В Чехии бьют тревогу — клуб Ягра может стать бездомным? Что ждёт «Кладно»

Тёмные тучи сгустились над клубом 54-летнего Яромира Ягра. Чешские СМИ бьют тревогу — «Кладно» может стать бездомным.

«Эта аренда несла для хоккея золотые яйца»

Городские власти в конце октября решили разорвать контракт аренды «ČEZ-Арены», на которой играют «рыцари», сообщает портал Sport.cz. Город пошёл на такой шаг после того, как клуб перестал выполнять свои обязательства, а именно не выплатил аренду за полгода. Оказывается, Ягр ещё летом попросил город отменить выплату, но власти отказались это сделать. На последующее напоминание о необходимости оплатить задолженность клуб не ответил, и теперь власти готовятся принять решительные меры.

Арена принадлежит городу, который сдаёт её в аренду компании Hokej Kladno, директором которой является Ягр. Договор был заключён ещё в 2013 году и должен действовать до 2032 года, по нему клуб ежегодно должен выплачивать в городскую казну 2 млн чешских крон. При этом город берёт на себя все обязательства по содержанию и обслуживанию стадиона, включая выплату зарплат сотрудникам. На это из бюджета выделяется около 30 млн крон в год.

«Эта аренда несла для хоккея золотые яйца. Все доходы от сдачи в аренду льда, ресторанов, кафе, продаж билетов – всё шло клубу. Поэтому нам надо остановиться и подумать, почему Яромир Ягр не может соблюсти долгосрочный контракт и выплатить 2 млн крон, когда этот контракт принёс ему около 40 млн.

Я мои коллеги в администрации города поддерживаем хоккей и хотим это делать, но и другая сторона должна этого хотеть. Мы готовы вести переговоры и налаживать отношения и никогда не бросим хоккей. Однако так продолжаться не может», — возмущается мэр Кладно Милан Волф.

Критика Ягра от властей города

2 млн крон – это всего около € 79 тыс. Для Ягра, заработавшего за карьеру миллионы долларов, сумма должна быть несущественной, и непонятно, почему он отказывается её выплачивать. Однако у него натянутые отношения с городскими властями. Ещё весной Волф жёстко раскритиковал Ягра и возложил на него вину за то, в каком положении находится «Кладно».

«Многие болельщики считали Яромира спасителем хоккея в Кладно. Но вместо расцвета хоккея мы видим только ужасные результаты. Это мы ещё не говорим о продаже десятков игроков в другие клубы, за что Яромир получил миллионы крон, но это никак положительно не повлияло на уровень команды. Очевидно, что с хоккеем в Кладно всё не слава богу. Считаю, это провал руководства, потому что в других городах Чехии всё работает совершенно иначе, когда есть такая поддержка владельца. Наверное, пришло время Ягру уйти от руководства хоккеем в «Кладно». Грустно, что в Питтсбурге его 68-й номер висит под сводами арены и весь стадион аплодирует Яромиру, в то время как фанаты его родного клуба плачут», — говорил мэр.

В этом сезоне Волф не заложил в городской бюджет субсидию для основной команды «Кладно», которая ранее составляла 5 млн крон, и сохранил меры поддержки только для молодёжной команды, на которую выделил 8,5 млн крон.

Город готов к новым переговорам

Сам Ягр также успел прокомментировать ситуацию: «Все эти вопросы, особенно касающиеся аренды, решают юристы клуба. Это лишь вопрос времени, когда они это прокомментируют. Надо дождаться их мнения, потому что у них есть вся информация», — сказал чех.

В этом сезоне город не будет выгонять «Кладно» с арены – клубу позволят доиграть чемпионат полностью, а дальше действие контракта на аренду прекратится, и надо будет заключать новый. «Я не могу ничего предсказывать, но власти города, конечно, готовы к переговорам», — заявил представитель городского совета Кладно Вит Херал.

Сам Ягр уже объявил, что этот сезон станет для него последним в качестве действующего хоккеиста. В последние годы ему удавалось пусть и с трудом, но удерживать «рыцарей» на плаву, то есть не вылетать из Экстралиги. В этом сезоне у «Кладно» был воодушевляющий старт, но в последние недели команда посыпалась, проиграла шесть матчей подряд и начала скатываться вниз по турнирной таблице. Совпадение или нет, но серия поражений совпала с отсутствием в составе самого Ягра. Он не играет с 16 октября из-за болезни.