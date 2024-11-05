Что с дисциплиной Кузнецова? Суперзвезда КХЛ идёт в лидерах лиги по удалениям

Евгений Кузнецов, без сомнения — один из самых ярких хоккеистов Континентальной хоккейной лиги. Его стиль игры, эффектное коронное празднование, манера исполнения буллитов, которая бесила многих в Северной Америке, но при этом была абсолютно положительно встречена в России, взаимодействие с болельщиками и прессой — буквально всё выдаёт в нападающем СКА экстраординарную личность, за которой интересно наблюдать не только на льду, но и за его пределами.

Свой высокий класс Евгений неоднократно подтвердил в октябре — после того как Кузнецов вернулся на лёд, восстановившись от травмы, полученной в игре с «Северсталью», он выдал впечатляющую девятиматчевую результативную серию, во время которой набрал 13 (6+7) очков и помог армейцам подняться на второе место Восточной конференции.

Прямо сейчас 32-летний форвард с 18 очками является четвёртым бомбардиром своей команды — после Арсения Грицюка, который с 22 голевыми действиями в активе делит лидерство в КХЛ с Джошем Ливо, Кириллом Пилипенко и Максимом Шабановым; Тони Деанджело, с 20 очками вплотную подобравшимся к Тревору Мёрфи в списке самых результативных защитников лиги; и Ивана Демидова — партнёра Кузнецова по звену, который с 19 очками семимильными шагами идёт к званию лучшего новичка сезона.

Однако в последних двух матчах фамилия Евгения появлялась в протоколе по другим причинам. За две встречи с «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем» Кузнецов в совокупности насобирал аж 16 штрафных минут. Бо́льшая их часть, конечно, пришлась на игру с уфимцами — там нападающий, помимо штрафа за задержку клюшкой, получил ещё две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение, к которым прибавился 10-минутный дисциплинарный штраф.

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А в матче с «Ред Стар» единственное удаление Евгения стало решающим — именно после задержки в его исполнении Рурк Шартье принёс победу «драконам» в дополнительное время. Двумя днями ранее, к слову, один из штрафов Кузнецова тоже был реализован соперниками — Егор Сучков «наказал» лидера СКА за недисциплинированность ещё в первом периоде.

Всего же на счету челябинца уже 30 штрафных минут в КХЛ в этом сезоне. Говорить о какой-то систематизированности его удалений не приходится — 22 из них он насобирал в последних пяти матчах (по факту в трёх, ведь последние шесть минут он «добрал» в нашумевшей игре со «Спартаком»), а до этого, если вычесть дерби с ЦСКА, где Евгений также заработал две минуты, провинился по разу в первых трёх матчах регулярки, когда по новой заходил в родную лигу.

«Чем меньше мы общаемся с судьями, тем лучше для нас самих. Была ситуация с Деанджело, я не слышал, что он сказал судье, но тот хотел его удалить до конца. Я извинился перед судьёй, сказал, что это эмоции. Плюс есть же языковой барьер. Тони пока не выучил русский. Не знаю, что Тони сказал, но ещё раз попросил его и Евгения Кузнецова не общаться с судьями. У них другой менталитет. В Северной Америке постоянно идёт общение судей с игроками, Женя Кузнецов привык с ними общаться, бывает, шутит с ними. Но если у нас нет таких традиций, нужно просто концентрироваться на хоккее. Невозможно помочь команде из штрафбокса. Нужно убрать удаления и уважать культуру нашей лиги, не общаться с судьями. Судья сегодня подъехал, объяснил, мы пообщались очень вежливо», — рассказал Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Куньлунем».

Евгений Кузнецов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сложно согласиться с тезисом, что проблемы Кузнецова идут от «другого» менталитета, однако нельзя не заметить — пообщаться с судьями Евгений действительно любит. И хоть штрафы от чрезмерных разговоров с арбитрами (14 минут) занимают почти половину от общей суммы его пребывания на скамейке для наказанных, по факту они пришли всего за два случая — в матчах с «Салаватом» и со «Спартаком». В остальных 18 играх общение с арбитрами до такого не доводило, поэтому едва ли именно в этом заключается корень проблемы для Кузнецова, который сейчас занимает третье место в списке штрафников КХЛ — после Сергея Зборовского (32 штрафные минуты) и Валентина Зыкова (37 штрафных минут).

На том же отрезке в 20 матчей в «Каролине» Евгений заработал лишь шесть штрафных минут, при этом за карьеру в НХЛ он всего два раза добирался до отметки в 50+ — и это на дистанции в 82 матча. Да, определённые «проблемы с законом» у Кузнецова были и за океаном, но, опять же, едва ли всё идёт от его манеры общения с судьями — всё-таки и в КХЛ его удаления происходят преимущественно в игровых моментах.

После матча с «Салаватом» Роман Ротенберг пообещал, что неоправданных штрафов от Евгения больше не будет. Интересно, относит ли он к такой категории удаление форварда в игре с «Куньлунем», однако будет любопытно последить за тем, получится ли у наставника армейцев повлиять на дисциплинарную ситуацию вокруг одной из своих главных звёзд.