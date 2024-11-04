Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 4 ноября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 5 ноября

Историческое поражение СКА, триллер «Торпедо» и «Динамо». Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 4 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Спартак» победил «Амур», уступая 0:2 по ходу игры, «Торпедо» продлило серию с очками до девяти матчей.

4 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
Б
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Уил (Пакетт, Гусев) – 00:17 (5x5)     1:1 Абрамов (Войнов) – 05:37 (5x4)     1:2 Свечников – 11:43 (4x5)     2:2 Рашевский (Комтуа) – 12:10 (5x5)     3:2 Уил (Менелл, Гусев) – 37:10 (5x4)     3:3 Свечников (Войнов, Абрамов) – 44:46 (5x4)     4:3 Гусев (Уил) – 46:28 (5x5)     4:4 Кагарлицкий (Бокун, Мисников) – 48:42 (5x5)     4:5 Мисников – 65:00    

«Динамо» и «Торпедо» выдали очередной захватывающий триллер. Нижегородцы пропустили от Джордана Уила уже на 17-й секунде, но довольно быстро сравняли, воспользовавшись большинством, а затем забили ещё и в меньшинстве. Бело-голубые ответили на это голом Рашевского, и всё это уместилось в одном только первом периоде.

Остаток матча был не менее интересным. На старте второго периода «Динамо» ещё раз вышло вперёд, но тренерский штаб «Торпедо» взял запрос на офсайд, и гол отменили. А вот шайба Уила незадолго до перерыва уже была легитимной.

Не успели гости реализовать большинство и отыграться в третьем периоде, как вскоре получили ещё одну пробоину, но и на неё нашли быстрый ответ. Победителя удалось определить только по буллитам – «Торпедо» взяло дополнительное очко и прервало серию поражений, которая насчитывала четыре матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5)     1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5)     2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)    

У «Куньлуня» в последний месяц побед немного, но СКА для них в этом сезоне – как красная тряпка для быка. Особенно после того, как две недели назад они получили от армейцев восемь безответных шайб на домашней площадке. Сегодня реванш получился пусть и не симметричным, но от этого не менее приятным.

СКА, пожалуй, смотрелся интереснее по первому периоду и привычно много давил, но Джереми Смит был надёжен, а на восьмой минуте хозяева подкараулили момент для контратаки, и Хадсон Элинюк открыл счёт. Только ближе к концу второго периода петербуржцам удалось восстановить равенство – Воробьёв выдал хитрый пас на Выдренкова, который беспрепятственно расстрелял ворота.

Такой счёт сохранился до конца основного времени, а в овертайме Рурк Шартье поставил точку и принёс «Куньлуню» историческую победу – первую над СКА на домашнем льду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Мальцев, Ружичка) – 28:36 (5x5)     0:2 Миронов – 41:03 (5x5)     0:3 Усманов (Ружичка, Рубцов) – 44:22 (5x4)     1:3 Тянулин (Тимашов) – 59:01 (5x5)    

«Спартак» вновь, как и два дня назад, одержал победу над «Сочи». В первом периоде красно-белым пришлось нелегко – южане были гораздо более активны и имели немало моментов открыть счёт, но не забивали даже в практически пустые ворота.

Во втором периоде атака «Спартака» заработала, и Андрей Локтионов открыл счёт, подсуетившись на пятачке. У сочинцев было достаточно попыток в большинстве, но после одной из них на старте третьего периода они упустили выход из бокса Андрея Миронова, который свободно выехал на ворота и увеличил отрыв гостей. Сразу же был забит и третий гол – Ружичка в окружении трёх соперников вывел на бросок Усманова, который сделал счёт 3:0. «Сочи» ответил лишь голом Тянулина на последней минуте и проиграл четвёртый матч подряд. «Спартак» же продлил свою удачную серию до трёх встреч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Готье – 30:02 (5x4)     1:1 Энас (Гросс) – 32:43 (5x5)     1:2 Чивилёв – 48:25 (5x5)     1:3 Калинин (Цицюра, Бусыгин) – 52:18 (5x4)     1:4 Бучельников – 57:50 (en)    

Принципиальный матч прямых конкурентов в турнирной таблице прошёл в Минске. На старте второго периода у минчан был идеальный шанс открыть счёт, когда они получили две минуты «пять на три», но «Витязь» смог отбиться, а позже и забил сам, реализовав своё первое же большинство. «Динамо» ответило на этом голом Сэма Энаса и в третьем периоде продолжило наседать на ворота Дорожко, но уже безрезультатно.

«Витязь» же оборонялся и ждал своего шанса, который представился на 49-й минуте. Андрей Чивилёв завершил быструю атаку, которую сам же и начал, а ещё через пару минут Сергей Калинин забил комичный гол пятой точкой, действуя на пятачке в большинстве. Окончательный счёт установил Дмитрий Бучельников – 4:1 в пользу «Витязя», несмотря на двукратный перевес «Динамо» по броскам. Команда Павла Десяткова догнала минчан в таблице по количеству очков, но по-прежнему занимает девятое место.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 5 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android