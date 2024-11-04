Никаких жертв ради погони Овечкина. В чём секрет рекордного старта «Вашингтона»?

В прошлом году «Вашингтон» в плей-офф не зашёл, а буквально заполз. Гонка за последние места в восьмёрке напоминала немую комедию, где на одних падал кирпич, а другие спотыкались и улетали в канализационный люк. «Столичным» тоже досталось от судьбы: в последних встречах сезона команда потеряла из-за травм половину своей обороны, но всё равно выиграла три последних матча регулярки. Однако в целом по сезону «Кэпиталз» проиграли больше встреч, чем выиграли, были лишь 28-й атакой НХЛ и закончили чемпионат с разницей шайб «-37».

Проблем у прошлогоднего «Вашингтона» было предостаточно. Клуб больше не мог рассчитывать на самых звёздных центров: Бекстрём фактически завершил карьеру из-за травм, Кузнецов совсем сник и на дедлайне отправился в «Каролину». Травмы мучили и Ти Джея Оши, основной вратарь Дарси Кемпер провалил сезон, легендарное большинство бо́льшую часть сезона показывало чудовищную продуктивность. Груз этих проблем выглядел достаточно весомым, чтобы эксперты говорили о неминуемом закате «Вашингтона» и о том, что погоня за вечностью теперь команде важнее.

Однако сейчас всё это забыто. «Вашингтон» на старте сезона выиграл восемь игр из 11, повторив рекорд франшизы. «Кэпиталз» больше всех забивают в равных составах (3,92 гола в пересчёте на 60 минут) — и это разительный контраст по сравнению с прошлым годом. Такая результативность не является каким-то случайным скачком: «столичные» идут третьими по явным голевым моментам, вторыми — по созданным xG. Даже после поражения от сверхэффективной в регулярке «Каролины» команда остаётся в топе лиги по большинству показателей. Что же изменилось?

Об этом уже не раз говорилось летом, но селекционная работа «Вашингтона» была образцом для команды, находящейся в таком положении. Можно вспомнить, как мучительно «Детройт» лет 10 назад пытался продлить серию по выходам в плей-офф и на дедлайне раздал немало драфт-пиков, из которых потом выросли достойные игроки. «Столичные» не расстались ни с кем из своих молодых игроков, не отдавали пика первого раунда; обмен пика второго раунда на Эндрю Манджапане был компенсирован получением другого второго раунда на чекера Бека Маленстина. Если мы сократим в этом уравнении драфт-пики, то «Вашингтон» тем более остался в выигрыше.

Игроки «Вашингтона» Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

При этом никто из новичков «столичных» не был старше 30 лет. Это выгодно отличает команду от «Питтсбурга», чей средний возраст стремится куда-то к показателям «Детройта» начала нулевых. «Вашингтон» не гнался за одними лишь громкими именами, а сработал по позициям: омолодил и освежил четвёртое звено (Дьюхейм и Рэддиш), нашёл качественного недооценённого домоседа (Рой), вложился в талантливого защитника, который так и не сыграл в нормальной команде (Чикран). «Вашингтон» даже дал шанс «блудному сыну» и после просмотра вернул в состав скандального Якуба Врану.

Впрочем, объяснять прогресс команды одними лишь новичками и даже 18-й молодостью Овечкина нельзя. Спенсер Карбери год назад был назначен главным тренером команды благодаря успешной работе в фарм-клубе «столичных» – успешной как в плане результата, так и развития молодых игроков. Немалую часть нынешних игроков «Вашингтона» Карбери доводил до ума ещё в АХЛ.

В первую очередь это касается Коннора Макмайкла. Путь форварда, выбранного «Вашингтоном» в первом раунде драфта, не был лёгким: в позапрошлом сезоне он не попал в планы Питера Лавиолетта и провёл в основе лишь шесть встреч. В прошлом году некоторым казалось, что потолок Макмайкла — центр третьего звена. Однако в этом сезоне Коннор получил новых сильных партнёров и на старте регулярки выбил 12 очков в 11 играх. Особенно сильным вышел матч с «Рейнджерс»: 10 (!) бросков в створ, шесть явных голевых моментов и одна шайба в протоколе.

«Он словно бы был на каждом участке льда, легко мог забить четыре гола. Он постоянно нацелен на бросок, готов лезть на пятак», — сказал Карбери после той игры. Тройка Макмайкл — Дюбуа — Уилсон пока лидирует в «столичных» по игровому времени. Сам Коннор говорит, что в его игре в первую очередь появилась «уверенность», а также отмечает Дюбуа и Уилсона за то, что с ними легко играть. Возможно, ещё один фактор преображения Макмайкла — рождение первого сына.

Обращает на себя внимание и прогресс Алексея Протаса. «Протаса скоро должно прорвать — но мы не можем писать это каждое лето. Скоро наступает четвёртый год, как мы будем писать «Протас — будущее команды», — с иронией, но одновременно с надеждой подводил итоги прошлого сезона белорусского форварда сайт Russian Machine Never Breaks. Контракт на $ 3,37 млн в год, подписанный Протасом в феврале, казался в какой-то степени авансом — однако Алексей не успокоился после первой большой сделки.

Алексей Протас Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

Летом огромный (198/102) белорусский форвард усиленно работал над игрой без шайбы и тренировал единоборства. Теперь Протас делает множество грязной работы: то, как он грызётся в углах площадки, приводит не только к перехватам шайбы, но и к голам. «Я выхожу в звене с мастеровитыми игроками, и мы должны часто играть в чужой зоне. Мне необходимо выигрывать борьбу за шайбу, укрывать её, я фокусирую своё внимание на этом», — говорил Протас, чья тройка с Овечкиным и Строумом пока является самой результативной в команде в пересчёте на 60 минут. «Когда у тебя в звене два парня, которые чувствуют шайбу, тебе важно просто попытаться открыться и найти момент для броска», — говорит сам Ови. Стоит отметить, что и Протас, и Макмайкл забирают немало времени в меньшинстве.

В целом «Вашингтон» как команда стал гораздо агрессивнее и быстрее, чем в прошлом году — и комбинация из хороших новичков и развития своих игроков помогает Карбери играть в таком стиле. «С первых дней тренировочного лагеря был виден особый настрой», — говорит Тэйлор Рэддиш. Против команд, которые уже давно обучены играть в таком стиле, пока может не получаться: «Каролина» задавила «столичных» своим излюбленным стилем.

При этом у «Вашингтона» есть резервы для того, чтобы ещë прибавить. На старте сезона снова сбоит большинство: процент реализации чуть превышает 10%. При этом «Вашингтон» создаëт немало моментов «5 на 4» и идёт девятым в лиге по ожидаемым голам в неравных составах. Однако пока ожидаемая угроза плохо конвертируется в голы.

На фоне игры «Вашингтона» особенно забавно смотрится линия, которую продвигали канадские медиа: «Клуб жертвует будущим ради рекорда, всё пропало, надо было давно уходить в перестройку». Клуб никогда не ушёл бы в полную перестройку, пока там играет лучший хоккеист в истории «Вашингтона» — а теперь молодёжь показывает, что и она не хочет сливать сезоны.