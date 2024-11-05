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Результаты матчей КХЛ за 5 ноября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 6 ноября

«Амур» прервал мучения, «Металлург» закончил серию поражений. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 5 ноября 2024 года
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В Уфе и Астане всё решилось только в серии буллитов.

5 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Балдаев, Грецкий) – 51:25 (5x5)    

«Амур» в этой встрече одновременно побил антирекорд КХЛ по продолжительности безголевой серии и наконец-то забил: отличился Евгений Грачёв. По игре «тигры» не заслужили поражения в основное время: они создали куда больше моментов, но чудовищные проблемы с реализацией вызывали мысли о каком-то проклятии. «Авангард», несмотря на победу, смотрелся плохо — но даже такие два очка в ситуации омичей пока важнее содержания игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Моисеев) – 15:24 (5x5)     0:2 Зернов (Акользин, Маклюков) – 20:13 (5x5)     1:2 Сошников (Петухов, Шестаков) – 25:46 (5x5)     2:2 Родевальд (Завгородний, Шулак) – 50:07 (5x4)     2:3 Джонсон (Пресс, Орехов) – 61:59 (4x3)    

«Металлург» после провального старта сезона пришёл в себя, но в последних матчах команда Андрея Разина стала сбоить. Не обошлось без приключений и сегодня: «Магнитка» сравнительно быстро повела 2:0, но снова упустила преимущество. Очередной гол забил легионер «моряков» Джек Родевальд, набравший удивительную форму. Впрочем, в овертайме гол Люка Джонсона принёс «Металлургу» победу, прервавшую серию из трёх поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин (Пименов) – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    

В Новосибирске в центре внимания были защитники. Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата» в КХЛ, побив рекорд Вячеслава Козлова, а Фёдор Гордеев не только забил первый гол в сезоне, но и сразу же оформил дубль — первый в карьере в КХЛ. Матч дошёл до серии буллитов, где победной стала последняя попытка: её реализовал Саша Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Крутов) – 02:57 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Савицкий, Сетдиков) – 39:13 (5x5)     1:2 Барабанов – 65:00    

Игры обновлённого «Барыса» получаются малорезультативными: вот и сегодня команду на плаву держал вратарь Никита Бояркин, отразивший 43 броска из 44. Правда, на серию буллитов этих усилий уже не хватило: «Ак Барс» реализовал все свои попытки и забрал победу в Астане.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 6 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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