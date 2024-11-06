Феерический матч Маккиннона! Возглавил гонку бомбардиров НХЛ и стал вторым после Гретцки

«Колорадо» до сих пор штормит на старте регулярного сезона НХЛ — несмотря на то что команда Джареда Беднара закрыла четырёхматчевую серию поражений отрезком из пяти побед, последние три встречи вновь обернулись для «лавин» неудачами, из-за чего обладатели Кубка Стэнли двухлетней давности к началу ноября расположились едва ли не на самом дне Западной конференции: накануне домашней игры с «Сиэтлом» «Эвеланш» опережали лишь «Анахайм», «Сан-Хосе» и «Нэшвилл», которому несколько дней назад проиграли со счётом 2:5.

Кадровая ситуация в Денвере до сих пор оставляет желать лучшего — «Колорадо» сегодня не мог рассчитывать на шестерых нападающих, зато в состав вернулся финский форвард Арттури Лехконен, для которого матч с «Кракен» стал первым в сезоне. В распоряжении Дэна Байлсмы, напротив, были практически все лидеры, что, впрочем, не помешало команде из штата Вашингтон проиграть шесть из семи последних встреч перед поездкой на «Болл-Арену» и опережать «лавин» всего на одно очко перед очным матчем.

«Эвеланш» довольно быстро повели в счёте — уже на третьей минуте Крис Вагнер отправил шайбу в ворота после идеальной передачи от Натана Маккиннона. Лидер хозяев идеально разобрался с Ээли Толваненом на ограниченном пространстве и сделал практически всё, чтобы 33-летний форвард смог беспрепятственно нанести точный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Маккиннон продолжил набирать очки в каждом из матчей с начала сезона, продлив результативную серию до 13 игр. Для Натана такой отрезок стал уже вторым в карьере — единственным игроком в истории НХЛ, ранее добивавшимся такого же результата, был Уэйн Гретцки, который в своё время выдал четыре такие серии.

Это было только началом бенефиса канадца — ближе к концу первого периода он на пару с Николаем Коваленко помог Ивану Ивану вновь вывести «Колорадо» вперёд, ведь к тому моменту «Сиэтл» успел отыграться благодаря усилиям Джейдена Шварца.

После перерыва «Кракен» хватило 23 секунд, чтобы вновь восстановить равновесие — Джаред Макканн реализовал удаление Кейси Миттельштадта, забросив в своей 600-й игре в НХЛ.

Однако затем мастерство в розыгрыше лишнего продемонстрировали уже «лавины» — за штрафы Шейна Райта и Чандлера Стивенсона хозяева с интервалом в две с половиной минуты дважды наказали соперников. В качестве «палачей» выступили два финна — вернувшийся в строй Лехконен и Микко Рантанен. И да, в этих шайбах также поучаствовал Маккиннон, которому в обоих случаях помогал Кейл Макар, до сегодняшнего дня возглавлявший гонку бомбардиров НХЛ.

Голу Рантанена предшествовали интересные события — изначально взятие ворот было отменено из-за положения вне игры после запроса от штаба Байлсмы. Однако дополнительный повтор показал, что шайба вошла в зону «Кракен» после броска Янни Гурда — следовательно, никакого офсайда нет.

Развязку встречи команды оставили на самую концовку — за две с половиной минуты до сирены «Сиэтл» сократил отставание до одной шайбы, однако «лавины» очень быстро восстановили преимущество. Пятое очко в матче набрал Маккиннон, оформивший пента-трик из голевых передач.

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А точку в матче поставил Николай Коваленко, который забросил вторую шайбу в НХЛ и установил окончательный счёт встречи. Удивительно, но без помощи Натана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:3 — «Колорадо» набирает два очка и поднимается на 11-е место в Западной конференции. В этой же команде продолжает играть лучший бомбардир НХЛ — правда, теперь это не Макар, а Маккиннон.