«Коварный злодей». Реакция Америки на дубль Орлова в ворота «Вашингтона»

Матч «Каролины» и «Вашингтона» привлекал внимание сразу по нескольким причинам. Во-первых, Александр Овечкин перед встречей имел трёхматчевую голевую серию и не прочь был её продолжить. Во-вторых, обе команды идут в лидерах Столичного дивизиона, который на данный момент можно назвать самым конкурентным во всей лиге.

Овечкин персональных фанатов обрадовал, забросив из своего «офиса» очередную шайбу, но его, безусловно, сегодня затмил другой россиянин – Дмитрий Орлов.

Не надо лишний раз говорить, насколько для Орлова принципиальна встреча с «Вашингтоном» — в этой команде он начал свой путь в НХЛ, выступал в ней больше 10 лет, а также выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Сам Дмитрий вот так охарактеризовал эмоции после матча: «Это непросто и морально, и эмоционально. 12 лет. Я играл с некоторыми из этих ребят и очень уважаю их как людей и как игроков. Это особенная и важная победа для нас. У нас хороший отрезок, мы выиграли шесть встреч, и мы всегда хорошо начинали, так что просто будем продолжать в том же духе и отталкиваться от этого».

В первом периоде «Каролина» полностью контролировала происходящее на площадке, однако долго не могла пробить Линдгрена. На подмогу пришёл Орлов, который вкатился в левый круг вбрасывания и отправил шайбу в ближний угол. Известный хоккейный блог из Вашингтона Russian Machine Never Breaks (RMNB) с юмором обыграл гол Дмитрия, написав: «Дмитрий Орлов снова забил. Источник, знакомый с ситуацией, достоверно нам сообщил, что он в другой команде».

Дмитрий Орлов Фото: ETHAN CAIRNS/AP Photo/ТАСС

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен после матча более подробно рассказал о пропущенных шайбах: «Орли умеет бросать шайбу… У него сильный бросок. Он попал в цель, шайба немного меняла направление. Возвращаясь назад, я сожалею, что не парировал оба его броска. Первый — просто чешу голову… Я думаю: «Как она попала в ворота, а не в мою ловушку?». Это просто необъяснимо. Но это хоккей».

На перерыв «Каролина» ушла, проигрывая в счёте – подвели удаления и потеря концентрации в концовке. Но второй период прошёл под стать первому, только с одним исключением – больше «Харрикейнз» себе не позволяли провалов. Одну из шайб вновь забросил Орлов, блестяще щёлкнув уже из другого круга вбрасывания. Пресс-служба «ураганов» не могла упустить такой момент и ласково подшутила над Александром Овечкиным: «Дмитрий Орлов, вы не имеете права забивать из этой точки».

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В итоге хозяева уверенно довели дело до победы, после чего Russian Machine Never Breaks выпустил обзор матча, где особое внимание уделил Дмитрию Орлову.

«Коварный злодей Дмитрий Орлов забил первым, нанеся красивый бросок с кистей на высоте ловушки Чарли Линдгрена… Мартин Нечас воспользовался неудачной сменой «Кэпиталз» и сравнял счёт, а затем жестокий негодяй Дмитрий Орлов нанёс бросок, вернув «Каролине» лидерство», — было написано в отчёте.

Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор был особенно доволен своим подопечным, обратившись к Дмитрию: «У нас здесь есть своя Русская ракета».

Уже на пресс-конференции он более обширно поведал об игре Орлова, рассказав, что бы он больше хотел видеть в исполнении россиянина: «У него отличный бросок. Мы бы хотели, чтобы он делал это чаще. Иногда он начинает использовать это оружие по-другому, но, когда у него появляется такая возможность, у него получается очень сильный бросок, и вы видели это сегодня вечером».

Сам Орлов скромно отреагировал на свои свершения, отметив роль Мартина Нечаса в этих шайбах: «Нечас сделал две хорошие передачи, когда выводил меня на ударную позицию, я бросил, и шайба попала в сетку. Это всегда приятно, но важно было провести хорошую игру».

Нет никаких сомнений в том, что Орлов провёл лучший матч в этом сезоне, символично, что произошло это в игре против бывшей команды. Возможно, такая голевая активность от Дмитрия побудит Бриндамора хотя бы на малом отрезке попробовать использовать россиянина в первой спецбригаде большинства, в которой сейчас играет Шейн Гостисбер. Думается, что для Дмитрия это станет сродни открытию второго дыхания.