было бы успешным?

— Я думаю, что не затерялись бы, это точно. Россия всегда находится на ведущих ролях. Быстро бы перестроились и показали свой хоккей.

— Сложно настраивать ребят в нынешней ситуации?

— Если они спортсмены, то должны сами настраиваться и показывать свой максимальный уровень. Кроме сборной, есть ещё и клубный уровень, который они должны поддерживать. КХЛ – вторая лига в мире, ей надо соответствовать. На ребят смотрят скауты, тренеры сборной, клубов. Мотивация существует, — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.