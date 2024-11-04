Историческое поражение СКА, триллер «Торпедо» и «Динамо». Итоги дня в хоккее

4 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

«Динамо» и «Торпедо» выдали очередной захватывающий триллер. Нижегородцы пропустили от Джордана Уила уже на 17-й секунде, но довольно быстро сравняли, воспользовавшись большинством, а затем забили ещё и в меньшинстве. Бело-голубые ответили на это голом Рашевского, и всё это уместилось в одном только первом периоде.

Остаток матча был не менее интересным. На старте второго периода «Динамо» ещё раз вышло вперёд, но тренерский штаб «Торпедо» взял запрос на офсайд, и гол отменили. А вот шайба Уила незадолго до перерыва уже была легитимной.

Не успели гости реализовать большинство и отыграться в третьем периоде, как вскоре получили ещё одну пробоину, но и на неё нашли быстрый ответ. Победителя удалось определить только по буллитам – «Торпедо» взяло дополнительное очко и прервало серию поражений, которая насчитывала четыре матча.

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У «Куньлуня» в последний месяц побед немного, но СКА для них в этом сезоне – как красная тряпка для быка. Особенно после того, как две недели назад они получили от армейцев восемь безответных шайб на домашней площадке. Сегодня реванш получился пусть и не симметричным, но от этого не менее приятным.

СКА, пожалуй, смотрелся интереснее по первому периоду и привычно много давил, но Джереми Смит был надёжен, а на восьмой минуте хозяева подкараулили момент для контратаки, и Хадсон Элинюк открыл счёт. Только ближе к концу второго периода петербуржцам удалось восстановить равенство – Воробьёв выдал хитрый пас на Выдренкова, который беспрепятственно расстрелял ворота.

Такой счёт сохранился до конца основного времени, а в овертайме Рурк Шартье поставил точку и принёс «Куньлуню» историческую победу – первую над СКА на домашнем льду.

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«Спартак» вновь, как и два дня назад, одержал победу над «Сочи». В первом периоде красно-белым пришлось нелегко – южане были гораздо более активны и имели немало моментов открыть счёт, но не забивали даже в практически пустые ворота.

Во втором периоде атака «Спартака» заработала, и Андрей Локтионов открыл счёт, подсуетившись на пятачке. У сочинцев было достаточно попыток в большинстве, но после одной из них на старте третьего периода они упустили выход из бокса Андрея Миронова, который свободно выехал на ворота и увеличил отрыв гостей. Сразу же был забит и третий гол – Ружичка в окружении трёх соперников вывел на бросок Усманова, который сделал счёт 3:0. «Сочи» ответил лишь голом Тянулина на последней минуте и проиграл четвёртый матч подряд. «Спартак» же продлил свою удачную серию до трёх встреч.

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Принципиальный матч прямых конкурентов в турнирной таблице прошёл в Минске. На старте второго периода у минчан был идеальный шанс открыть счёт, когда они получили две минуты «пять на три», но «Витязь» смог отбиться, а позже и забил сам, реализовав своё первое же большинство. «Динамо» ответило на этом голом Сэма Энаса и в третьем периоде продолжило наседать на ворота Дорожко, но уже безрезультатно.

«Витязь» же оборонялся и ждал своего шанса, который представился на 49-й минуте. Андрей Чивилёв завершил быструю атаку, которую сам же и начал, а ещё через пару минут Сергей Калинин забил комичный гол пятой точкой, действуя на пятачке в большинстве. Окончательный счёт установил Дмитрий Бучельников – 4:1 в пользу «Витязя», несмотря на двукратный перевес «Динамо» по броскам. Команда Павла Десяткова догнала минчан в таблице по количеству очков, но по-прежнему занимает девятое место.

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