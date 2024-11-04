Кучеров забил один из самых странных голов в карьере. И стал лучшим бомбардиром года в НХЛ

После поражения от «Миннесоты» «Тампа» отправилась в канадскую Манитобу, чтобы сыграть с пока лучшей командой регулярного чемпионата. «Виннипег» потерпел лишь одно поражение в 12 матчах на старте сезона, причём на домашнем льду во встрече с «Торонто». И начало игры с «молниями» намекнуло, что у «Джетс» возникнут серьёзные проблемы.

На седьмой минуте Брэндон Хагель успешно завершил штурм пятачка владений Коннора Хеллебайка, а через полторы минуты сработало большинство «Тампы». Никита Кучеров нашёл на пятачке Брейдена Пойнта, а тот забил в касание.

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«Виннипег» такое начало не смутило. «Джетс» завладели преимуществом и стали планомерно реализовывать план по камбэку. Начало положил Владислав Наместников, забросивший ещё в первом периоде свою третью шайбу в сезоне после грубейшей ошибки защитника «Тампы» Ника Пербикса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Перевернуть же игру «Виннипегу» удалось в начале второго периода. Счёт сравнял гигант Логан Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А Марк Шайфли через пару смен вывел хозяев вперёд, воспользовавшись ещё одним грубым «привозом» обороны «молний». На этот раз «отличился» опытнейший Райан Макдона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тут «Тампа» ввязалась в перестрелку. Уже через минуту счёт снова был равный – очередной гол в сезоне забил Митчелл Чаффи. В 12 матчах на старте этой регулярки американец уже забил четыре гола, и это столько же, сколько у него было за всю карьеру в НХЛ до нынешнего сезона.

А развязка встречи наступила в третьем периоде. Сначала «Виннипег» вновь вышел вперёд в большинстве — на это быстро ответил Никита Кучеров. Российский лидер «Тампы» забил, пожалуй, один из самых странных голов в своей карьере – он просто обозначил одной рукой намерение перехватить шайбу у находившегося на своём пятачке Наместникова, и всё сложилось максимально удачно для форварда «Лайтнинг».

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Но всё-таки с настойчивостью «Джетс» гости ничего поделать в итоге не смогли. Не прошло и минуты после гола Кучерова, как «Виннипег» уже вновь был впереди в счёте, и больше уже «авиаторы» ничего не позволили «Тампе». Победный гол на счету Дилана Сэмберга, а Наместников вскоре исправился за ошибку, отобрав шайбу в своей зоне у Хагеля и запустив атаку «Виннипега» на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку в матче поставил Коул Перфетти, «Виннипег» одержал очередную победу. «Тампе», возможно, сегодня не хватило Андрея Василевского в воротах, но ему тоже нужно отдыхать. Кучеров же набрал очередные два очка, всего у Никиты 20 очков в регулярке, одно результативное действие отделяет его от лидера бомбардирской гонки Кирилла Капризова. В снайперском же рейтинге Кучеров догнал Сэма Райнхарта, Нико Хишира и Коула Кофилда – у всех теперь по 10 голов.

А вот где Никите нет равных, так это в бомбардирском списке за календарный 2024 год. В период с 1 января у Кучерова теперь уже 103 (28+75) очка, в игре с «Виннипегом» он обошёл Натана Маккиннона.