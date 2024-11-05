Георгиев — худший, Шестёркин идёт к великому контракту. Как дела у наших вратарей в НХЛ

Недавно Мартин Бродо сокрушался, почему в Канаде сегодня нет сильных вратарей: «Мы пережили период, когда сильных канадских вратарей было много – я, Патрик Руа, Роберто Луонго, Кэри Прайс. Сейчас я не так уверен в наших вратарях, и я не могу назвать причину этой ситуации. Мы не воспитываем сильных голкиперов, как раньше. Американцы с Хеллебайком, Свейманом, Эттингером и русские с Бобровским и Василевским доминируют на этой позиции».

Канадские голкиперы нас сегодня особо не интересуют, поговорим лучше о наших: и о тех, кого отметил великий вратарь, и о тех, о ком он не упомянул. Действительно, уже не первый год идут разговоры о нашей сильной вратарской школе, возможно, лучшей в мире. Это уже своеобразная догма даже для тех, кто не так плотно интересуется делами и тенденциями, которые происходят в хоккее в последние годы.

Регулярный чемпионат в НХЛ идёт уже месяц, а это значит, что можно провести промежуточные итоги для российских вратарей.

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)

Количество матчей – 9

Победы – 6

Процент отражённых бросков – 89,2%

Коэффициент надёжности – 3,08

Игры «на ноль» — 0

Вратарь-чемпион, принёсший «пантерам» первый Кубок Стэнли в истории, на данный момент не входит даже в пятёрку российских голкиперов по основным статистическим показателям: процент отражённых бросков и коэффициент надёжности. Но вот парадокс – провалом игру Сергея ни в коем случае назвать нельзя. Бобровский не делает откровенных ляпов (почти), держит команду в игре в каждом матче, а также позволяет ей лидировать в Восточной конференции.

Но главное события произошло в матче с «Рейнджерс» — Бобровский одержал 400-ю победу в НХЛ, став первым российским голкипером в истории с подобным достижением. А также покорил отметку быстрее всех – всего за 707 матчей. Лундквист, Флёри, Бродо, Осгуд, Руа и Плант затратили на это больше матчей.

Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»)

Количество матчей – 5

Победы – 1

Процент отражённых бросков – 87,6%

Коэффициент надёжности – 3,21

Игры «на ноль» — 0

Статистика Варламова не является какой-то особенно чудовищной, но тут надо брать на вооружение другой факт – «Айлендерс» для победы обычно необходима почти безгрешная игра вратаря. Семён до сих пор не одержал ни одной победы в основное время, но то вина не только его – в матче с «Коламбусом» российский голкипер пропустил лишь раз, но его партнёры даже не сподобились на один гол.

Роль основного вратаря, которую Варламов примерил на себя после прихода в команду Патрика Руа в прошлом сезоне, ускользает из рук, но опытный 36-летний страж ворот должен реагировать на это правильно.

Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)

Количество матчей – 7

Победы – 3

Процент отражённых бросков – 92,2%

Коэффициент надёжности – 2,29

Игры «на ноль» — 0

Предыдущий сезон, который Сорокин заканчивал в роли «Феррари», стоящей в гараже, а также межсезонье, во время которого ходили слухи о проблемах Ильи со здоровьем, посеяли немало беспокойства. Но начало сезона постепенно развеяло его – Сорокин наряду с Шестёркиным входит в топ-5 лиги по ключевым статистическим показателем.

Илья Сорокин Фото: Jeffrey T. Barnes/AP/ТАСС

Вообще, можно сказать, что Илья – главная причина, почему «островитяне» ещё не поселились на глухом дне турнирной таблицы. Серость их игры компенсируется именно реинкарнировавшимся Сорокиным, который зачастую стоит на голове, но всё равно получает по три-четыре, как в последних двух матчах. Но давайте о положительном – Сорокин вернул былую форму и, вероятно, справился со своими проблемами, что не может не радовать.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Количество матчей – 10

Победы – 6

Процент отражённых бросков – 90,6%

Коэффициент надёжности – 2,54

Игры «на ноль» — 1

Когда речь заходит о Василевском, нужно правильно расставить акценты: говорить об Андрее как о лучшем голкипере мира, который завоёвывал кубки и совершал умопомрачительные спасения, или просто как об одном из лучших. Оттолкнёмся от второго варианта, потому что первый в разрезе «ожидания-реальность» будет зачастую разочаровывать, и вина это судящих.

Василевский лучше начал нынешний сезон, нежели предыдущий, в некоторых встречах совершил по 30+ спасений, а также «засушил» разошедшийся «Вашингтон», но были и провальные матчи, как с «Торонто», где Андрей досрочно покинул лёд. Голкипер «молний» показывает хорошую игру, но, кажется, ресурсы заиграть ещё лучше есть. И их немало.

Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»)

Количество матчей – 6

Победы – 1

Процент отражённых бросков – 82,2%

Коэффициент надёжности – 4,62

Игры «на ноль» — 0

Ещё несколько лет назад перед «Рейнджерс» стоял выбор, на кого сделать ставку: на Георгиева или на Шестёркина. Что ж, в Нью-Йорке не прогадали. Среди вратарей, сыгравших минимум пять матчей, Георгиев абсолютно худший – как по коэффициенту надёжности, так и по проценту отражённых бросков.

