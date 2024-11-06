Ужас в НХЛ. Хоккеиста «Сент-Луиса» унесли на носилках прямо со скамейки запасных

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своей площадке принимал «Тампу». «Блюзмены» прервали в матче с «Торонто» череду неудач, а победа в сегодняшнем матче возвращала их в зону плей-офф.

В стане «молний» перед матчем произошла серьёзная потеря – Брейден Пойнт пропускал матч.

Встреча началась размеренно, команды никуда не торопились, больше присматриваясь друг к другу. Но ближе к голу были гости, которые имели две возможности поиграть в большинстве. Тут сразу потеря Пойнта и сказалась, так как Митчелл Чаффи в слоте, мягко говоря, был не так хорош.

Дело плавно шло к концу периода, но едва не случилось страшное – Дилану Холлоуэю после броска Ника Пола шайба попала в шею, форвард доиграл смену, а на скамейке ему стало плохо. По повтору с телекамер не было видно, потерял ли сознание Дилан, однако жути это не убавило. Хоккеисты двух команд выехали на лёд, медперсонал «Сент-Луиса» привёз носилки, на которых Холлоуэй был отправлен в подтрибунку, а чуть позже в больницу. Первый период был закончен на отметке 18:49, команды отправились на досрочный перерыв, доиграв остаток времени после.

Непонятно было, как отреагируют команды на происходящее, но во втором периоде игра оживилась, и ещё до её экватора соперники обменялись шайбами – на гол Пербикса ответил Сундквист. А до перерыва «блюзмены» и вовсе вышли вперёд – Алексей Торопченко остался один на дальнем пятаке и вогнал шайбу под перекладину ворот Василевского. Для россиянина, который недавно подписал новый контракт, это первый гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине третьего отрезка «музыканты» поймали заигравшуюся «Тампу», Шенн и Кайру стремительно улетели в контратаку и не оставили шансов Василевскому. Вскоре «молнии» отыграли одну шайбу – Биннингтон и Фолк не разобрались за воротами, Кучеров накатил Хедману, а тот неотразимо и мощно бросил. Но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:2 – важнейшая и трудовая победа «Сент-Луиса». Никита Кучеров набрал два очка и продлил результативную серию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но это, естественно, отходит на второй план. Главный тренер «Сент-Луиса» Дрю Баннистер поделился информацией о состоянии здоровья Холлоуэя после матча: «Холли — член нашей семьи. Это было непросто. Я думаю, что мы как команда проявили большую силу духа, сумев справиться с этим. Мы смогли узнать последние новости о Холли, немного успокоиться и сосредоточиться на игре. Судя по тому, что мы слышали, у него всё хорошо. Это хороший знак».

Остаётся надеяться, что Дилан Холлоуэй сможет быстро восстановиться и вернуться на лёд.