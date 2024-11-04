Дмитрий Орлов отыграл 12 лет в «Вашингтоне», а теперь отгрузил бывшему клубу две шайбы и подарил «Каролине» победу.

Овечкин опять забил! Оформил 860-й гол в НХЛ, но его затмил бывший одноклубник

«Вашингтон» днём ранее просто растоптал «Коламбус» — 7:2. «Столичные» повторили клубный рекорд по количеству побед в первых 10 матчах сезона (их набралось восемь) и вышли на третье место на Востоке.

А Александр Овечкин тем временем продлил свою голевую серию до трёх матчей. Перед встречей с «Каролиной» на его счету было уже шесть шайб!

«Харрикейнз» также удачно стартовали в текущей регулярке. «Ураганы» одержали семь побед в девяти матчах и по количеству потерянных очков шли вровень с «Вашингтоном».

Именно «Каролина» захватила преимущество с первых минут встречи со «столичными». «Ураганы» создавали опасные моменты — у Андрея Свечникова был хороший шанс пробить Чарли Линдгрена, но партнёр, отдавая ему передачу, попал в конёк.

«Вашингтон» нечасто, но отвечал. Сначала Хендрикс Лапьер не смог переиграть Петра Кочеткова после выхода один на один. Потом Тревор ван Римсдайк не сумел пробить российского вратаря в ближнем бою.

А на 15-й минуте «Харрикейнз» открыли счёт.

«Вашингтон» потерял шайбу в чужой зоне, «Каролина» убежала в быструю атаку, Мартин Нечас подхватил шайбу и у синей линии передал её Дмитрию Орлову. Защитник прорвался по левому флангу и нанёс идеальный по точности бросок из центра круга вбрасывания, попав в верхний угол — в притирку со штангой. 1:0 — Орлов огорчил свою бывшую команду!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После этого соперники продолжили создавать опасные моменты, но ближе к концу периода «Вашингтон»» потихоньку начал просыпаться. Отчасти — благодаря самой «Каролине».

На 15-й минуте Свечников подарил «столичным» две минуты в большинстве. «Кэпс» не использовали эту возможность. А за 2:29 до конца периода и вовсе произошло нечто крайне редкое. Сначала Нечас нарушил правила, задержав соперника клюшкой, а следом ещё и Шейн Гостисбер получил две минуты за подножку. Всё это случилось в ходе одного игрового момента, поэтому «Каролина» резко и неожиданно оказалась на две минуты втроём против «Вашингтона»!

У «столичных» вновь долго не получалось создать что-то у ворот Кочеткова. Но на последней минуте Джон Карлсон отдал Овечкину, тот вернул, и защитник тут же опять сделал пас капитану. Александр размахнулся и бросил, как умеет и как любит, в касание из левого круга вбрасывания — гол! Ови забил седьмой гол в сезоне!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для нападающего эта шайба стала 860-й в карьере. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки всего до 34 голов!

Кроме того, Овечкин забил в четвёртом матче подряд. Это его 33-я результативная серия из 4+ встреч в карьере. Благодаря этому форвард вплотную приблизился в Марио Лемье, который удерживает этот рекорд. На счету канадца 34 таких серии.

Но на этом команды в первом периоде не остановились.

За 16 секунд до завершения периода «Каролина» не смогла вывести шайбу из зоны, её подхватил Брэндон Дьюхейм и перевёл на Ника Дауда. Тот бросил — Кочетков спас. Но шайба предательски для российского голкипера отскочила в защитника и поскакала в ворота. А на пятачке расторопнее всех оказался Дьюхейм, добивший шайбу в сетку. 2:1!

«Кэпиталз» ушли на перерыв с преимуществом в счёте. Но надолго сохранить его не смогли. На 23-й минуте Еспери Котканиеми поймал «столичных» на смене, отдав передачу из своей зоны под синюю линию гостей. Эрик Робинсон подхватил шайбу и проткнул на Нечаса. Мартин вышел один на один с Линдгреном, убрал её на неудобную и послал над ловушкой вратаря — 2:2!

А спустя ещё три минуты «Каролина» вновь вышла вперёд.

«Ураганы» заперли «Вашингтон» в его зоне и начали разыгрывать шайбу. Орлов отдал передачу Нечасу, тот сместился в центр к синей линии и вернул Дмитрию. А защитник показал, что не просто так 12 лет играл за «Кэпс». Орлов из вершины правого круга вбрасывания размахнулся и пальнул по воротам Линдгрена — дубль!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На этом давление «Каролины» не завершилось. «Ураганы» во втором периоде не позволили «столичным» ничего создать — но и сами не сумели упрочить преимущество. Хоть и перебросали «Вашингтон» за эти 20 минут аж в три раза — 18:6.

На старте третьего периода «Кэпиталз» получили отличную возможность сравнять счёт. Но в большинстве не сумели создать опасных моментов. Игра столичной команды к этому моменту совсем разладилась. Но и «Каролина» не могла забить. Орлов заработал две минуты большинства для «ураганов», но и хозяева не сумели увеличить свой отрыв.

На 50-й минуте Строум вывел Овечкина один на один с Кочетковым, Александр попытался обыграть соотечественника, но голкипер выехал из ворот и успел помешать форварду!

К середине периода «Вашингтон» смог поддавить и даже насесть на владения хозяев. «Столичные» заперли «Каролину» в своей зоне — и в итоге пропустили опасную атаку. Благо, Линдгрен оставил шансы команде. И после этого отбиваться пришлось уже гостям. Вратарь «Кэпс» крутился как белка в колесе — в какой-то момент хоккеисты так долго не могли вывести шайбу из своей зоны, что Чарли аж подпрыгнул, чтобы поймать её и немного перевести дух.

На последних минутах у Овечкина была возможность сравнять счёт, когда он ещё раз разрядил свой классический щелчок — Кочетков спас. А за восемь секунд до конца третьего периода, когда «столичные» сняли голкипера, Свечников забил в пустые ворота, установив итоговый счёт встречи — 4:2.

«Вашингтон» потерпел третье поражение в сезоне и не смог выйти на второе место в конференции. Вместо этого «Кэпиталз» упали на четвёртую строчку, пропустив вперёд «Каролину». «Харрикейнз», в свою очередь, одержали шестую победу подряд, а Орлов передал привет своей бывшей команде.