Ответственности снимать с Георгиева никто не намерен, но в этом кошмаре виноват не только россиянин. Оборона «Колорадо» в начале сезона представляла собой набор мальчишек, вышедших погонять шайбу во дворе. Георгиева раз за разом буквально бросали на «расстрел», а тренерский штаб не хотел давать в первых пяти матчах психологически отдохнуть голкиперу, мотивируя это тем, что они верят в него. В итоге произошла удивительная накладка: Георгиев уступил место в воротах, а «лавины» начали выходить из кризиса и побеждать. Именно поэтому дальнейшая судьба Александра туманна.

Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»)

Количество матчей – 6

Победы – 5

Процент отражённых бросков – 89,3%

Коэффициент надёжности – 2,51

Игры «на ноль» — 0

Пётр, хорошо проявивший себя в прошлом сезоне, начал чемпионат, ровно деля время с Фредериком Андерсеном. Но датчанин вновь угодил в лазарет, что открывает перед Кочетковым вымощенную дорогу к роли твёрдого первого номера.

Пётр Кочетков Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Манера игры российского вратаря никак не поменялась: он продолжает играть максимально активно, в каких-то моментах – эксцентрично, где-то это даже идёт в ущерб, как в матче с «Ванкувером». Если же брать в целом, то обычно Кочетков забирает «свои» броски, не ставя команду в затруднительное положение. Как мы знаем, в «Каролине» бо́льшего в регулярном чемпионате и не требуется.

Илья Самсонов («Вегас Голден Найтс»)

Количество матчей – 5

Победы – 3

Процент отражённых бросков – 90,6%

Коэффициент надёжности – 2,95

Игры «на ноль» — 0

В прошлом году Самсонов вдоволь покатался на американских горках: началось с драфта отказов, продолжилось чудесным преображением, а закончилось звонким провалом в плей-офф. Понятно, что такая нестабильность Ильи сказалась на акциях голкипера на рынке свободных агентов, но «Вегас» не стушевался и пригласил россиянина на роль второго-третьего номера.

Илья Самсонов Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Очевидно, что это последний шанс Самсонова остаться в НХЛ, и пока он им пользуется. Илья провёл пять матчей, выиграл три из них, а в проигранной встрече с «Флоридой» совершил аж 45 спасений. Осталось одно – поддерживать этот уровень игры.

Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»)

Количество матчей – 6

Победы – 3

Процент отражённых бросков – 86,0%

Коэффициент надёжности – 4,02

Игры «на ноль» — 0

О Тарасове мало говорят, и делают это неспроста: складывается ощущение, что Даниил немного затормозил и застрял в одной точке. К тому же «Коламбус» — не та команда, где вратарь способен показывать блестящую (или хотя бы хорошую) статистику.

Летом ситуация стала только хуже, но «жакеты» удачно провели старт, в чём заслуга и российского голкипера, который начал отвоёвывать роль первого номера у Мерзликина. Правда, команда всё так же много пропускает, но то вина в большинстве своём обескровленной обороны «Коламбуса».

Иван Федотов («Филадельфия Флайерз»)

Количество матчей – 3

Победы – 0

Процент отражённых бросков – 82,1%

Коэффициент надёжности – 5,35

Игры «на ноль» — 0

Партнёр Георгиева по несчастью в первый месяц регулярки. Хороший контракт, данный авансом, пока полностью не оправдывает себя, Федотов с треском провалил старт и сейчас является третьим вратарём команды.

Этот факт подтвердил главный тренер «Филадельфии»: Торторелла заявил, что Колосов вытеснил Федотова с места второго вратаря «Филадельфии»

Чисто по-человечески Федотова искренне жаль: поход в армию сказался не только в игровом плане, но и в психологическом. Иван играет неуверенно, постоянно даёт соперникам возможность на добивание, а также неприлично много пропускает в «домик». Правда, и команда особенно не помогала россиянину. Как Федотов выберется из сложившегося положения, понять трудно.

Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Количество матчей – 9

Победы – 6

Процент отражённых бросков – 93,3%

Коэффициент надёжности – 2,22

Игры «на ноль» — 1

Многие удивились, когда Шестёркин не согласился на контракт в $ 11 млн, но теперь понятно, что Игорь ничуть не переоценил себя. Российский голкипер идёт в топ-2 лиги по проценту отражённых бросков и в топ-3 – по коэффициенту надёжности.

Несмотря на то что в «Рейнджерс» собрано звёздное нападение, иногда случается такое, что на всех нападает какое-то коллективное затмение, которое снижает продуктивность в атаке. Именно в эти моменты Игорь берёт всё в свои руки и выигрывает матчи для «синерубашечников». Скорее всего, Шестёркин с агентом продавит менеджмент «Рейнджерс» и выбьет максимально жирный контракт. Он это заслужил.