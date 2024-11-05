Как развивается и живёт спортивная медицина в России. Яркие истории от врача «Локомотива»

Для многих болельщиков хоккейная команда ограничивается игроками и тренерским штабом, ведь на виду зачастую только они. Однако спортивный коллектив — это большой и отлаженный механизм, работающий как часы. Его важнейшей деталью, наряду с другими службами, является медицинский штаб, без которого просто невозможно функционирование и решение больших (да и не только) задач.

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев, работающий в клубе с декабря 2011 года, а ныне возглавляющий медицинский штаб железнодорожников, подробно и откровенно рассказал о всём медицинском закулисье и важности профессии доктора. Именно Рудычев и его коллеги по ярославскому клубу по итогам прошлого сезона КХЛ стали обладателями приза имени Андрея Зимина — бывшего врача «Локомотива», погибшего в авиакатастрофе.

«Хватит в нашей семье тренеров»

«Я сам из Губкина, что на Белгородщине, и стать спортивным врачом не планировал. Вырос в спортивной семье, отец — тренер. Неплохо в школе учился и занимался пулевой стрельбой, беговыми лыжами — это был мой любимый вид спорта, плаванием, лёгкой атлетикой. Да чем только не занимался! Наверное, всеми видами спорта, которыми раньше занимались дети, когда свободного времени было много, а сил и энергии хоть отбавляй. В 15 лет, кстати, стал мастером спорта и чемпионом России по летнему полиатлону.

Врач — профессия очень уважаемая в моей семье. В итоге всей семьей подумали, и отец решил: «Поедешь в мед поступать». Сказал, что хватит в нашей семье тренеров».

«Мне в голову пришла мысль: «Вот здесь бы я поработал»

«В детстве болел в футболе за киевское «Динамо», как, собственно говоря, и отец (улыбается), знал всех без исключения игроков, покупал футбольный альманах. А в хоккее — за киевский «Сокол». Но в основном смотрел только игры национальной команды – сначала СССР, а затем России.

Помню, как поступил в ярославский медицинский университет, начал учиться. На начальном курсе посетил игру между ярославским «Торпедо» и ТПС — международный матч, на котором чествовали и поздравляли с днём рождения врача ярославцев Андрея Зимина. Это 1997 год, если не ошибаюсь, матч Евролиги, победили 3:1. «Торпедо» в том сезоне стало чемпионом России.

Вот как раз тогда и мелькнула у меня в голове мысль: «Вот здесь бы я поработал!» На этом, впрочем, до шестого курса мысли закончились. После окончания вуза попросил ректора оставить меня на направлении «ЛФК и спортивная медицина». Сказал ему, что не буду работать в больнице, мне хочется себя проявить в спортивном направлении. Буквально через несколько месяцев появилась вакансия в волейбольной команде: врач-массажист. Ушёл туда на совмещение, через 10 месяцев стал врачом команды, помимо этого, стал врачом мужской молодёжной сборной России по волейболу. В итоге выиграли два чемпионата Европы и чемпионат мира с молодёжкой, а также чемпионат России с клубом. Несколько ребят с которыми работал — Соколов, Михайлов, Гранкин, Волков, Бережко — позднее стали олимпийскими чемпионами Игр в Лондоне».

«Биомеханика и физиология у людей одинаковая»

«Разницы в работе с волейболистами и хоккеистами, по сути, нет никакой, за исключением одного момента. В волейболе играют в основе семь-восемь человек, а вся команда — человек 14. У хоккеистов же 20 с лишним плюс ротация, и матчей значительно больше. Что касается травм, то в хоккее больше повреждений, нуждающихся в оперативном лечении. Но в волейболе мелких вопросов тоже хватает. Например, переломы пальцев для волейбола история гораздо более распространённая, нежели для хоккея. Однако даже такие травмы не так актуальны, если ты, конечно, не связующий. Так что в целом я не ощутил большой разницы при переходе из одного вида спорта в другой. Биомеханика и физиология у людей одинаковая. Пришлось быстро перестроиться, изучить другие травмы и их характер. Главное, что в хоккее больше работы, повышается энергозатратность. А конкретно в работе с отдельным человеком особой разницы нет.

Владимир Рудычев и Павел Красковский помогают Даниилу Тесанову покинуть лёд Фото: ХК «Локомотив»

При этом необходимо понимать, что ни один спортсмен не сможет полностью сконцентрироваться на играх или тренировочном процессе, если в его семье кто-то нездоров. Эмоциональное состояние будет уже не то. Поэтому в порядке вещей, что в наши обязанности входит работа с родными и близкими игроков, тренерского штаба. Если посмотреть на примеры в Европе, то там это везде и давно принято. У нас — аналогично. Мы тоже помогаем. Если у человека проблемы со здоровьем у кого-то из членов семьи, то сразу звонят нам, просят, чтобы кого-то пригласили, подсказали и так далее.

Кстати, организация «Локомотив» включает в себя центр спортивной медицины с одноимённым названием. Он не является частью нашей структуры, но это профильный центр, работающий с травмами спортсменов. В нём проходят медосмотры все ярославские спортивные команды».

«Спортивная медицина в России развивается, мы становимся лучше»

«Хоккей стал быстрее, площадки меньше. Физиологию стали изучать более подробно, изменился подход к лечению травм. Стали обходить несовершенства природы в восстановлении травм. То, что раньше могло затруднять реабилитацию, сейчас вполне решаемо. Но попадания шайбы, столкновения, неудачные падения, удары о борт — всё это осталось. Экипировка, защита, конечно, стали лучше. Подготовка у людей изменилась, работа тренеров, сохраняется баланс. Медицина стала чуть более грамотная, а в остальном — всё то же самое.

Игровой момент в матче «Локомотива» Фото: ХК «Локомотив»

Нынешняя спортивная медицина в России развивается, но есть ещё очень много направлений, в которых нужно углубляться и больше специализироваться в плане оказания помощи касаемо спорта. Улучшать работу по спортивному питанию, нужна программа добровольной антидопинговой сертификации. Мы становимся лучше, я это чувствую и вижу. Появляются хорошие спортивные травматологи — ортопеды, новые специализированные клиники, способные оказать помощь спортсмену-профессионалу. На высокий уровень выходит реабилитация. Однако дистанция длинная, работы ещё много. Ортопедия, травматология должна быть специализирована на спортивной травме. По-прежнему есть взаимоотношения с клиниками за рубежом, и это абсолютно правильно. В «Локомотиве» тоже сохраняют хорошие отношения с нашими зарубежными партнёрами, с которыми мы давно сотрудничаем».

«Все ребята раньше всех встают и позже остальных ложатся»

«Наш медицинский штаб в «Локомотиве» формировался не по принципу планирования, а по принципу обеспечения того объёма работ, который появляется. Начинали втроём, ещё при Петре Ильиче Воробьёве в Высшей лиге: я, массажист и техник. Со временем работы прибавлялось, становилось много бумажных дел, того, что нужно делать руками. Постепенно начали обрастать новыми людьми. Можно было справиться малыми силами, но качество бы точно упало.

Владимир Рудычев — второй слева Фото: ХК «Локомотив»

В итоге начали добавлять специалистов, ребят, которые занимаются своими направлениями, помимо общей рутины. Я занимаюсь по большей части планированием и обеспечением, организуя работу по распорядку, диагностике, реабилитации и профилактике. Мой коллега Алексей Колтунов — травматолог по первой специальности, так что ему и карты в руки, если дело касается амбулаторной хирургии и тому подобного, а также на нём вся медицинская статистика. Поверьте, это огромный пласт работы!

Штат массажистов я считаю нашей сильной стороной. Организованные, работоспособные, очень разносторонние, а главное — меганадёжные люди. Евгений Наумов здесь старший. У него всё на своих местах, всё вовремя, все расходники и продукты спортивного и дополнительного питания на учёте — порядок во всём. Руслан Леонтьев и Тимофей Абрамычев — реабилитологи команды. На них профилактика, кинезиология, физиотерапия. Эти ребята – проводники на сложном пути восстановления после травмы, да и профилактика с ними поднялась на такой уровень, что путей стало меньше, да и они короче (улыбается).

С появлением в команде Григория Саратова в команде преобразилось банное дело. Веники всевозможные — дуб, эвкалипт, берёза… У нас, к слову, огромный морозильник хвойных веников, литров 200 точно. А помимо этого — запарки, матрасы, букеты сухотравья, плюс мастерство и техника парения – баня стала серьёзным организованным процессом! Выделяю, наверное, главное в каждом, но всё взаимосвязанно, каждый участвует во всём: массажи, растирки, бутылки с водой, лёд, бани, купели, чай и печенье, просто поговорить — организация быта команды, чтобы в раздевалке было как дома — это вот всё они. Бригада! Практически невозможно прийти раньше, чем они на работу, чувство что они здесь всегда — раньше всех приходят и остаются дольше всех.

Медицинский штаб «Локомотива» на матче Фото: ХК «Локомотив»

Формально в медицинскую службу не входят техники, но и их я упомянуть тоже не могу. Тем более что у нас тут целая династия. О Тимофее Абрамычеве я сказал выше, а его отец Максим Викторович и старший брат Илья занимаются коньками, формой, шлемами. Да чем только не занимаются! Но это тема вообще для отдельного разговора».

«Гордимся, что медицинская служба «Локомотива» награждена призом имени Зимина»

«7 сентября 2011 года в момент трагедии с «Локомотивом» я оказался в Краснодаре. Был Кубок России по волейболу, находились в гостинице, готовились к отъезду домой. Наша на тот момент волейбольная бригада врачей была плотно связана с коллегами из хоккейной команды. Мне позвонил знакомый — и сообщил о случившемся.

С погибшим врачом того «Локомотива» Андреем Зиминым мы познакомились в 2003 году, на второй год моей самостоятельной работы. Общались скорее не как большие друзья, а как старший товарищ с младшим. Каждый год 31 декабря я с утра выезжал на старую тренировочную базу «Локомотива». На ней собирались все спортивные врачи Ярославля: доктор футбольного «Шинника», волейбольной команды, а от хоккейной — весь персонал. Играли в футбол, парились, общались-делились тонкостями профессии. Я с ними был знаком на протяжении восьми лет, часто был в гостях на арене. Андрей Валерьевич — знаковый человек. Гордимся, что наша медицинская служба по итогам сезона-2023/2024 награждена призом имени Зимина. Первый раз эту награду я брал в руки по итогам сезона-2011/2012. Ею тогдашний руководитель медицинской службы КХЛ Игорь Медведев посмертно наградил самого Андрея Зимина.

Сейчас мы активно общаемся с коллегами-врачами из других команд КХЛ. Я не замкнутый человек, стараюсь вступать в диалог со всеми. Есть клубы, с которыми контакт больше, есть те, с кем меньше. А с кем-то даже не знакомы и не пересекались, но таковых меньшинство».